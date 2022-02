Estafas frecuentes al utilizar apps de movilidad para envío de paquetería

ESET, compañía de seguridad informática, advierte sobre estafas relacionadas al envío de paquetería y acerca recomendaciones para minimizar los riesgos.

(1/Feb/2021 – web) Argentina.- En los últimos años creció la adopción de las aplicaciones de movilidad que con la pandemia empezaron a tomar fuerza como servicio para el envío de paquetería. Si bien esto ayudó a muchos emprendedores que encontraron una alternativa para hacer sus entregas de forma rápida y sencilla, también se han reportado distintos fraudes y a esto se suma que la mayoría de los servicios de movilidad no se responsabilizan por los artículos enviados. En este contexto, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, comparte algunas recomendaciones para minimizar los riesgos de engaño.

Se han reportado distintos tipos de engaño relacionados con el envío de paquetes a través de apps de movilidad. A continuación, ESET comparte algunos ejemplos de casos:

• Estafas de ingeniería social: Casos donde el cliente no está informado sobre el servicio de mensajería que entregará el paquete y el conductor los engaña diciendo que su viaje fue “una agencia” y que debido a cómo ingresaron la dirección estuvo perdió mucho tiempo y que por ende se le debía compensar ese tiempo perdido pagándole más. En algunos casos, amenazando con no entregar el paquete si no se le entregaba un importe mayor al acordado.

• Estafa por extravio o robo de articulo: En twitter distintos usuarios publicaron casos en los que fueron estafados. Entre ellos, uno mencionó que un conductor reemplazó el contenido del paquete con un elemento pesado para que el destinatario no sospechara del robo.

Pie de imagen: Usuarios denuncian a través de Twitter que fueron estafados usando una app de movilidad para el envío de paquetería.

• Estafas de perfiles falsos de conductores: En algunos países se reportaron varios casos de conductores de aplicaciones de movilidad que utilizaban perfiles falsos para robar a los clientes/usuarios.

“La realidad indica que la mayoría de los que utilizan estos servicios para el envío de paquetería han tenido buenas experiencias, pero sí es importante conocer los riesgos para evaluar mejor la decisión sabiendo que no existe un seguro ante pérdida del contenido. Al utilizar un servicio de movilidad se tiene el control de factores como el GPS, id del conductor, patente del automóvil, entre otros. Pero cuando se empiezan a utilizar como servicio de entrega o paquetería es importante preguntarse: ¿Podría pasar que el paquete nunca llegue?, ¿qué pasa si el articulo sufre algún incidente?, ¿hay una forma de seguir el recorrido del paquete desde el lado de cliente? Teniendo estas respuestas estaremos mejor preparados para evaluar si la aplicación en cuestión es la mejor opción y cuáles son los riesgos.”, comenta Sol González, Investigadora de Seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Algunas aplicaciones tienen un ID para que tanto el comprador como el que envía el pedido puedan ver en tiempo real dónde está el conductor y corroborar que el paquete está en camino. La mayoría dentro de la información aclara que no tienen seguro para los artículos que no se envían y que no se responsabilizan por la pérdida de los artículos o que la misma se deriva directamente del socio conductor.

Además de conocer las opciones que brinda la aplicación, se destaca la importancia de chequear información como la reputación de los conductores.

Desde ESET comparten las siguientes para evitar este tipo de estafas:

• Aclarar al cliente por cual medio se realizará el envío; es decir, qué servicio de paquetería.

• Cuando se le entregue el articulo al socio conductor, inmediatamente también compartirle el seguimiento al cliente.

• En el caso de ser cliente, revisar el articulo inmediatamente de recibirlo para poder realizar un reclamo, ya que estas aplicaciones no poseen seguro.

• En el caso de sufrir de una estafa, avanzar con la denuncia del conductor a través de la aplicación.

• Descargar aplicaciones de tiendas oficiales, ya que es posible encontrar otras opciones que prometen ser las aplicaciones legítimas y luego resulta ser falsas y realizar alguna acción maliciosa en el dispositivo del usuario.

