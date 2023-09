Investigadores panameños presentan análisis sobre el impacto de la estrategia de comunicación gubernamental durante la pandemia COVID-19

(22/Sep/2023 – web) Panamá.- Bajo la coordinación de la Dra. Carmen Solano (investigadora principal), el equipo de comunicadores: Magtr. Gloris Trujillo (co investigadora), Dra.(c) Karen Abrego (co investigadora), Dra.(c) Claudia Figueroa (co investigadora), Lic. Zulema Kant (asistente de investigación), Magtr. Rubén Rodríguez (estudiante de maestría) y Lic. Nairobi Centeno (estudiante de maestría), realizaron un análisis sobre la comunicaciones proporcionadas al país por el gobierno nacional durante la pandemia del Covid-19 desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022.

Esta investigación presentada en formato libro, es la primera investigación de Comunicación Social financiada por Senacyt, y es un aporte para futuros tomadores de decisiones estratégicas en crisis de salud, investigadores sobre fenómenos generales de la comunicación en salud, profesionales, académicos de la comunicación social y personas interesadas en los avatares de la comunicación gubernamental en Panamá.

Un objetivo importante para hacer la investigación fue estudiar la estrategia de comunicación gubernamental para conocer qué se hizo y cómo se hizo en materia de comunicación en salud durante el primer año de la pandemia COVID-19, y que así futuras actuaciones tengan un antecedente documentado y puedan estar sustentadas en la experiencia ganada para gestionar situaciones de salud parecidas en el futuro.

El libro Pandemia COVID-19 y Estrategia de Comunicación Gubernamental en Panamá es un producto final del proyecto CXM ID No. 165-2021 PFID-FID-2021-31, adjudicado mediante la Convocatoria Pública de Fomento a I+D (FID) 2021 de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

El libro recoge evidencia empírica sobre la comunicación gubernamental analizada a través de su estrategia, se aportan datos en tablas y gráficos, se describe el contexto pandémico, las temporalidades del fenómeno en el país, las acciones que realizó el gobierno para afrontar la pandemia, testimonios de la experiencia individual de los actores principales de la salud en las Regiones de Salud, los productos comunicacionales analizados, la desinformación y una evaluación técnica de lo actuado.

La gira de divulgación de los resultados inició en la ciudad de Panamá el 11 de septiembre y se extenderá hasta finales de septiembre en las regiones de salud del país.

El libro estará disponible de manera gratuita mediante el código QR:

Vía ZK Comunicaciones