(3/Mar/2023 – web) Panamá.- Burger Week celebra sus 10 años de sabores irresistibles y para celebrar, sus fans podrán degustar burger specials inolvidables del 10 al 31 de marzo en restaurantes participantes, desde sus casas u oficinas.

Este año Burger Week llega con nuevas burgers, concursos y premios a otro nivel, para consentir a los fanáticos de este evento.

Del 10 al 31 de marzo los fanáticos de esta fiesta gastronómica, podrán degustar nuevas y originales recetas de burgers desde $12.00 hasta $16.00 en 75 restaurantes participantes de la ciudad y 10 en el interior del país. El precio no incluye impuestos, ni propinas.

Burger Specials incluyen: Acompañamiento y una bebida Coca Cola regular o Sin Azúcar o Cerveza Modelo a escoger, dependiendo de la disponibilidad de cada establecimiento.

Burger Week es una oferta exclusiva al pagar con tu Tarjeta Débito, Crédito o Prepago Visa en locales participantes. Se aceptan pagos en efectivo. Para disfrutar el precio especial de Burger Week no se puede pagar con tarjetas de otro emisor.

“Para Visa es un honor continuar creando experiencias exclusivas y diferenciadoras que añaden valor a nuestros consumidores en Panamá junto con la celebración de la décima edición del Burger Week. Nos llena de mucha alegría poder formar parte de un evento que continúa apoyando el trabajo de emprendedores y dueños de micros y pequeños negocios en Panamá” dijo Waldemar Cordero, Director Senior de Marketing de Visa para el Caribe y Centro América. “Los emprendimientos constituyen la espina dorsal de nuestras economías y al apoyarlos con programas como Burger Week, contribuimos no sólo con la adopción de los pagos digitales, sino que también impulsamos el emprendedurismo en Panamá que es tan activo y vibrante”.

Además, el público puede disfrutar Burger Week desde la comodidad de su hogar, oficina o desde donde se encuentre, gracias a nuestro partner de Delivery, PEDIDOS YA, APP de Delivery líder en Panamá y Latinoamérica.

”Nos complace ser el partner de Delivery de esta increíble fiesta gastronómica como lo es Burger Week, donde acercamos a miles de familias panameñas con sus productos favoritos para que puedan disfrutar de una experiencia única en el marco de su décimo aniversario. Para PedidosYa ser el puente habilitador de los Weeks más famosos de Panamá es un privilegio y nos reta a seguir manteniendo nuestro compromiso de ser ágiles y eficientes en la entrega de este y todos los productos preferidos de los panameños” dijo Enrique Valencia, Managing Director de PedidosYa Panamá.

Participa y Gana!

Visita los restaurantes participantes y activate para ganar premios irresistibles.

Como parte de la celebración de su décima edición, Burger Week trae sorpresas e innovaciones en su plataforma con el fin de premiar a sus fans. Durante Burger Week del 10 al 31 de marzo el público podrá adquirir un pasaporte en los restaurantes participantes y completar sus visitas la persona que acumulale la mayor cantidad de visitas ganará premios como 1 Crucero para 2 personas, 1 viajes para Bogotá para 2 personas gracias a Grand Tours, certificados de regalos y mucho más……

Encuentra los detalles para participar en Week.pa y @PanamaWeek en instagram. Aplican restricciones y los pasaportes son hasta agotar existencia.

Reconocimientos de Burguer Week

Este año la organización de los Panama Week hará los siguientes reconocimientos:

La Burguer a otro nivel

Pica Productions, organizador del evento, reconocerá al restaurante con la mejor propuesta de hamburguesa y se apoyará en las recomendaciones de un selecto grupo de jueces que buscarán la receta más completa, creativa, original y deliciosa.

La Burguer más vendida

Se reconocerá al restaurante que más especiales haya vendido durante Burger Week desde el 10 al 31 de marzo.

La Burguer favorita del público – Fan Favorita

Como todos los años, los organizadores reconocen al restaurante que más votos recibió en su sitio web WEEK.PA.

Burguer Week Fest & Challenge

Burger Week Fest & Challenge vuelve para celebrar a las mejores hamburguesas de Panamá y los 10 años de Burger Week. Es su primer evento presencial desde la Pandemia que dio inicio en 2020. Durante el festival se ofrecerá comida, bebidas, entretenimiento, música en vivo, degustaciones de productos, entre otras experiencias para el público en un ambiente sano y familiar que espera reunir a más de 4,000 personas el sábado 1ero de abril en el Parque Ándres Bello, el público vivirá en vivo la competencia de Chef para premiar al BURGER MASTER CHEF DEL AÑO 2023.

Restaurantes participantes en la ciudad de Panamá

4Bistro, 4Minds, 5inco, ATope, Bar Blue by Hilton, Bark Steakhouse, BBQ Fellas, Beer and Cow, Blue Moon, Bodega Umami, Botánica, Brew Stop, Brewjas Pub, Brujas Ribs & Steakhouse, Burger Project, Butcher’s Truck, Caliope Steakhouse, Casa Bruja Brewing Co., Casa Obra, Casco Burger, Central Hotel, Chivitas Food House, Corte Argentino, Dos Cucharas, El Faro, El Invernadero, El Republicano, Eolian Rooftop & BBQ, Esa Flaca Rica, Fat Lady, Food District by Holiday Inn, Foster, Frank’s Place, Göbe Fish & Steak House, Grill Meister, Hamburguesía, Hooters Panamá, Hydra, Il Grillo, Italian Burger,Jimmy Parrillada Restaurante, Kappers,Kobore, La Nave de ‘t Bier Klooster, La Popular, La Pulperia, La Rana Dorada, La Tapa del Coco, Los Verdes, Marula Restaurant, Masi by JW Marriot, Mr. Rirro, Muh, Mulligans Golf Bar by Summit Rainforest, Oh My Burger!, Pakká, Paul Bakery, Peacock Alley by Waldorf Astoria Panamá, Piano Bar, Planticería, Pub 23, Salvaje Tap House, Score Sports Bar by Sortis, Slabón Café Burger Bistro, Smashburger, Space Smash, Talanquera Cocina Urbana,Terrat, The Dining Room by American Trade Hotel, The Wallace, The Yard, Tosto Coffee, Voraz, Wahaka (san), Würst, Malo

Restaurantes participantes en el interior

El Container (Chorrera), El Diez Truck (Chorrera), Ke Vakas (Chiriquí), La Makina Food Truck(Bocas del Toro), Macchiato Café Bistró (Chitré), Restaurante Leño by Casa Grande Bambito (Chiriquí), SandBar Gastro Pub (Coronado), La Negra Teresa (Chorrera y Arraiján), Slabón Café Burger Bistro (Chorrera), Esa Flaca Rica (Chiriquí), Gambrinus Pub and Grill (Penonomé), Foster (Chorrera y Penonomé),