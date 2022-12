Los 9 hábitos de los teletrabajadores, según encuesta de Deel

Desde si desayunan o no, si madrugan o no, hasta si les gusta escuchar música mientras trabajan o no (¡el 56% dice que sí!).

(26/Dic/2022 – web) LatAm.- Deel brinda un abanico de herramientas que ayudan a las empresas a contratar, pagar y gestionar el talento en todo el mundo. Por eso, atrae a una amplia comunidad de personas que siguen las novedades de su plataforma desde cualquier punto del planeta.

A partir de encuestas realizadas a sus seguidores en LinkedIn, más de 100.000 profesionales, la compañía presenta las características principales de los trabajadores remotos del mundo durante el 2022. ¿Qué compartieron y qué los diferenció entre sí?

¿Desayuno o ayuno?

Gran parte de los seguidores de Deel no se saltea la comida más importante del día. El 60 por ciento de los encuestados desayuna con regularidad, mientras que sólo el 20 por ciento no lo hace nunca.

El dilema de los tres días



Cuando se anhela un fin de semana de tres días, el 63 por ciento de los encuestados es más propenso a tomarse el viernes libre que a perderse un lunes laborable.



Los que madrugan y los que no

Aunque algunos detractores podrían pensar que la comunidad de trabajadores remotos prefiere dormir hasta tarde los días laborables, en realidad, gran parte lo descarta. El 47 por ciento de los encuestados es muy madrugador, y elige despertarse antes de las 7 de la mañana, mientras que el segundo grupo más numeroso, con un 44 por ciento, se levanta antes de las 9.

Desconectados

Estos profesionales, ¿ven la televisión en segundo plano mientras trabajan? No, el 72 por ciento nunca mira la televisión o ve contenidos en streaming en horas de trabajo, por lo que seguramente su preferencia es darse una panzada de series y películas por las noches o los fines de semana.

Subir el volumen

Cuando se trata de disfrutar del lado sonoro del trabajo remoto, la mayoría de personas que forman parte de esta comunidad lo hace en privado. El 74 por ciento prefiere los auriculares a los altavoces, lo que resulta compatible con trabajar, por ejemplo, desde un bar o compartir el espacio de trabajo con familia o amigos.

¿Quién da más?

Aunque a algunas personas les encanta tener una computadora de escritorio para trabajar, la comunidad de trabajadores de Deel prefiere la flexibilidad de una laptop. El 87 por ciento de los encuestados prefiere la movilidad de una PC portátil a la experiencia menos flexible que ofrece una de escritorio.

¿Se trabaja donde se duerme?

Aunque muchos trabajen desde casa, la mayoría preferiría ver menos que más. A la pregunta “está bien que tu cama aparezca en el fondo de una videollamada”, el 52 por ciento de los participantes dijo que preferiría no ver dónde duermen las otras personas durante el encuentro online.

El enigma del café

¡Atención, baristas! Aunque el latte art con leche pueda resultar atractivo, el 84 por ciento de los participantes no necesitan uno para llenar su taza, ya que obtienen su dosis diaria de cafeína desde la comodidad de su propio hogar.

¿Silbás al ritmo de la música?

¿A la comunidad le gusta tener una banda sonora con la que bailar mientras avanza en la lista de tareas del día? ¡Sí! El 56 por ciento de los participantes escucha música constantemente mientras trabaja, mientras que el 27 por ciento acompaña con notas musicales su ritmo de trabajo la mitad de las veces. Sólo el 17 por ciento admite no escuchar música mientras trabaja.

Vía The Mapcomm