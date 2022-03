Oracle, más mujeres más innovación

(2/Mar/2022 – web) Costa Rica.- Estudios están revelando un tema que no solo genera impacto en los negocios, sino en la comunidad: tener a mujeres en posiciones directivas genera más ganancias. No es un asunto menor, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que realizó un sondeo a 13 mil negocios en 70 países en 2021, reitera que “las empresas obtienen mayores rendimientos cuando emplean a mujeres en puestos directivos, y el 60 % se beneficia, además, en términos de creatividad y reputación”. Casi un tercio de las empresas reportó un incremento en sus resultados de entre 5% y 20%, porcentaje que en la mayoría de las empresas osciló entre 10% y 15%.

En otro informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que la participación laboral de las mujeres en la región fue del 46% en 2020 (52% en 2019), mientras que la de los hombres fue del 69% (73,6% en el año anterior). Es decir que la pandemia tuvo más consecuencias negativas para las mujeres que para los hombres. Por su parte, una investigación del Foro Económico Mundial (FEM) asegura que América Latina y El Caribe tardarían unos 59 años en alcanzar la igualdad de género. Todas estas revelaciones se mezclan con otros hallazgos de la OIT en su encuesta y que requieren atención desde todas las instancias: “a las mujeres no se les ofrecen suficientes oportunidades y todavía existen normas y creencias culturales sobre su papel en el hogar y la sociedad”.

Frente a este escenario, Oracle ha demostrado estar un paso adelante en liderazgo femenino. Por ejemplo, es de las contadas empresas de tecnología que está dirigida por una mujer, Safra Catz. Desde allí, se despliegan acciones encaminadas en asegurar la presencia de mujeres en todos los escenarios de la organización: desde el reclutamiento y selección, como en su proceso de crecimiento y desarrollo profesional. También se suscribió un acuerdo con ONU mujeres para ampliar los programas. En Oracle América Latina, por ejemplo, junto con el comité ejecutivo han han establecido OKRs de diversidad e inclusión promoviendo así nuevos espacios inclusivos de diversidad de género.

Prueba de ello es que la compañía ha sido nominada en varias ocasiones como uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres. Así lo destaca Great Place to Work que en 2021 seleccionó a Oracle en Argentina, Uruguay, Centroamérica y Caribe en esa categoría. Por otro lado, la medición para el área de Diversidad e Inclusión (D&I) a través del Employee Net Promoter Score (eNPS), que evalúa el compromiso de los empleados, revela que, debido a las acciones encaminadas a promover la presencia femenina en Oracle, las mujeres están registrando más que los hombres, con un incremento de 11 puntos porcentuales en los últimos 2 años, pasando de 80 a 91 en su calificación, mientras que los hombres crecieron 4 puntos porcentuales, llegando a 89 su evaluación.

Para la vicepresidenta de recursos humanos de América Latina, Carla Alves, este es un hecho que nos llena de orgullo porque quiere decir que vamos por buen camino, sobre todo, ahora que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Con cada acción apuntamos a generar espacios de inclusión donde la diversidad juega un papel fundamental porque sabemos que con la tecnología se descubren ideas y se crean infinitas posibilidades”.

A la vicepresidenta de recursos humanos se le une Valeria Delgado, Vicepresidenta de Reclutamiento de Oracle Latinoamérica, que explica que «la presencia de mujeres trae una nueva visión de negocios y estrategia. Vemos que la diversidad agrega mucho más a nuestra vida diaria cuando nos damos cuenta de que podemos analizar la mayoría de las soluciones. Y, en este punto, las mujeres de Oracle son fundamentales para mostrar cómo la innovación va más allá”.

Por eso, la compañía diseña continuamente iniciativas que abren puertas para que, sin importar la edad, las mujeres, en particular, puedan conocer el mundo de la tecnología y contribuyan con la innovación en los negocios. La vicepresidenta de HR de Oracle para LAD, presenta algunas de ellas.

• Vacantes afirmativas para mujeres y personas de color. Se refiere a crear y anunciar posiciones específicas que priorizan estos perfiles. El resultado de esta estrategia arrojó un incremento sustancial de la participación de mujeres en los procesos de selección: 89 candidatas se postularon a vacantes afirmativas, mientras que solo dos se inscribieron a vacantes regulares.

