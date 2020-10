Cáncer de mama triple negativo: alta mortalidad en mujeres jóvenes

● El cáncer de mama triple negativo es un tipo de cáncer que afecta principalmente a mujeres jóvenes, sin embargo, el número de casos aumenta con la edad, tiende a ser muy agresivo ya que crece rápidamente y se disemina muy rápidamente.

● Se estima que las mujeres con cáncer de mama triple negativo representan entre un 10% y un 15% del total de la población mundial con cáncer de mama

(12/Oct/2020 – web) República Dominicana.- El cáncer de mama es una enfermedad con diferentes características, definidas según la mutación que origina el tumor. En algunos tipos de cáncer se puede identificar la presencia o ausencia de receptores de estrógeno o progesterona. En otros, la expresión de una proteína llamada HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano). En el caso que el tumor carezca de marcadores hormonales y HER2, se denomina cáncer de mama triple negativo, un tipo muy agresivo que tiene poca o nula respuesta a tratamientos o terapias y con una alta probabilidad de recurrencia. En el mundo, se estima que el cáncer triple negativo representa entre un 10% y 15% de todos los tipos de cáncer de mama.

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la farmacéutica Roche llama a la detección y diagnóstico temprano, siendo este último de suma importancia para determinar el subtipo y estadio del cáncer, permitir al médico la elección del tratamiento o terapia adecuados e incrementar el pronóstico de vida para las pacientes.

“El cáncer de mama triple negativo es más frecuente en mujeres menores de 40 años. Tiende a ser muy agresivo, con un alto riesgo de recurrencia y alta mortalidad cuando se diagnostica en etapa avanzada de la enfermedad”, señaló la Dra. Vanessa Campos, gerente médica de cáncer de mama y ginecológico de Roche Centroamérica y Caribe, quien reiteró la importancia de la detección temprana, con la mamografía como método más efectivo.

Alrededor del mundo, el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres y también el que más muertes provoca en ellas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan cerca de 2 millones de nuevos casos de cáncer de mama (uno cada 20 segundos) y alrededor de medio millón de muertes por esta causa, considerándose como el segundo tipo de cáncer más común en el mundo.

En República Dominicana, de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer (Globocan, por sus siglas en inglés), en 2018 la cifra de casos por cáncer de mama fue de 3.158 con 1.488 muertes.

El cáncer de mama se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control, y estas células forman un tumor que a menudo se puede observar en una mamografía o se puede palpar como una masa. La mayoría de los bultos en los senos son benignos, sin embargo, cualquier bulto o cambio en el seno debe ser examinado por un profesional de atención médica para saber si es benigno o maligno (cáncer).

Conociendo el cáncer de mama triple negativo

Existen diferentes tipos de cáncer de mama, los más comunes son el carcinoma ductal in situ (DCIS) y el carcinoma invasivo. Para determinar el tipo de cáncer de mama se realiza una biopsia del tumor que permite detectar cuáles proteínas presenta el tumor: receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2. Las células del tumor también se examinan con detenimiento en el laboratorio para averiguar el grado del tumor. Este análisis de las proteínas específicas encontradas y el grado tumoral permiten decidir las opciones de tratamiento. Basado en el análisis de las proteínas se puede determinar si el cáncer de mama es HER2 positivo, si tiene receptores hormonales positivos como estrógenos y/o progesterona o si carece de estas tres proteínas, lo que se conoce con el nombre de cáncer de mama triple negativo.

El cáncer de mama triple negativo:

● Representa el 10-15% de los tipos de cáncer de mama invasivos, se asocia principalmente a población de raza negra, latinoamericana, mujeres menores de 40 años al diagnóstico, historia familiar de cáncer de mama triple negativo, mutaciones en BRCA1 y enfermedad avanzada al diagnóstico.

● Por sus características histoquímicas y moleculares se caracteriza por crecer y extenderse a otras partes del cuerpo muy rápidamente.

● Alrededor de un 30% de las pacientes son diagnosticadas en estadio metastásico.

● Se trata generalmente con quimioterapia sin embargo nuevas opciones terapéuticas como la inmunoterapia ofrece beneficios en eficacia y seguridad.

