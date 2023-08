Tempo by Hilton Times Square, una nueva experiencia de estilo de vida en el corazón de Nueva York

Tempo by Hilton Times Square abre sus puertas como parte de TSX Broadway

(8/Ago/2023 – web) Estados Unidos.- Hilton (NYSE: HLT) ha anunciado hoy la apertura del Tempo by Hilton Times Square, que cuenta con 661 habitaciones y es el primer hotel de la nueva marca de estilo de vida contemporáneo y de vanguardia de Hilton.

Situado en TSX Broadway, una nueva torre de 46 plantas con tiendas para todos los gustos, espacios de entretenimiento de lujo y el histórico Palace Theatre, el hotel busca satisfacer las necesidades del viajero, que están en constante evolución y cuyo espíritu ambicioso requiere tanto momentos de relajación como de inspiración. Entre los aspectos más destacados están las amplias vistas de Times Square, un salón de cócteles con terraza al aire libre, un gimnasio con equipos de alta gama y las exclusivas salas de bienestar Tempo by Hilton con bicicletas Peloton.

Como parte del TSX Broadway, que pronto abrirá sus puertas, Tempo by Hilton Times Square se prepara para una nueva era de hospitalidad en Times Square. El hotel está situado en la zona más visitada del hemisferio occidental, por donde pasan 400.000 personas al día.

«Tempo by Hilton refleja cómo innovamos nuestras marcas en Hilton cada día», dijo Matt Schuyler, director de marca de Hilton. “Desde habitaciones diseñadas para atender el bienestar de nuestros huéspedes, hasta una amplia gama de ofertas culinarias diseñadas para el viajero consciente de su salud, Tempo by Hilton garantiza una experiencia de bienestar ampliada para nuestros visitantes y refleja el crecimiento continuo de nuestras marcas de estilo de vida que están remodelando la experiencia hotelera tradicional. Con increíbles espacios de entretenimiento y ventas de TSX Broadway y una inmersión en el corazón y la cultura de Times Square, este hotel realmente funciona como un destino en sí mismo».

Con el debut de Tempo by Hilton Times Square, así como las próximas aperturas de Motto by Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hampton by Hilton en Times Square este verano, Hilton añadirá casi 2.000 habitaciones a su portafolio en este icónico destino.

Danny Hughes, vicepresidente ejecutivo y presidente para las Américas de Hilton, ha declarado: «Times Square está experimentando su renacimiento y, en colaboración con TSX Entertainment, estamos encantados de contribuir a impulsar este emblemático sector en su próximo capítulo, encapsulando la energía y la vitalidad del corazón de la Gran Manzana. Tempo by Hilton Times Square es una importante incorporación al portafolio de Hilton, que cuenta con más de 50 hoteles en toda la ciudad de Nueva York. Estamos encantados de ser la nueva sede para los viajeros de negocios, de ocio y locales que buscan alojarse y divertirse en este dinámico destino».

Ideal para el ritmo de vida

Diseñado por WATG, arquitecto de diseño, y Mancini Duffy, arquitecto de registro, el hotel de 36 pisos cuenta con tonos cálidos y una decoración elegante para transmitir una atmósfera de confort, inspiración y rejuvenecimiento. Todos los espacios son funcionales y elegantes, accesibles y modernos, lo que permite a los huéspedes mantener su estilo de vida mientras viajan y continúan en movimiento, descansando, trabajando y disfrutando.

En todo el hotel, los visitantes encontrarán espacios comunes flexibles y elegantes, ideales para intercambiar ideas con compañeros de equipo, socializar con amigos o relajarse en un lugar tranquilo. Al llegar a la planta 11, serán recibidos por un lobby compartido que cuenta con una estación de hidratación de agua filtrada alcalina. En colaboración con Planet Water Foundation y Klean Kanteen, los huéspedes pueden comprar botellas de agua reutilizables en la tienda de regalos, y los 2 dólares de cada botella se destinarán a ayudar a comunidades de todo el mundo afectadas por la escasez de agua. Además, Hilton Global Foundation, Tempo by Hilton y Tempo by Hilton Times Square financiarán un sistema de filtración de agua AquaTower que llevará agua limpia y potable a una comunidad de Puebla, México.

Junto al lobby y en una ubicación central se encuentran establecimientos de comida y bebida del hotel como Grab & Go y Highball, un restaurante y bar que ofrece acceso exclusivo a una terraza al aire libre con vistas a Times Square.

