Iniciativa ambiental consigue el primer resultado en Playa Negra de Santa Cruz en Costa Rica

De acuerdo con Sylvain Demercastel, CoFundador de Savage Lands y quien reside en Playa Negra, el terreno iba a ser subdividido en varias partes para desarrollos inmobiliarios

Esfuerzo de la Fundación Savage Lands

(26/Nov/2023 – web) Latinoamérica.- La Fundación Savage Lands, impulsada entre otros artistas por músicos de las bandas de Heavy Metal, Megadeth y Sepultura, alcanzó el primer resultado específico en relación con un proyecto para conservar bosques naturales que sirvan de refugio a especies de fauna como el mono congo o mono aullador.

Esa Fundación llegó a un acuerdo con dos inversionistas de Playa Negra (cantón de Santa Cruz, Provincia de Guanacaste) de Costa Rica, quienes decidieron comprar una propiedad de 9 mil metros cuadrados a cambio de que el 90 por ciento de esa propiedad se convierta en una servidumbre ecológica.

De acuerdo con Sylvain Demercastel, CoFundador de Savage Lands y quien reside en Playa Negra, el terreno iba a ser subdividido en varias partes para desarrollos inmobiliarios “lo que significaba que mucho bosque habría sido destruido, así como los animales que vivían ahí”.

“Ahora esa tendencia se va a revertir, esto permite que los compradores son libres de construir pequeñas casas y hacer algunos desarrollos como un pequeño estacionamiento, pero el 90 por ciento del lugar seguirá como un verdadero bosque administrado por la Fundación”, explicó Demercastel.

Los fondos para el desarrollo de esta iniciativa ambiental salieron de las regalías de la canción “El Ultimo Aullido por el Planeta” lanzada recientemente por Megadeth, Sepultura y Obituary con el apoyo de la productora Season of Mist.

Plan de acción

La compra de la propiedad en Playa Negra se enmarca dentro de la iniciativa Mi Bosque que la Fundación empezó a promover el año pasado para conservar santuarios naturales en la provincia de Guanacaste.

“Este es un nuevo tipo de modelo que podría generar nuevas ideas. Tenemos como meta proteger a Guanacaste de una destrucción potencial masiva de los bosques debido al desarrollo excesivo. La Fundación está tratando de demostrar que es posible establecer nuevas formas de manejar las propiedades, respetando la especificidad de Costa Rica y su tesoro nacional que es la naturaleza. Creemos que es posible permitir cierto tipo de crecimiento económico acompañado de una mejor preservación de los espacios naturales y salvajes”, afirmó Demercastel.

El representante de Savage Lands añadió que en la actualidad esa organización se encuentra negociando la compra de un segundo terreno para crear otra zona de Mi Bosque.

“Nosotros estamos muy entusiasmados con este proyecto que tiene grandes beneficios ambientales como la protección de las fuentes de agua gracias a este plan de bosque real intacto que también sirve para promover el turismo verde; además, otra de las metas consiste en que las personas tengan un pequeño Parque Nacional en los linderos de sus propiedades”, declaró el CoFundador de Savage Lands

Esta iniciativa ambiental tiene el apoyo de la comunidad metalera de bandas como: Gojira, Heilung, Lamb of God, LoudBlast, Lord of the Lost, Testament y muchos grupos nacionales.

Además, el Lineup de El Ultimo Aullido estuvo formado por Dirk Verbeuren (Megadeth) en la batería, Sylvain Demercastel y Andreas Kisser (Sepultura) en la guitarra, John Tardy (Obituary) y Poun (Black Bomb A) en vocales y Etienne Treton (Black Bomb A) en el bajo.

En el desarrollo del plan Mi Bosque también participan las Fundaciones The Clean Wave y Costas Verdes.

Fundación Savage Lands

Es una Corporación de Beneficio Público sin fines de lucro, no está organizada para el beneficio privado de ninguna persona. Su propósito específico es ayudar a financiar la reforestación y la compra de tierras para permitir la creación de santuarios ecológicos y las áreas verdes. La sede de la Fundación se encuentra ubicada en Sacramento, California, Estados Unidos. https://savagelands.org/