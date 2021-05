Caribe y Centro América: laboratorios tecnológicos de pagos digitales de Visa

(6/May/2021 – web) Por: Jorge Lemus, Vicepresidente Sénior, Gerente General de Visa para el Caribe y Centro América.- Los laboratorios suelen ser lugares de diferentes tipos en los que se realizan experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico.

En Visa vemos a la región de Caribe y Centro América como laboratorios tecnológicos, es decir, semilleros donde se da vida, diseñan y desarrollan una gran diversidad de plataformas y tecnologías para pagos digitales tanto para comercios como para consumidores, que son puestas en marcha incluso antes que sean implementadas en el resto de América Latina.

Así como en un laboratorio científico, el rigor, la disciplina, los protocolos, la seguridad, los riesgos, el trabajo en equipo coordinado y las pruebas de ensayo y error son parte esencial para su funcionamiento, para nosotros estos factores son igualmente importantes al momento de gestar una idea, desarrollarla, probarla, realizar pilotos, observarla hasta llegar a pruebas finales y de ahí, finalmente, poder lanzarla al mercado. Para lograr esto, se debe trabajar junto a los múltiples participantes del ecosistema de pagos, como la banca, las redes de adquirencia, comercios y Fintechs, entre otros, con quienes llevamos adelante cada una de estas fases para asegurarnos que la eficiencia y efectividad de la solución innovadora se haga conforme a estándares de industria en un entorno que permita la interoperabilidad.

Desde hace varios años, las subregiones del Caribe y Centro América se han venido constituyendo en verdaderos focos de desarrollo tecnológico donde se ha trabajado en la creación de múltiples herramientas y tecnologías que empoderen aún más a los clientes para que puedan ofrecer a los consumidores pagos seguros, convenientes y sin fricción mediante dispositivos conectados. Al tiempo que buscamos que nuestras soluciones de vanguardia estén un paso adelante en el crecimiento del Internet de las Cosas (IoT) habilitando pagos digitales desde múltiples plataformas, que nos lleven, eventualmente, a un futuro sin efectivo en todos los países de ambas regiones.

Sabemos que este tiempo de pandemia ha generado una revolución digital en todo sentido, y con certeza ha impulsado movimientos vertiginosos en la industria de pagos digitales. Los consumidores cambiaron, los comercios se están virtualizando, la banca está más diversificada y nosotros, junto a todos ellos, nos hemos dado a la tarea de acelerar avances tecnológicos que les permitan a todos estos actores contar con lo que llamamos omnicanalidad y omnipresencia de pagos, es decir pagos que puedan ser usados por todos, en cualquier lugar y desde cualquier canal.

Entre algunos ejemplos de aplicaciones y soluciones que hemos desarrollado en torno a este gran concepto de laboratorio que tenemos en el Caribe y Centro América, puedo mencionar ‘Tap to Phone’ en Costa Rica y en Guatemala, con aplicaciones como Conexión BP, Toque y Tap & Go que permiten a micros y pequeños comercios habilitar un smartphone o una tableta Android para que se conviertan en un punto de venta o datáfono, que acepte pagos digitales con una tarjeta Visa de crédito o débito sin contacto. En nuestros países contamos con miles de comercios que todavía hacen negocios principalmente con dinero en efectivo, que conlleva un riesgo de seguridad inherente, hace que la administración del negocio sea más difícil y limita el alcance de ventas ya que no pueden atender a clientes que tienen a la mano otras opciones de pago, diferentes al efectivo. Además, con esta aplicación no es necesario utilizar un periférico ligado al teléfono para la lectura de la tarjeta, como ocurre con las soluciones mPOS o terminales POS convencionales, lo que representa una reducción de costos para el comercio.

