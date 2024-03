Galaxy AI: Samsung anuncia llegada de funciones de Inteligencia Artificial a Series Galaxy S23 y Tab S9

Samsung anuncia la llegada de Galaxy AI a sus dispositivos Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 a partir del 28 de marzo

(26/Mar/2024 – web) LatAm.- Samsung Electronics Co., Ltd. anuncia la incorporación de funciones de inteligencia artificial, denominadas Galaxy AI, a sus dispositivos Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9. Esta actualización, programada para el 28 de marzo junto con One UI 6.1, representa un hito en la evolución de la experiencia del usuario en dispositivos móviles.

Galaxy AI, lanzada en enero de 2024, ofrece una gama de características innovadoras que aprovechan la inteligencia artificial para mejorar diversas tareas diarias. Desde traducción simultánea de llamadas hasta generative photo editing, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia móvil más avanzada y eficiente.

Para utilizar los nuevos recursos de Inteligencia Artificial, los usuarios simplemente deben seguir el siguiente camino: En Configuración, haga clic en Acerca del teléfono/Acerca de la tablet; y luego Actualización de software.

Además, las funciones de búsqueda se mejoran a través de Marcar para buscar con Google, que genera resultados de búsqueda intuitivos con un rápido gesto de movimiento circular. Y para optimizar su rutina de trabajo y estudio, los usuarios ahora pueden contar con recursos como el Asistente de Transcripción – que transforma audio en textos.

«Galaxy AI no sólo abre las puertas a una nueva era de la Inteligencia Artificial móvil, sino que también pone el poder de la innovación en manos de los usuarios, permitiéndoles explorar las posibilidades ilimitadas de la tecnología», comentó Antonio Quintas, vicepresidente senior de Mobile Experience de Samsung para Latinoamérica. «Y con esta nueva actualización democratizamos el acceso de las personas a las instalaciones que sólo la Inteligencia Artificial puede ofrecer».

Los dispositivos de las series Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 estarán disponibles con descuentos especiales en la tienda oficial de Samsung y en los distribuidores autorizados en todo el país, brindando a los usuarios la oportunidad de experimentar la vanguardia de la tecnología móvil a un precio accesible.