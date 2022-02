Samsung Galaxy S22 Ultra traee la mejor y más premium experiencia de la serie S hasta el momento

(9/Feb/2022 – web) Seúl, Corea.- Samsung Electronics Co., Ltd. presentó hoy el Galaxy S22 Ultra, que fusiona lo mejor de dos legados de smartphones – la potencia inigualable de la serie Note y la cámara y el rendimiento de nivel profesional de la serie S – para establecer un nuevo estándar para los smartphones premium. Con un S Pen incorporado, funciones avanzadas de Nightography y video, y una batería que dura más de un día, Galaxy S22 Ultra es el dispositivo Ultra más poderoso que Samsung haya creado.

“En Samsung, nos esforzamos constantemente para elevar el nivel de nuestros dispositivos más premium”, dijo TM Roh, Presidente y Líder de Negocios MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics. “Galaxy S22 Ultra toma la amada funcionalidad del Galaxy Note y los aspectos más celebrados de la Serie S y los fusiona para una experiencia móvil verdaderamente única. Este es un salto adelante para la tecnología móvil, que establece un nuevo estándar para lo que un smartphone puede ser”.

Desde capacidades creativas y productividad hasta potencia y rendimiento, el Galaxy S22 Ultra trae todo lo que le gusta de la experiencia Note a la Serie S, incluido su exclusivo S Pen. El Galaxy S22 Ultra se une a la nueva serie de dispositivos Galaxy S – los Galaxy S22 y S22+ –, ofreciendo todas las funciones de esos dispositivos con nuevos recursos adicionales para lo mejor de la serie S.

El teléfono de la serie S más potente de Samsung hasta la fecha

Por primera vez, el S Pen integrado favorito de los fanáticos llega a un dispositivo de la serie S – el más rápido y con mayor capacidad de respuesta que jamás hayamos creado. Con un 70% menos de latencia[1], puede escribir y dibujar de forma más natural en la pantalla expansiva de su S22 Ultra y explorar aplicaciones de nuevas formas.

Con S Pen, el S22 Ultra se convierte en más que un teléfono. Adopta el legado del Note al tiempo que abre nuevas posibilidades para que sea creativo y haga las cosas. El resultado es una experiencia móvil como nunca.

Con lentes de cámara integrados de forma continua y un elegante marco de metal que crea un efecto de espejo, el Galaxy S22 Ultra representa la apariencia y la sensación más premium de Samsung. El lujoso acabado de vidrio y neblina agrega un toque elegante al diseño flotante lineal reinventado del S22 Ultra, completo con los icónicos ángulos agudos del Galaxy Note, todo encerrado en un diseño aerodinámico.

Tan duradero como llamativo, el Galaxy S22 Ultra viene en cuatro opciones de color inspiradas en la naturaleza, que incluyen Phantom Black, Phantom White, Green y, nuevo en S22 Ultra, Burgundy[2].

Capture impresionantes fotos y videos de día o de noche

Con Galaxy S22 Ultra, puede capturar imágenes dignas de publicar al instante en cualquier condición de iluminación. Las funciones avanzadas de Nightography disponibles en toda la familia de dispositivos S22 le permiten capturar videos nítidos y claros en las cámaras delantera y trasera, ya sea que esté grabando durante el día o la noche. El S22 Ultra es proyectado con un sensor de píxeles de 2.4um – el sensor de píxeles más grande de Samsung –, lo que habilita las lentes de su cámara a capturar más luz y datos, optimizando la iluminación y los detalles de sus videoclips. Además, el lente Super Clear Glass avanzado del S22 Ultra le ayuda a tomar videos nocturnos más fluidos y claros sin destellos. Mientras tanto, el Auto Framing de video garantiza que su cámara siempre capture exactamente a quien desea, ya sea una persona o diez[3].

Con capacidades de zoom que te acercarán 100 veces más a la acción[4], el Galaxy S22 Ultra no tiene solo la cámara más poderosa de Samsung, como también la más inteligente. Repleto de nuevas funciones de IA, como el Modo Retrato, el Galaxy S22 Ultra es diseñado para que cada foto parezca profesional. Con las sólidas capacidades de la cámara inteligente del S22 Ultra, su teléfono hace el trabajo pesado, por lo que siempre captura fotos y videos sorprendentes con cualquier iluminación.

Ya sea un fotógrafo principiante o profesional, el Galaxy S22 Ultra le brinda todas las herramientas que necesita para tomar una hermosa fotografía en todo momento. Al igual que los Galaxy S22 y S22+, el Galaxy S22 Ultra ofrece acceso exclusivo a la aplicación Expert RAW[5], que cuenta con un conjunto completo de herramientas de edición en la cámara que brindan una experiencia similar a la de una DSLR y le permiten disfrutar de un control más creativo. Con la capacidad de guardar fotos en formato RAW de hasta 16bits, puede tener más control sobre sus ediciones con más datos de sus imágenes. Y al igual que una cámara DSLR, puede aclarar u oscurecer sus fotos con la configuración ISO y la velocidad del obturador, ajustar el balance de blancos para hacer que su foto sea más cálida o fría y enfocar manualmente el sujeto deseado para que sus imágenes se vean exactamente como lo desea.

Referencias

[1] En comparación con el Galaxy S21 Ultra.

[2] La disponibilidad puede variar según el mercado.

[3] Auto Framing solo está disponible en el Modo Video. Auto Framing debe estar habilitado antes de grabar. Ciertas resoluciones y proporciones pueden no ser compatibles. Ciertas funciones pueden no estar disponibles cuando el Auto Framing está activado. Solo las personas pueden ser reconocidas, y hay un límite de cuántas personas pueden ser reconocidas. Disponible en Samsung Camera, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, New Knox Meeting, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet, Zoom. Auto Framing solo está disponible en la cámara frontal ultra ancha

[4] Zoom espacial 100X incluye zoom óptico de 10x y zoom digital de 100x con tecnología de Super Resolución de IA. Hacer zoom más allá de 10x puede provocar cierto deterioro de la imagen.

[5] Expert RAW debe descargarse por separado de Galaxy Store de forma gratuita antes de su uso.