Habitaciones perfectas para el día y la noche

Como refugio para los viajeros, las habitaciones están diseñadas con tres zonas funcionales y confort: a Get Ready Zone, un área de descanso con un espacio iluminado, perfecto para prepararse para el día o la noche, trabajar o comer algo rápido; un baño espacioso con una ducha grande, un espejo con altavoz Bluetooth y lujosos productos de baño Apotheke; y un entorno de descanso envolvente con colchones Sealy Accelerate, exclusivos de Tempo by Hilton, con sábanas suaves, un televisor de 65 pulgadas y una mini nevera. Además, gracias a la innovadora tecnología Confirmed Connecting Rooms by Hilton, los huéspedes pueden confirmar instantáneamente al menos dos habitaciones conectadas para reservar su próxima estancia.

Las amplias habitaciones y suites ofrecen vistas incomparables de Times Square a través de ventanas que van del suelo al techo, y el confort moderno mediante tonos elegantes y naturales de madera clara y azul combinados con toques de bronce y cuero. Las luces se encienden automáticamente al entrar y se atenúan al anochecer, ofreciendo también la opción de iluminar el espacio para trabajar o alistarse para el día.

Nueve habitaciones Wellness, equipadas con una bicicleta Peloton y acceso a una biblioteca de contenidos digitales, una esterilla de yoga y bandas elásticas de resistencia, pensadas para los viajeros que desean mantener su rutina mientras viajan. Perfecto para Nochevieja, el hotel también cuenta con 31 habitaciones Ball Drop con vistas cercanas a la famosa bola de Times Square, con la vista más espectacular desde la Suite Presidencial, que cuenta con una elegante sala de estar, comedor y cocina americana. El hotel también cuenta con 70 habitaciones y suites adaptadas a la ADA.

Alimentación saludable con experiencias culinarias fascinantes

Tempo by Hilton Times Square es un destino gastronómico de día y de noche que rinde homenaje al patrimonio culinario de la ciudad.

Para quienes van de paso, el Grab & Go del hotel -elaborado en colaboración con Bluestone Lane, el tostador de café, cafetería y marca de estilo de vida de inspiración australiana- garantiza a los huéspedes el acceso a todo lo que necesitan para mantener la energía y aumentar la concentración. Los visitantes pueden contar con desayunos y almuerzos sanos y sustanciosos, como ensaladas de temporada, sándwiches artesanales, fruta fresca y una variedad de bebidas, como especialidades de café espresso, tés y zumos.

Bajo la dirección del Director de Restaurante Kamal Ahmed y del Chef de Cocina Kit Skarstrom, el restaurante Highball sirve deliciosos platos para compartir desde el amanecer hasta el atardecer. Destacan los perritos calientes al estilo neoyorquino y los sliders artesanales con ingredientes locales y una selección de platos inspirados en el jardín, la tierra y el mar, como los espárragos blancos con edamame triturado y vinagreta de trufa, y el hamachi crujiente con escarola caramelizada y alubias marinas. Cuando cae la noche, Highball se transforma en una elegante coctelería, perfecta para tomar algo antes o después de un espectáculo de Broadway, como los cócteles de espíritu libre y enérgico de Tempo, una variedad de cervezas de barril y una selecta carta de vinos. Los clientes pueden disfrutar de una zona interior privada o de una amplia terraza exterior con excepcionales vistas de Times Square.

Tempo by Hilton Times Square forma parte de Hilton Honors, el galardonado programa de fidelización de huéspedes de las distintas marcas hoteleras de Hilton. Los miembros de Hilton Honors que reservan directamente a través de los canales preferidos de Hilton tienen acceso a ventajas instantáneas, como un sistema de pago flexible que permite a los miembros elegir casi cualquier combinación de puntos y dinero para reservar una estancia, un descuento exclusivo para miembros que no se puede encontrar en ningún otro sitio y Wi-Fi estándar gratuito. Los miembros también disfrutan de herramientas digitales populares disponibles exclusivamente a través de la aplicación móvil Hilton Honors líder en la industria, donde los miembros de Hilton Honors pueden registrarse, elegir y acceder a su habitación utilizando una llave digital.

La marca de estilo de vida más reciente de Hilton, Tempo by Hilton, cuenta con 35 propiedades en desarrollo y tiene previsto debutar pronto en mercados clave para el viajero ambicioso y moderno, como Raleigh, Nashville, Louisville y San Diego.

Tempo by Hilton Times Square se encuentra en 1568 Broadway, Nueva York, NY 10036. Para hacer una reserva, visite Hilton.com o llame al +1 212 262 8100. Para más información sobre Tempo by Hilton Tempo by Hilton Times Square, visite Stories.Hilton.com o siga @tempotimessquare en Instagram y @tempotimessquare en Facebook.

Vía Oquei