El cáncer de mama triple negativo tiene un pronóstico más reservado que los otros tipos de cáncer de mama, sin embargo, este pronóstico puede variar dependiendo de las características del tumor, el estadio al diagnóstico y las características propias de cada paciente.

El cáncer de mama triple negativo tiene los mismos síntomas que otros tipos de cáncer de mama por lo que es importante prestar atención cualquier alteración en las mamas, como dolor al palpar, secreción en los pezones, cambios de color o de textura de la piel y/o masas bultos, endurecimientos o hundimientos del seno, pezón y/o axila. De acuerdo con la Dra. Campos, el autoexamen de mama permite conocer los senos y prestar atención a cualquier cambio, pero la mamografía constituye el método diagnóstico por excelencia y esta debe realizarse anualmente a partir de los 45 años.

Ante un diagnóstico temprano, las pacientes pueden recurrir a la quimioterapia, ya sea neoadyuvante (antes de la cirugía) o adyuvante (post operación); también, pueden recibir radioterapia. Para los estadíos metastásicos, se utiliza la quimioterapia y algún tipo de terapia dirigida o inmunoterapia.

“El objetivo es que más pacientes accedan a terapias adecuadas según su enfermedad en el momento adecuado; sin embargo, en el cáncer triple negativo tenemos la desventaja que hay limitadas opciones terapéuticas y, dependiendo de lo avanzado de la enfermedad las pacientes pueden tener menor respuesta, siendo la inmunoterapia una opción terapéutica actualmente. En estadios tempranos, una paciente tiene más de un 90% de probabilidades de estar viva 5 años después de ser diagnosticada, pero una metastásica sólo cuenta con un 22%; esto es lo que nos hace trabajar en la concientización sobre la importancia de un diagnóstico temprano”, concluyó la Dra. Campos.

Acerca de Roche

Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos de diagnóstico para hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. La potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo techo ha convertido a Roche en el líder de la medicina personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente el mejor tratamiento posible. Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y enfermedades del sistema nervioso central. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes.

Fundada en 1896, Roche busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. La empresa también tiene como objetivo mejorar el acceso de los pacientes a las innovaciones médicas trabajando con todas las partes interesadas pertinentes. La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 30 medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. Por noveno año consecutivo, Roche ha sido reconocida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como la empresa más sostenible del grupo Industria Farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la Vida. El Grupo Roche tiene la sede central en Basilea (Suiza) y cuenta con operaciones en más de 100 países. En el año 2017, dio empleo a aproximadamente 94 000 personas, invirtió 10 400 millones de CHF en I+D y sus ventas alcanzaron la cifra de 53 300 millones de CHF. Genentech (Estados Unidos) es un miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón). Para más información, consulte la página www.roche.com

Fuentes:

● Dra. Vanessa Campos, gerente médica de Roche Centroamérica y Caribe.

● Observatorio Global de Cáncer: https://gco.iarc.fr/today/home. Último ingreso: 28 de septiembre, 2020.

● Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/cancer/PRGlobocanFinal.pdf. Último ingreso: 28 de septiembre, 2020.

● AmericanCancerSociety. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/frequently-asked-questions-about-the-american-cancer-society-new-breast-cancer-screening-guideline.html#:~:text=The%20biggest%20change%20in%20the,yearly%20if%20they%20want%20to

● Triple negative breast cancer: special histological types and emerging therapeutic methods. Cancer Biol Med. 2020 May 15; 17(2): 293–306.

● Perspectives on Triple-Negative Breast Cancer: Current Treatment Strategies, Unmet Needs, and Potential Targets for Future Therapies https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32846967/

● Triple-negative breast cancer: epidemiological considerations and recommendations Annals of Oncology 23 (Supplement 6): vi7–vi12, 2012

● Supervivencia a 5 años de pacientes con cáncer de mama triple negativo. Med. leg. Costa Rica vol.34 n.1 Heredia Jan./Mar. 2017

● Sites of distant recurrence and clinical outcomes in patients with metastatic triple‐negative breast cancer. https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.23930