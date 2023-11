G-SHOCK y STRAVA ofrecerán a millones de usuarios en el mundo métricas detalladas

STRAVA, la reconocida red social para atletas y deportistas que reúne millones de usuarios alrededor del globo, acaba de sumar a su lista de dispositivos deportivos compatibles a la serie G-SQUAD de G-SHOCK, a través de los modelos GBD-H2000 y DW-H5600. El DW-H5600 ahora puede trasladar a STRAVA toda la data procedente del app G-SHOCK MOVE, al igual que el GBD-H2000, que además cuenta con funciones para multideportes ideales para natación, ciclismo, running o entrenamientos funcionales en gimnasios – cuyas métricas también podrán ser analizadas y compartidas por los usuarios en esta popular red social deportiva.

(22/Nov/2023 – web) Panamá.- CASIO Computer Co., Ltd., continúa los festejos del 40º aniversario de G-SHOCK a través de diferentes actividades; el lanzamientos de nuevos modelos, la presentación de una estrategia de marca basada en Historia, Desafío y Sostenibilidad, e inclusive grandes eventos donde G-SHOCK ha celebrado con sus consumidores finales, como SHOCK THE WORLD, ocurrido en compañía de J-Balvin recientemente en New York a principios de este mes.

En su año de aniversario, y con la intención de ofrecer cada vez mayor accesibilidad a los usuarios de la línea deportiva G-SQUAD, la marca ahora forma parte de los dispositivos deportivos (o wearables) compatibles con STRAVA – la red social de origen estadounidense que conecta a diferentes tipos de accesorios deportivos para el análisis detallado de sus métricas en diferentes deportes, disciplinas y senderos – a partir del mes de noviembre.

A nivel global, el mercado mundial de los wearables creció «enormemente» durante los últimos diez años. Entre 2014 y 2020, la cantidad distribuida en el mundo aumentó aproximadamente un 1,444%, según The Lancet Digital Health, revista médica digital, que publicó el año pasado un estudio que relaciona el uso de accesorios tecnológicos con un aumento de la actividad física de sus usuarios en, por ejemplo, caminatas de hasta 40 minutos más de duración que cuando no los utilizaban. Hoy en día, un deportista de alto rendimiento, e incluso uno amateur, puede llevar todo tipo de información en la muñeca: medición de velocidad en carrera, altitud del entorno en el que entrena, registro de ruta e incluso medir la cantidad e intensidad de las brazadas en una piscina, en el caso de los nadadores; todas estas métricas que ahora pueden ser estudiadas a profundidad y compartidas en comunidad por los usuarios de G-SHOCK a través de STRAVA.

Conociendo al GBD-H2000 y al DW-H5600 de G-SHOCK

Como parte de la celebración por los 40 años de historia de G-SHOCK, ha sido presentado el modelo GBD-H2000 – la reversión del GBD-H1000 – para incluir una opción más de alta gama a la línea de relojes deportivos G-SQUAD. Este reloj cuenta con un sensor óptico para medir la frecuencia cardíaca, así como una brújula, un altímetro, un barómetro, un sensor térmico que mide la temperatura, un acelerómetro y un giroscopio para detectar el movimiento del cuerpo – lo que le permite contar los pasos y los braceos en caso de practicar natación.

Además, recientemente la marca anunció el lanzamiento del DW-H5600, que hereda la forma icónica del primer G-SHOCK, y así como el GBD-H2000, ha sido fabricado con bioresinas a base de semillas de ricino y maíz. Ambos modelos ofrecen funciones deportivas mediante conectividad BlueTooth, donde el DW-H5600 representa una opción delgada y compacta para runners y el GBD-H2000 la opción perfecta para ciclistas, nadadores o incluso gym lovers.

Acerca de la innovación y el desarrollo tecnológico, en G-SHOCK “nos apasiona ofrecer a nuestros consumidores relojes Absolutamente Resistentes que cada vez incorporan nuevas funcionalidades. El GBD-H2000 es una propuesta muy llamativa porque, además, es uno de los primeros modelos fabricados con biopolímeros hechos de material orgánico, al igual que el DW-H5600 que también ofrece una más amplia conectividad” explica Thiago Nadotti, Coordinador de Marketing para Relojes Casio en América Latina, acerca de estas últimas incorporaciones a la serie G-SQUAD.

Ambos relojes incorporan funciones GPS para medir la posición, la distancia y la velocidad de movimiento, así como lecturas sobre la oxigenación en sangre y el ritmo cardíaco, lo que permite realizar un seguimiento en tiempo real de varios aspectos durante la actividad física. En el caso del GBD-H2000, los sensores del modelo pueden acceder a la biblioteca de Polar Smartwatch para analizar tu entrenamiento y tu nivel de recuperación después de dormir.

Para continuar con el tema de la innovación, G-SHOCK también comienza a incorporar la tecnología Tough Solar, propia de la marca, a cada vez más líneas de producto con la intención de fabricar relojes con baterías que no necesitan cambio. Esta tecnología está compuesta por un panel solar de seis células fotovoltáicas insertadas dentro del reloj que permiten la transformación de fuentes lumínicas naturales y artificiales (aunque sean luces débiles) en energía para alimentar las funciones del mismo, “haciendo que el usuario cuente con un accesorio autosostenible que no necesita intercambio de batería durante su vida útil”, comenta Nadotti.

“Para nosotros, el que podamos sumarnos a STRAVA es una gran satisfacción que se traduce en un amplio catálogo de funciones, métricas y rutas deportivas compatibles con tu G-SHOCK”, concluye el líder de comunicación de la marca japonesa, que cierra el año de celebración de sus 40 años de legado a nivel mundial con lanzamientos y alianzas especialmente pensadas para sus consumidores.