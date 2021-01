PROMTUR Panamá rinde informe de gestión 2020 y presenta el Plan Operativo 2021

● 2021: El DMO lanzará en septiembre una auténtica marca turística de la que los panameños estén orgullosos y los visitantes amen.

(13/Ene/2021 – web) Panamá.- Consolidar la estructura de la organización de mercadeo del destino (DMO), cuya principal función es la promoción y comercialización internacional de Panamá para todos los segmentos y productos de turismo, se constituyó en uno los principales hitos de la gestión 2020 de PROMTUR Panamá.

En su informe, la organización no gubernamental destacó los tres pilares de sus objetivos estratégicos 2020: Consolidar el DMO, Un Panamá más Conocido y Generar Demanda.

Dentro del pilar Consolidación del DMO, la organización detalló que, de los 24 profesionales que requiere la estructura, durante el 2020 se contrataron 11 posiciones. Adicionalmente, PROMTUR contrató herramientas y servicios de tecnología, generando ahorros y facilidad de administración del Destino para los usuarios de las plataformas.

En el Informe a la Industria 2020-2021 también dio a conocer las diversas actividades que desarrolló PROMTUR Panamá para aumentar el conocimiento del rol del DMO y el impacto del turismo en el desarrollo socioeconómico del país, entre las que se resaltaron más de 90 reuniones con la comunidad, la participación en 13 foros virtuales, el envío de más de 22 boletines de noticias a la industria y las actualizaciones semanales en la página Web y redes sociales.

Dentro del objetivo Un Panamá más conocido, PROMTUR Panamá hizo alusión a la contratación de la agencia de relaciones públicas a nivel internacional y la campaña Discovered By Nature. Como resultado de la gestión de la agencia, entre septiembre y diciembre del 2020 se contabilizaron más de 150 noticias positivas sobre Panamá y más de mil millones de impresiones en los más relevantes medios de comunicación internacionales, como The New York Times, CNN Travel, Travel+Leisure, Forbes, Condé Nast Traveler, entre otros. Por su parte, la campaña Discovered By Nature alcanzó 99 millones de impresiones.

Dentro de la sesión virtual, PROMTUR Panamá también detalló que en 2020, el destino se promovió en 14 vitrinas internacionales, 8 relacionadas al segmento vacacional y 7 al segmento de reuniones y eventos de negocio, mejor conocido como MICE.

Sobre el pilar Generar demanda, la organización de mercadeo del destino destacó el relacionamiento con más de 150 clientes potenciales y organizadores de reuniones a través de las siguientes ferias comerciales: Luxury Virtual Meeting (Estados Unidos); IBTM World (España); IMEX (Estados Unidos); Expo y Foro Virtual de Turismo Global (Latinoamérica). Adicionalmente, se contrató a la agencia de representación de ventas para Estados Unidos y Canadá, Marketing Challenges, especialista en DMOs con sede en New York, y las alianzas estratégicas con mayoristas internacionales como MAXITRAVEL, TUI (España) y Lufthansa City Center.

Panamá como destino vacacional sostenible de clase mundial 2021

Sumado a los resultados de la gestión 2020, PROMTUR Panamá dio a conocer el Plan Operativo para este año, el cual tiene como norte posicionar a Panamá como un destino vacacional sostenible de clase mundial fundamentada en el Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS) 2020-2025 aprobado y divulgado en septiembre del 2020 por la Autoridad de Turismo de Panamá.

Para alcanzar lo anterior, el DMO contempla la construcción de una auténtica marca turística de la que los panameños estén orgullosos y los visitantes amen. Así como la realización de una serie de acciones tácticas que involucran: la campaña de concienciación (Discovered By Nature); una alianza de mercadeo con el Smithsonian; así como viajes de prensa y difusión en medios en los principales mercados internacionales.

En su intervención, Woodrow Oldford, Director de Marketing (CMO) para el DMO, añadió que el impacto de la pandemia sobre la industria ha reforzado la necesidad de que los planes sean flexibles, resaltando lo siguiente: “En nuestro plan 2021, estamos equilibrando las metas a corto, mediano y largo plazo con un plan flexible que responde a los desafíos que plantea la pandemia. Ya estamos comercializando nuestro país con una presencia siempre encendida “always-on”. Necesitamos generar ingresos turísticos para nuestra industria ahora, para asegurarnos de tener algo que ofrecer a los visitantes en el futuro. Al mismo tiempo, estamos construyendo una auténtica marca turística de la que los panameños estén orgullosos y los visitantes adoren. Esta será una evolución de la estrategia actual, reemplazando nuestra estrategia de mercadeo presente por una plataforma de marketing siempre activa y de largo plazo”.

Por su parte, con el interés de seguir aumentando el conocimiento del destino, PROMTUR Panamá detalló las siguientes acciones: el entrenamiento en ventas del destino a más de 3,500 agentes de viaje, la construcción de relaciones con los principales mayoristas y llegar a los planificadores de reuniones de forma virtual para promover el destino.

La organización añadió que para el primer semestre del año, el destino estará promoviéndose en siete (7) ferias internacionales con el fin de llegar a los touroperadores y agentes de viajes en los principales mercados emisores de visitantes.

Por último, se pudo conocer que el DMO ha formalizando alianzas de Co-Op de marketing con aerolíneas, agencias de viaje y bancos de camas, mayoristas y la industria de reuniones, destacando Lufthansa City Center, TUI España, MAXITRAVEL, Expedia, Hotelbeds, PriceTravel, entre otras que están en el orden de prioridad para el primer semestre 2021, en atención a los mercados prioritarios detallados en el PMTS.

Este espacio virtual permitió a la audiencia obtener información sobre los temas más relevantes de la gestión de la organización. Los interesados pueden encontrar en el siguiente acceso el Informe a la Industria 2020-2021.

Enlace a la conferencia completa aquí.

Vía LLYC