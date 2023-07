Desarrollos y Oportunidades en el Ecosistema de Redes No Terrestres 5G: Un Informe de 5G Americas

(20/Jul/2023 – web) Washington, EE.UU.- Las redes 5G pueden optimizarse para resolver la cobertura y casos de uso desafiantes más allá de la infraestructura basada en tierra mediante el uso de satélites. 5G Americas, la voz de la 5G y posteriores tecnologías para toda América, hoy revela el muy anticipado documento “Update on 5G Non-Terrestrial Networks” (Actualización sobre redes 5G no terrestres), que contiene información actualizada sobre los nuevos desarrollos en el crecimiento de asociaciones y tecnologías vinculados a la integración de redes no terrestres con redes 5G. El trabajo se basa en un white paper anterior sobre el mismo tema.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: «Al aprovechar el potencial dinámico de la 5G, la integración de los elementos no terrestres en redes inalámbricas celulares con las normas 3GPP ayudará a desbloquear una cobertura sin precedentes y abrirá la posibilidad de resolver nuevos casos de uso.»

A mediados de 2023, las Redes No Terrestres (NTN, según la sigla en inglés) constituyen un mercado próspero con estrategias tecnológicas y comerciales diversas. Las 5G NTN ofrecen acceso inalámbrico de alta velocidad a zonas remotas, utilizando satélites del lado del acceso a la red móvil para brindarles servicios móviles a los usuarios terrestres.

El nuevo trabajo “Update on 5G Non-Terrestrial Networks” analiza el pujante ecosistema de proveedores y de asociaciones entre proveedores de servicio NTN y proveedores de tecnología celular basada en tierra. Además, resalta las constelaciones satelitales que operan en tres dominios claves: servicios de banda ancha y de Internet, conectividad de la Internet de las Cosas, y aplicaciones Directo al Celular.

Estos son algunos de los temas claves en torno de las redes NTN cubiertos en este informe de 5G Americas:

• Estado actual de las redes NTN

• Actualización de los paradigmas arquitectónicos

• Normalización de 5G NTN en el 3GPP

• Soporte para Nueva Radio (NR) e IoT con NTN en el Release 17

• Optimizaciones de las NTN en el Release 18 del 3GPP

• Potencial para nuevos servicios con solución para NTN del 3GPP

• Actividades de la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC) vinculadas con NTN

• Recomendaciones y conclusiones

Luiz Abud, titular de Nuevos Negocios y Asociaciones de Nokia, dijo: «Hoy, la integración de los smartphones 3GPP con NTN allana el camino hacia avances interesantes en la normalización de las redes 5G NTN. Estos desarrollos dentro del 3GPP tienen un gran potencial de amplificar la eficiencia y las capacidades de los satélites LEO, lo que presenta un sinnúmero de oportunidades para los ecosistemas 5G NTN emergentes. Al revolucionar el paisaje de las comunicaciones de la Tierra con una confiabilidad inusitada, estos avances no solo cierran la brecha digital sino que además protegen vidas en escenarios desafiantes al tiempo que optimizan los sistemas de cadena de suministros globales.»

Karri Kuoppamaki, Vicepresidente Senior de Desarrollo de Tecnología de Redes y Estrategia de T-Mobile Estados Unidos, dijo: «La convergencia de avances tecnológicos y el ascenso de compañías espaciales privadas revolucionó la industria satelital, reduciendo los costos de lanzamiento y habilitando el despliegue de “mega constelaciones” compuestas por miles de satélites. Estos sistemas avanzados están brindando acceso a banda ancha de alto rendimiento, incluso en regiones remotas, y evolucionando para facilitar la comunicación directa con los smartphones actuales. El futuro de las NTN y la 5G es inmensamente prometedor al continuar su evolución y sinergia para habilitar una conectividad sin precedentes.”

Fuente/Foto: 5G Americas/Imagen de Kabiur Riyad en Pixabay