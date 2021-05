Cuatro beneficios de los servicios en la nube y algunos mitos (y verdades) sobre esta tecnología de tendencia

● La nueva normalidad ha provocado que las empresas utilicen las ventajas de los entornos cloud para almacenar su información y tenerla disponible en todo momento.

(3/May/2021 – web) Panamá.- Los servicios en la nube se han vuelto tecnologías indispensables para las personas y las empresas, ya que todos requieren consultar archivos e información desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Así que el dilema ya no debería ser si migrar a la nube o no, puesto que es una exigencia del mundo actual para llevar a las corporaciones a un nivel superior de optimización e innovación. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuáles son los beneficios de utilizar los entornos cloud?

Pero antes de responder a esta interrogante, Luis Enrique Sánchez, Director de Wingu Networks, recuerda la importancia de contar con el acompañamiento de un experto calificado y certificado para realizar la migración a la nube. “Ese proveedor de servicios debe demostrar que tiene experiencia para garantizar que la digitalización de la corporación será exitosa”, dice.

En cuanto a los beneficios de los entornos cloud, Sánchez enumera los siguientes:

1. Pago por uso. Cuando se utiliza la nube pública, las empresas no deben preocuparse por comprar equipos físicos que tienen un tiempo de vida limitado para almacenar la información. Por el contrario, los recursos se despliegan a demanda, por lo que el presupuesto se adapta a las necesidades y se puede modificar con mayor flexibilidad, según los requerimientos de las organizaciones.

2. Escalabilidad. La corporación decide cómo utilizar los recursos, ya sea por año, mes, semanas, días u horas. La escalabilidad permite que el desembolso de presupuesto se haga de acuerdo con la demanda del momento. Se paga por lo que se consume.

3. Elasticidad. Este beneficio va de la mano con la escalabilidad, pues hace referencia a que un recurso puede tener mayor capacidad de cómputo en momentos específicos. Esto permite ahorrar costos y tiempos.

4. Confianza. Cuando una empresa invierte en servidores físicos (nube privada), también debe invertir en personal capacitado (ingenieros) para solucionar cualquier problema que surja con los equipos de almacenamiento. Cuando se utiliza una nube pública, el proveedor del servicio asume la responsabilidad de proteger y garantizar que los archivos y la información estén disponibles en todo momento. “Es acá cuando cobra mayor relevancia contar con la asesoría de un aliado experto, pues debe garantizar que tiene las certificaciones necesarias para proteger la información de las organizaciones”, explica el Director de Wingu Networks.

Así como los ambientes cloud siguen en tendencia y su popularidad no se detiene, esta tecnología también ha generado algunos mitos que deben aclararse. Por lo tanto, Sánchez desmiente algunas falsas creencias sobre los servicios en la nube:

● La nube no es segura. El mayor temor de las organizaciones es no tener servidores físicos que puedan ver y tocar. Sin embargo, la nube es segura porque los proveedores de este servicio deben garantizar diferentes capas y niveles de protección. También hay que recordar que los usuarios tienen la responsabilidad de utilizar adecuadamente los servicios, para no abrir la puerta a vulnerabilidades que puedan poner en riesgo los archivos y la información.

● La nube es cara. Los entornos cloud están diseñados para facilitar un esquema financiero que permita desplegar recursos bajo demanda. Esto se traduce en optimización del presupuesto y en un ahorro monetario significativo.

● La nube es complicada de entender. Los fabricantes y proveedores de servicios en la nube tienen mecanismo para hacer que su uso sea accesible para colaboradores con diferentes niveles de conocimiento en tecnología. “La nube está disponible para todos”, asegura Sánchez.

● La nube tiene problemas de velocidad. La nube pública se caracteriza por concentrar la mayor cantidad de servicios en ciertas zonas geográficas, lo que garantiza un funcionamiento óptimo en cuanto a velocidad y latencia. Además, el servicio de cómputo distribuido (edge computing) ayuda a reducir cualquier reto de transmisión, ya que son centros de datos que acercan los servicios a las localidades que los requieren.

Vía PR5