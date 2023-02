Samsung y el galardonado director Charlie Kaufman se asocian para mostrar la experiencia superior con la cámara Galaxy

El afamado realizador estadounidense de los filmes «Eterno resplandor de una mente sin recuerdos» y «Synecdoche, New York», se une a la campaña Filmed#WithGalaxy para aprovechar el modo superior Nightography de Galaxy en su más reciente producción: el cortometraje «Jackals and Fireflies»

(7/Feb/2023 – web) Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy su asociación con el escritor y director ganador del Oscar, Charlie Kaufman, mostrando cómo todos pueden grabar y compartir películas espectaculares gracias a la experiencia de cámara superior de Galaxy.

Mejor conocido por sus filmes «Eterno resplandor de una mente sin recuerdos» y «Synecdoche, New York», Kaufman aprovechó los recursos de grabación del Galaxy S22 Ultra para crear una película corta de arte visual con detalles hermosos y nítidos.

El cortometraje, titulado «Jackals and Fireflies», se basa en un poema de Eva H.D., con la interpretación del papel de poeta, narradora y actriz principal en esta singular carta de amor kaufmanesca a la ciudad de Nueva York.

El modo Nightography del Galaxy S22 Ultra permitió al aclamado director de fotografía Chayse Irvin capturar con eficacia las famosas escenas nocturnas de Nueva York, revelando la ciudad a los espectadores como si estuvieran presenciando con sus propios ojos. Kaufman descubrió que grabar con Galaxy es un «enfoque efectivo» para dar vida a la película, y está muy feliz con el resultado. «El producto final es hermoso», dijo.

La asociación entre el realizador estadounidense y la empresa surcoreana se basa en la campaña Filmed#WithGalaxy, que invita a directores visionarios a demostrar que la serie Galaxy S es la herramienta perfecta para compartir sus historias épicas con el mundo. Kaufman no ha sido el único es descubrir las múltiples posibilidades de combinar el cine y este emblemático dispositivo de Samsung: en octubre de 2021, el director británico de renombre mundial Joe Wright usó la lente ultra ancha de 13mm del Galaxy S21 Ultra para filmar su cortometraje «Princess and Peppernose»; y en noviembre de 2021, el prometedor director chino Sha Mo usó el Galaxy S21 Ultra para capturar al visualmente impresionante «Kids of Paradise».

Dónde ver «Jackals and Fireflies»

«Jackals and Fireflies» se presentó exclusivamente en el Espacio Galaxy Experience en San Francisco durante Galaxy Unpacked el 1 de febrero. Kaufman también presentó la película en una fecha posterior en la ciudad de Nueva York.

https://www.youtube.com/watch?v=wxCa1JEH9cU&t=9s

Samsung continuará estableciendo estándares épicos para la experiencia de smartphone en Galaxy Unpacked, con las capacidades de la cámara a la vanguardia de las nuevas innovaciones premium de Galaxy.

