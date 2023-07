Comunidades de Veraguas reciben beneficios durante Gira de Trabajo Comunitario

Destacó que en 48 meses ha realizado 141 Giras de Trabajo Comunitario con 664 actividades, “cifra que supera a las efectuadas por las tres últimas administraciones, que donde sí me ganaban era en los viajes al exterior”.

(15/Jul/2023 – web) Veraguas, Panamá.- El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, encabezó la Gira de Trabajo Comunitario (GTC) No.141, realizada en la provincia de Veraguas, en la que se entregaron proyectos de electrificación rural, salud, agro, educación, emprendimiento, vivienda, empleo e infraestructuras con una inversión total de B/. 2,133,923.95

La comunidad de Chitra, distrito de Calobre, ya cuenta con luz las 24 horas del día, con la entrega del proyecto de electrificación rural que dota a la población de 19 kilómetros de línea eléctrica con transformadores y luminarias públicas, que van desde La Yeguada hasta Chitra, mejorando notablemente la calidad de vida de los habitantes.

“Este ha sido un gobierno de puertas abiertas para el sector obrero, para el sector privado, para las comunidades; gobiernos pasados fueron verdugos del sector agropecuario, privilegiaban la importación en detrimento de los campesinos y de nuestros productores”, señaló el presidente Cortizo Cohen.

Destacó que en 48 meses ha realizado 664 actividades, “cifra que supera a las efectuadas por las tres últimas administraciones, que donde sí me ganaban era en los viajes al exterior”.

“A mi no me interesan los viajes al exterior, nunca he dudado en preferir estar con la gente que viajar afuera… lo que me interesa es darle la cara a la gente. Este es un gobierno de diálogo. Yo soy un Presidente que no tiene doble discurso, soy un Presidente de una sola palabra, que defiende los intereses del país y ayuda a los más necesitados”, sostuvo el presidente.

El proyecto de electrificación en Chitra beneficia a 900 personas provenientes de 150 familias, a la comunidad estudiantil del Centro de Educación Básica General de Chitra y otros 3 centros educativos.

Antes, los residentes de este corregimiento contaban con el servicio de electricidad a través del sistema aislado, donde su fuente de generación era a base de diésel, por lo que la electricidad llegaba en algunas zonas por pocas horas al día. Hoy, con una inversión de B/. 1,338,531.70, su historia será otra.

Posteriormente, en la Subasta Ganadera “Minito” Cedeño de Santiago, junto al ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Augusto Valderrama, el presidente Cortizo Cohen entregó 25 sementales de la raza brahman a pequeños ganaderos, con el objetivo de mejorar la genética de los hatos de la región. En esta entrega que forma parte del programa “Un Mejor Semental” y es ejecutado por el Gobierno Nacional a través del MIDA, se invirtió la suma de B/. 68,750.

A nivel nacional, más de 2 mil productores han sido beneficiados con la entrega de ganado de carne y leche.

En otro punto de la GTC No.141, en la Casa Comunal del corregimiento de Llano de la Cruz se realizó la entrega de otros beneficios a panameños de escasos recursos. Del programa MIDES Contigo, se entregaron 40 kits de la Primera Infancia y certificados a 9 beneficiarios del Programa de Alfabetización “Muévete por Panamá”.

Otras familias recibieron insumos de modistería como parte del Proyecto de Fomento del Capital Social e Inclusión Productiva “Redes de Familia” y beneficiarias del grupo Mujeres Emprendedoras Organizadas recibieron batidoras y máquinas de moler para ayudarlas a iniciar sus microempresas.

De igual forma, el presidente Cortizo Cohen dio la orden de compra para alimentos e insumos a comedores comunitarios por B/.17,492.07, el que fue recibido por los regentes del Comedor Comunitario El Piro y el Comedor Comunitario Ciruelar.

También se efectuó la orden de compra para albergues, hogares y centros de cuidados de adultos mayores; y de niños, niñas y adolescentes, por un monto de B/.30,037.57, el que fue recibido por el equipo de la Casa Hogar Soná, y ayudas sociales, enseres e insumos para mejorar la calidad de vida de las personas en vulnerabilidad social por un monto total de B/.5,930.00.

En esta GTC No.141, se otorgaron cheques del programa Fami-Empresas; insumos a productores agroecológicos y pescadores artesanales de Ponuga; cheques del programa Agro Solidario, pagos de indemnización del seguro pecuario, equipo de desinfección, insumos y tuberías para el mejoramiento y rehabilitación de acueductos rurales del distrito de Santiago e insumos médicos para uso pediátrico.

Junto al Ministerio de Salud también se donó un vehículo 4×4, doble cabina para la Regional de Salud de Veraguas.

Además, 20 estudiantes recibieron becas, “laptops” y “tablets” del programa Transformando Vidas.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) entregó soluciones habitacionales a 14 familias y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) otorgó 20 títulos de propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) firmó contratos con empresas privadas mediante el Programa de Integración Socioeconómica para Personas con Discapacidad, el Programa de Inserción Laboral Directa y el Programa Empleabilidad Comunitaria.

También se firmó el Acta de Compromiso mediante el Programa Aprender Haciendo; se entregaron certificados de fin de curso por parte del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y capital semilla a 20 beneficiarios de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme)

Por parte de la Oficina de Electrificación Rural (OER), se entregó la orden de proceder para el diseño, suministro, transporte, entrega e instalación de materiales y equipos e interconexión para los proyectos de extensión de línea que incluye: líneas de distribución eléctrica, luminarias públicas, transformadores, acometidas eléctricas, tapias e Instalaciones eléctricas internas para viviendas de bajos recursos en comunidades de las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

Se entregó el proyecto terminado de la construcción de 805.70 metros lineales de veredas en las barriadas Don Bosco, Verdum, La Florecita y La Primavera, en el corregimiento de Santiago Cabecera, por un monto de B/.49,891.53; y de la construcción de 424 metros lineales de veredas en el corregimiento de Canto del Llano, por un monto de B/.49,230.64.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá