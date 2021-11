BCIE coloca su primer bono verde y segundo bono ASG en el mercado suizo

(23/Nov/2021 – web) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) emitió bono verde inaugural en CHF y su segundo bono verde a nivel global. Esta emisión con etiqueta verde captó 220 millones de francos suizos, equivalentes a US$237 millones, con un rendimiento de 0.11% y un plazo de 7 años. Con esta emisión, el BCIE se consolida como un sólido emisor ASG y reconocido participante en el mercado suizo tras haber emitido un bono social en septiembre de este año.

Considerando esta emisión, el BCIE ha emitido un total de cuatro bonos ASG en el año 2021 por un total de USD 1,200 millones, el primero en el mercado de Benchmark de Estados Unidos por US$ 500 millones con etiqueta social, el segundo para la Recuperación y Reactivación COVID-19 en el mercado mexicano por un monto equivalente a US$ 245 millones y el tercero también con formato social por US$ 218 millones en el mercado suizo.

Estas emisiones confirman el compromiso del BCIE de desarrollar y contribuir a una región centroamericana más sostenible, así como el financiamiento de proyectos que contribuyan a los Objetivos De Desarrollo Sostenible de la ONU a través de los Marcos Verde y Social del BCIE.

Los ingresos netos de la emisión de Bonos Verdes se utilizarán para financiar y/o refinanciar proyectos y activos verdes elegibles de acuerdo al Marco de Bonos Verdes del BCIE. El Marco de Bonos Verdes se rige por los cuatro componentes centrales de los Principios de Bonos verdes de ICMA (por sus siglas en Inglés) el cual obtuvo una Opinión de Evaluador Independiente favorable por parte de Sustainalytics.

Fuente/Foto: BCIE