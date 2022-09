Luego de ciberataque, logran acceso a sistemas de Uber

(19/Sep/2022 – web) Buenos Aires, Argentina.- ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, alerta que Uber confirmó que sufrió un incidente de seguridad y está investigando lo sucedido. Al parecer, la compañía fue víctima del acceso indebido a varios de sus sistemas y el atacante envió a investigadores y a medios como el New York Times (NYT), que dio a conocer la noticia, capturas de pantalla de correos, servicios de almacenamiento en la nube y repositorios de código para demostrar que había logrado acceder a los sistemas.

Según afirmó el atacante al medio, para acceder a los sistemas de Uber primero engañaron a través de ingeniería social a un empleado, lograron acceso a su VPN y luego escanearon la Intranet.

El investigador Sam Curry habría intercambiado mensajes con quien asegura ser el responsable del ataque. Éste le envió capturas para demostrar que habría logrado acceso completo a una parte importante y crítica de la infraestructura tecnológica de Uber, como son: acceso a cuentas de administrador, a los servidores de Amazon Web Service, el panel de HackerOne con el reporte de las vulnerabilidades, el canal de Slack, acceso a cuentas de administrador de vSphere y de Google Suite. Según Curry, parece que se trata de un compromiso total de sus sistemas:

Someone hacked an Uber employees HackerOne account and is commenting on all of the tickets. They likely have access to all of the Uber HackerOne reports. pic.twitter.com/00j8V3kcoE

