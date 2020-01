Microsoft lanza AI for Health, el nuevo programa de AI for Good, para acelerar las iniciativas globales de salud

(29/Ene/2020 – web) Panamá.- Microsoft Corp. anunció AI for Health, un nuevo programa de $40 millones de dólares a cinco años, como parte de la iniciativa AI for Good, que aprovechará la tecnología en inteligencia artificial (IA) para impulsar a investigadores y organizaciones a hacer frente a algunos de los desafíos de salud más complicados.

“La inteligencia artificial tiene el potencial de resolver algunos de los más grandes desafíos de las humanidades, como mejorar la salud de las comunidades alrededor del mundo”, comentó Brad Smith, presidente de Microsoft. “Sabemos que poner esta poderosa tecnología en las manos de expertos que enfrentan este problema, puede acelerar nuevas soluciones y mejorar el acceso para poblaciones desatendidas. Es por eso que creamos AI for Health”.

En la nueva era de la intensidad tecnológica, en la que la tecnología ha comenzado a cambiar a cada organización y se ha comenzado a integrar en el tejido de cada aspecto de nuestras vidas, los avances digitales van a continuar con el cambio de forma de nuestro mundo de manera profunda. La inteligencia artificial representa una de las prioridades más importantes de la tecnología, y la atención médica es tal vez la aplicación más urgente de la IA. Sin embargo, el talento y los recursos requeridos para equipar a los investigadores de salud con herramientas para implementar IA y ciencia de los datos, son distribuidos de manera desigual. En la actualidad, menos del cinco por ciento de los profesionales de IA del mundo trabajan en organizaciones de salud y no lucrativas. Es crucial brindar a estos investigadores orientados a una misión con las herramientas que necesitan para acelerar y expandir su trabajo.

A través de AI for Health, Microsoft trabajará para garantizar que las organizaciones no lucrativas, academia, y organizaciones de investigación tengan acceso a la tecnología más reciente, recursos y expertos técnicos para ayudar a implementar IA para acelerar la investigación, generar información de valor, y mejorar el acceso a la atención médica. La iniciativa AI for Health se enfocará en tres áreas clave:

Búsqueda por el descubrimiento . Acelerar la investigación médica para avanzar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades

. Acelerar la investigación médica para avanzar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Información de valor sobre salud global . Incrementar nuestro entendimiento compartido sobre mortalidad y longevidad para protegernos de crisis sanitarias globales.

. Incrementar nuestro entendimiento compartido sobre mortalidad y longevidad para protegernos de crisis sanitarias globales. Equidad en la salud. Reducir la inequidad sanitaria y mejorar el acceso a la atención para comunidades desatendidas.

Los esfuerzos de Microsoft se basarán en colaboraciones existentes con organizaciones para ayudar a resolver problemas apremiantes, como descubrir la causa del Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SIDS, por sus siglas en inglés), eliminar la lepra, detectar la retinopatía diabética para prevenir ceguera, y construir un ecosistema que permita compartir de manera segura y privada datos biomédicos.

Estamos honrados de anunciar la cohorte inaugural de beneficiarios de AI for Health, que incluyen a BRAC, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Intelligent Retinal Imaging Systems (IRIS), Novartis Foundation, PATH, y el Hospital de Investigación Infantil de Seattle.

“Países como Bangladesh, donde se fundó BRAC, han conseguido enormes avances en la equidad sanitaria en las últimas tres décadas. Por desgracia, por lo menos la mitad de la población del mundo todavía carece de acceso a servicios esenciales de salud. A través de nuestras áreas divulgación en Asia y África, vemos un enorme potencial en el uso de analítica avanzada de datos e IA para cerrar la brecha entre ‘salud para algunos’ y ‘salud para todos’ y recibimos con beneplácito el compromiso de Microsoft de hacer que esto suceda”, comentó Asif Saleh, director ejecutivo de BRAC.

“Desbloquear y compartir datos es crítico para descubrir nuevas maneras de tratar y, en última instancia, curar el cáncer”, comentó el doctor Raphael Gottardo, director científico del Translational Data Science Integrated Research Center, Fred Hutch. “Al trabajar en colaboración cercana con Microsoft, podremos aprovechar los nuevos avances en IA, aprendizaje automático y cómputo en la nube para estimular la innovación y abrir nuevas avenidas para prevenir y tratar el cáncer y las enfermedades relacionadas”.

“La diabetes es la causa principal de ceguera en adultos en los Estados Unidos; sin embargo, 95 por ciento de la pérdida de visión es prevenible debido a terapias modernas como el examen de retina diabética (DRE, por sus siglas en inglés)”, comentó el doctor Sunil Gupta, fundador y director médico de Intelligent Retinal Imaging Systems (IRIS). “Podemos generar un enorme impacto en las vidas de las personas a través de la detección temprana de enfermedades que amenazan a la vista y de tecnologías avanzadas que pueden acelerar estos esfuerzos”, comentó Steve Martin, CEO de IRIS, que también destaca que “a través del uso de IA, podemos escalar nuestro software de diagnóstico para llegar a comunidades desatendidas y ayudar a terminar con la ceguera prevenible”.

“La lepra es una de las enfermedades más antiguas conocida por los humanos, pero hoy un estimado de entre 2 a 3 millones de personas todavía viven con la enfermedad”, comentó la doctora Ann Aerts, directora de Novartis Foundation.

“Alrededor del mundo, trabajamos para acelerar los esfuerzos para eliminar la lepra al enfocarse en intervenciones que buscan interrumpir la transmisión. El uso de IA es transformador y puede cambiar las cosas, en específico en cómo podemos acelerar el progreso y escala de nuestro trabajo para llegar a la gente en necesidad”.

“En PATH, estamos enfocados en utilizar la innovación para remover barreras para que todos puedan recibir la atención médica que necesitan para progresar. Junto con Microsoft, creemos que hay un tremendo poder en utilizar IA para ayudarnos a ver a todas las comunidades, identificar las enfermedades que les afectan, y en última instancia mejorar la manera en la que entregamos la atención médica. Sólo cuando cada comunidad tenga la oportunidad de transformar su salud, toda la humanidad podrá avanzar”, comentó Jeff Gernson, MPA, MPH, director de datos vicepresidente de tecnología, analítica e innovación comercial en PATH.

“Las colaboraciones recientes con el equipo de ciencia de los datos de Microsoft ya han mostrado cómo la IA puede traer una calidad más profunda de investigación para ayudarnos a descubrir respuestas importantes sobre desórdenes respiratorios y causas de mortalidad infantil como el Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SIDS, por sus siglas en inglés)”, comentó el doctor Nino Ramirez, director del Center for Integrative Brain Research en el Instituto de Investigación Infantil de Seattle. “Estamos emocionados por la oportunidad de continuar nuestro trabajo en conjunto, combinar nuestros talentos compartidos con herramientas innovadoras de cómputo que tienen el poder de transformar nuestro campo y en última instancia, salvar vidas”.

El nuevo programa es parte de la más amplia iniciativa de Microsoft AI for Good, un compromiso de $165 millones de dólares para impulsar a las personas y organizaciones a trabajar para crear un impacto positivo en la sociedad que enfrenta los problemas más complicados del mundo. La iniciativa incluye, AI for Accessibility, AI for Cultural Heritage, AI for Earth, AI for Health and AI for Humanitarian Action. Más información sobre el programa AI for Health puede ser encontrada en Microsoft on the Issues https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/?p=63541.

Para conocer más sobre AI for Good, por favor visite: https://www.microsoft.com/aiforgood.

