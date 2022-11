Especialista del IVI Panamá explica cómo afrontar un diagnóstico de infertilidad

• Una de cada seis parejas en edad fértil es diagnosticada con esterilidad

(29/Nov/2022 – web) Panamá.- Los problemas de fertilidad son cada vez más frecuentes en la población panameña, llegando a afectar a una de cada seis parejas. El retraso en tener hijos dentro de la edad reproductiva es la principal causa. Es entonces cuando nos encontramos con parejas o mujeres que llevan mucho tiempo intentando concebir, logrando únicamente frustración, estrés y desgaste emocional, sin tener un diagnóstico claro de lo que sucede.

El especialista en medicina reproductiva y director médico de IVI Panamá, Saúl Barrera, indica que “lo primero que debe saber un paciente es que luego de un año de mantener relaciones sexuales regulares sin lograr un embarazo es que ya se puede pensar en algún problema reproductivo. Luego, el siguiente paso que debe realizar es visitar una clínica especializada donde deberá proporcionar toda información posible y realizarse los estudios correspondientes según su caso. De ahí que el experto pueda darle un diagnóstico de infertilidad con alternativas o tratamientos a seguir para cumplir con su sueño de tener hijos”.

Actualmente, gracias a los avances tecnológicos en reproducción asistida, un diagnóstico de infertilidad no representa una sentencia definitiva. Una de cada seis parejas en edad fértil es diagnosticada con esterilidad, y acaba recurriendo a tratamientos como la Fecundación In Vitro con óvulos propios, logrando en el primer intento un 68,8% de posibilidades de conseguirlo hasta un 95,1% en el tercer intento; llegando a un 99,3% en el tercer intento con el método de Ovodonación.

Todo esto se debe tener en cuenta para poder afrontar un diagnóstico de infertilidad de la mejor forma posible y dar el siguiente paso. Esto es fundamental porque los tratamientos de reproducción asistida, dependiendo de lo invasivos que sean, o los tiempos de espera, pueden generar desgaste emocional tanto en las mujeres que buscan un embarazo como en sus parejas.

Fertilidad y frustración, consejos para llevarlo adelante

“El 90% de los pacientes que visitan IVI Panamá sufren estrés con niveles de ansiedad y síntomas depresivos superiores a la media de la población. Es por ello, que ante un diagnóstico de infertilidad es manejado en conjunto con la Unidad de Apoyo Psicológico, para que puedan llevar un plan a seguir y continuar a la vez con sus rutinas y actividades con la mayor normalidad posible, ya que esto también contribuye a lograr el embarazo deseado”, manifiesta el doctor Barrera.

Esto también contribuye a reducir el porcentaje de abandono temprano de algún tratamiento, que logra ser hasta un 25% de las parejas tras el primer ciclo negativo. Por esto es determinante un buen abordaje psicológico durante el proceso para aumentar la probabilidad final de éxito que, con la inseminación artificial, alcanza un 40,3% de tasa de embarazo con tres intentos si utiliza el semen de la pareja y, si utilizan el banco de semen, las posibilidades se incrementan hasta un 56,2%.

Es así como la medicina reproductiva brinda varias opciones para enfrentar un diagnóstico de infertilidad. Cada paciente debe tener un plan para saber cuál va a ser el siguiente paso, tanto para resultados positivos como negativos. Por eso, no basta tener un plan B (inseminación), también hay que tener un plan C (fecundación in vitro) y hasta D (banco de óvulos o semen). Esto les ayudará a disminuir la incertidumbre y aumentará su sensación de seguridad de lograr su objetivo.

Vía Prizmasoluciones