En Guatemala y República Dominicana trabajamos muy cerca del TransMetro y del INTRANT, respectivamente, para que los ciudadanos de ambos países, portadores de tarjetas de pagos sin contacto Visa, sean crédito, débito o prepago, pudieran pagar el transporte público, al usar el Transmetro en la ciudad de Guatemala y en las rutas 27 de febrero y la Avenida Núñez Cáceres en Santo Domingo. Asimismo, en Puerto Rico, en una evolución estratégica de la alianza que tenemos con Gustazos, recientemente presentamos un programa de fidelización excepcionalmente sencillo que le facilita a sus clientes registrar en línea sus tarjetas Visa para acceder de forma instantánea a recompensas, utilizando la tecnología Visa Loyalty Platform Services.

Igualmente, hemos trabajado en la transformación de nuestra plataforma de lealtad MyRewards, la cual incorporó la funcionalidad de redimir puntos en el punto de venta físico y comercio electrónico. Socios como First Citizens Bank en Trinidad y Tobago, NCB en Jamaica y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos en República Dominicana ya están ofreciendo esta solución pionera a sus tarjetahabientes, dándole la posibilidad de utilizar puntos para hacer compras en comercios domésticos, como supermercados y cines, o internacionales, como Amazon, Google y Apple.

A este gran portafolio de soluciones, se le suma también la implementación que hemos realizado de la tecnología Sensory Branding de Visa, la cual ofrece al consumidor múltiples experiencias sensoriales al comprar en línea. Habilitada ya en más de 20 soluciones, como billeteras o aplicaciones de transferencia de pagos persona a persona (P2P), Sensory Branding busca mejorar la experiencia de compra virtual del usuario con una experiencia multisensorial, incluyendo expresiones de animación, sonido y vibración al momento de realizar una transacción con Visa. Contar con el Sensory Branding le ayuda al consumidor a saber que, al escuchar el sonido, ver la imagen, y experimentar la vibración, el pago o transferencia fue efectuado con la seguridad y el respaldo de Visa.

En la región, contamos con billeteras de pago sin contacto habilitadas con tecnología NFC, como la billetera de BAC Credomatic y Promerica Pay, en Centro América y Caribe, Banco Agrícola en El Salvador y Banco Popular Dominicano en República Dominicana. Así como también dos billeteras de generación instantánea de credenciales virtuales como Nequi y Zinli en Panamá para uso en comercio electrónico.

También, junto a Fygaro, Fin Tech panameña, ganadora en el 2020 de la competencia Visa Everywhere Initiative, estamos trabajando en un generador de e-commerce con una plataforma de facturación y gestión de cadena de suministro integrada para pequeñas y medianas empresas.

Tanto en Costa Rica, Guatemala y República Dominicana ya se cuenta con la posibilidad de pagar con relojes inteligentes como Fitbit Pay y Garmin Pay. Y además contamos con soluciones de pagos instantáneos entre personas o negocios como Tapp en República Dominicana, Monibyte en Costa Rica, VWay en Guatemala y Kash en Costa Rica, Guatemala y Honduras, cuyas transacciones son iniciadas por un consumidor o un negocio con el fin de enviar fondos o realizar un pago, usando su credencial de pago Visa, ya sea crédito, débito o prepago desde cualquier dispositivo móvil. La transacción realizada bajo esta plataforma se le conoce como Push Payments o transferencias originadas por un usuario, lo cual es posible gracias a nuestra tecnología Visa Direct.

Si bien estas soluciones y plataformas tecnológicas de pago reflejan la madurez que ha venido adquiriendo la infraestructura de pagos en el Caribe y Centro América, es importante reconocer cómo el trabajo colaborativo entre gobiernos, comercios, bancos, redes de adquirencia, Fintechs, y demás participantes de la industria de pagos, ha posibilitado que esta expansión y crecimiento de la industria se convierta en una realidad para beneficio de todas las partes, pero principalmente de la ciudadanía. Estamos fuertemente comprometidos para trabajar con la industria en el desarrollo de más innovaciones que expandan la inclusión digital y financiera mediante pagos digitales, que ayuden a prosperar a individuos, empresas y economías del Caribe y Centro América.

Vía LLYC