Acodeco registra 38 multas por anomalías en el uso de bolsas reutilizables

(27/Dic/2021 – web) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en el presente año, ha aplicado 38 multas en primera instancia por un monto de 10,150 balboas, por faltas a la Ley 1 de 2018, que promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno.

Entre los principales motivos de estas sanciones, se encuentran los agentes económicos que no cumplieron con los certificados de conformidad (31; 82%), documento que se utiliza para demostrar que el producto no cuenta con la presencia de polietileno; y otros no declararon los costos de las bolsas reutilizables (7; 18%).

Las multas a los agentes económicos que no cumplieron con los respectivos certificados de conformidad, fueron: almacenes de ropa y calzados (8 por B/.2,750); almacenes por departamentos (7 por B/.2,300); minisúper (12 por B/.1,200); farmacias (3 por B/.1,100); supermercados (2 por mil balboas) y 2 distribuidoras por B/.600, entre otros.

La Ley 1 de 2018 promueve el uso de bolsas reutilizables y prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno, establece que los comerciantes podrán optar por el cobro o no de las bolsas reutilizables y la Acodeco fiscalizará que, en caso de cobrarlas a los consumidores, sea a precio de costo.

El incumplimiento de la prohibición del uso de bolsas plásticas con polietileno, puede reportarse a través de de Sindi (Sistema de Información y Denuncia Institucional), al WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, Twitter, y la página web, marcando la opción Nº 8 (denuncias o quejas) y seguir los pasos señalados para las denuncias (opción Nº 2).

Fuente/Foto: Acodeco