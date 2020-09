Reactivación económica, salud, cambio climático, transformación digital y elecciones en la agenda de la 24 Conferencia CAF

(4/Sep/2020 – web) Venezuela.- Del 09 al 11 de septiembre se realizará de manera virtual la 24 Conferencia Anual CAF, en la que más de 30 expertos de distintos sectores de las Américas debatirán sobre los principales desafíos que enfrenta la región ante la actual coyuntura. El encuentro convocado por CAF –banco de desarrollo de América Latina-, el Diálogo Interamericano, y la Organización de Estados Americanos (OEA), abordará los efectos y las oportunidades que la pandemia del COVID-19 presenta para mejorar el bienestar de la población y la competitividad de la región, entre otros temas.

La Conferencia contará con empresarios, académicos y autoridades de la región, quienes debatirán alrededor de seis sesiones durante los tres días que durará el evento:

– Miércoles 9: La recuperación económica post Covid-19 y el futuro del contrato social en las Américas.

– Jueves 10: Éxitos y fracasos: nuestros sistemas de salud bajo presión; una conversación sobre el coronavirus, el cambio climático y el medio ambiente: ¿Qué desafíos para América Latina y el Caribe?; oportunidades y riesgos de la transformación digital en la región.

– Viernes 11: política en tiempos de pandemia: el impacto en la democracia y el estado de derecho en América Latina; y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos: implicaciones para América Latina y el Caribe.

La 24 Conferencia Anual CAF contará con la presencia de líderes como Luis Lacalle Pou, presidente de la República Oriental del Uruguay; Joseph E. Stiglitz, premio nobel de economía; Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y directora regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS); Carmen Reinhart, vicepresidenta y economista jefe del Grupo del Banco Mundial; Paula Santilli, directora ejecutiva de PepsiCo Latinoamérica; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF; Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano; y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre los panelistas que participarán también se encuentran Thomas A. Shannon, Jr., co-presidente del Diálogo Interamericano y ex subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos; Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana (SEGIB) y ex vicepresidenta de Costa Rica; y Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y ex directora del Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.

El programa de la Conferencia y el registro para participar se puede realizar aquí