• Technovation. Se trata de la competencia más grande a nivel mundial en tecnología y emprendimiento para niñas entre 10 y 18 años. Por 5to año consecutivo, voluntarios de la organización de diferentes áreas, acompañan a grupos de niñas a desarrollar proyectos y prototipos de aplicación que resuelvan un problema de su comunidad. Para Agnes Helena, participante y campeona regional junto con su equipo en Brasil (2018), afirma que “vi en la propuesta del programa una forma de crear posibilidades, de conocer un mundo que aún no conocía, que era el de la tecnología. Gané una nueva mentalidad, una forma de pensar en la que me sentí capaz de crear mis propias posibilidades profesionales y vitales. Se me abrieron miles de puertas y ya podía imaginar un futuro brillante por delante”

• Generation Oracle (GenO) para pasantes. Otro programa de gran acogida que ha permitido garantizar mayor diversidad y preparación en la base de la organización y, así, cuando surjan oportunidades, más mujeres y otros talentos estén listos para asumir posiciones de liderazgo. Sumando las dos últimas ediciones, cerca del 54% de los candidatos era mujer y el 40% era de color. En Colombia, por ejemplo, para el año fiscal anterior, de los 9 pasantes, 6 fueron mujeres y 3 hombres. El impacto del programa consiste en que la mayoría de los practicantes se incorporan como empleados, así que a través de este programa se garantiza la participación de mujeres en la organización. Melissa Thomas, participante del programa GenO en Centroamérica, asegura que fue una experiencia inigualable: “fue una experiencia 360 para aprender un poquito de todo lo que es Oracle con el compañamiento de los mentores desde el día uno. Yo me desarrollé en dos áreas totalmente opuestas, pero poderosas: comunicaciones y comercial. No podría decir que área me gustó más, puesto que ambas me encantaron y me han enseñado mucho para estar donde estoy hoy, porque ya hago parte de Oracle como empleada. Entré a la industria conociendo el 2% de lo que era, pero con muchas expectativas de aprendizaje, con muchísima actitud y esforzándome siempre un poco más. Y a las jóvenes les digo que cuando crean que no les puede gustar, no van a tener la respuesta hasta que hayan tenido la oportunidad de estar dentro”.

• Mentoría para mujeres. Master life Accelerator, un programa cuyo objetivo es impulsar la carrera de mujeres a través del desarrollo de habilidades y talentos y promoviendo el networking con líderes inspiradores y afines con el mentee. A la fecha el 70% de las mujeres inscritas se ha graduado del programa y se ha percibido una mejora del 3% en el liderazgo femenino

• Programa Mujeres Empresarias. Tiene como objetivo empoderar y desarrollar a las mujeres, independientemente de su rol y nivel jerárquico como futuras líderes. Se abordan temas de autonocimiento, negociación, marca personal, liderazgo estratégico y plan de carrera. Alrededor de 800 mujeres han participaron de la iniciativa y se destaca entre los resultados que más del 95% de ellas se sienten más seguras para alcanzar los objetivos esperados de acuerdo con sus funciones y más de la mitad tienen mayor seguridad para compartir sus ideas y proyectos. Además, más del 80% de las participantes afirman tener claridad de su próximo paso de carrera, visión estratégica profesional de su propio desarrollo. En marzo iniciará una nueva edición

• Oracle Career Relaunch. Se enfoca en brindar oportunidades a mujeres que están fuera del mercado laboral y que desean retomar su vida profesional. El programa tiene 12 meses de onboarding y capacitación para ayudar con la readaptación, la tutoría de los gerentes y se espera que se lance pronto en América Latina.

• En el área de educación, la empresa trabaja con Oracle Academy, cuya misión es promover la enseñanza de la tecnología, el desarrollo de habilidades y promover la diversidad y la inclusión en este sector. La iniciativa tiene como objetivo abordar la baja participación y los bajos resultados de aprendizaje de las niñas en la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). En este sentido, el programa apoya el “Día de las Niñas en las TIC”, un proyecto de la UCI – Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas.

Para Carla, el foco en acciones para atraer mujeres al área de tecnología resalta la importancia de la diversidad en la empresa. “Ya hemos experimentado una cultura diversa en Oracle y eso está en nuestro ADN. Las mujeres quieren igualdad de oportunidades y crecimiento. Queremos ser parte de este cambio e ir más allá, logrando que la inclusión sea algo muy natural, creando un entorno inclusivo para todos donde muchas más mujeres puedan liderar la transformación digital”.

Fuente/Foto: Oracle