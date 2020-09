La tercera década de acción climática: logrando un futuro libre de carbono

(14/Sep/2020 – web) Panamá.- Hace unos años, terribles inundaciones devastaron Chennai, en India. La semana pasada, muchos en California despertaron con cielos anaranjados en el norte del estado, producto de incendios forestales. Lo mismo ha pasado en lugares como Australia y Brasil, y, lamentablemente, no serán los últimos.

La ciencia es clara: el mundo debe actuar ahora si queremos evitar las peores consecuencias del cambio climático.

En Google, están comprometidos en hacer su parte. La sostenibilidad ha sido un valor fundamental para ellos desde que Larry y Sergey fundaron la empresa hace dos décadas. Son la primera gran empresa en convertirse neutral en carbono en 2007. Son la primera gran empresa en igualar su uso de energía con energía 100% renovable en 2017. Operan la nube global más limpia y con mayor eficiencia energética de la industria, y son el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo.

En la tercera década de acción climática, Google irá aún más lejos para ayudar a construir un futuro libre de carbono para todos. Así es cómo lo harán:

● Están eliminando todo el legado de carbono a partir de hoy.

● Son la primera gran empresa en comprometerse a operar con energía libre de carbono 24 horas al día, 7 días a la semana en todos sus centros de datos y campus en todo el mundo. Esto es mucho más desafiante que el enfoque tradicional de combinar el uso de energía con la energía renovable, pero están trabajando para lograrlo para 2030.

● Están invirtiendo en tecnologías para ayudar a sus socios y personas de todo el mundo a tomar decisiones sostenibles. Por ejemplo, están invirtiendo en regiones de manufactura para habilitar 5 GW de nueva energía libre de carbono, ayudando a 500 ciudades a reducir sus emisiones de carbono y encontrando nuevas formas de empoderar a mil millones de personas a través de nuestros productos.

● Estiman que los compromisos que asumen hoy generarán directamente más de 20.000 nuevos empleos en energías limpias e industrias asociadas, en América y en todo el mundo, para 2025.

A continuación, más información sobre los anuncios de hoy:

Eliminando nuestro legado de carbono

A partir de hoy, han eliminado todo el legado de carbono de Google. Eso incluye todas sus emisiones operativas antes de convertirse neutrales en carbono en 2007, mediante la compra de compensaciones de carbono de alta calidad. Esto significa que la huella de carbono neta de vida de Google ahora es cero. Les complace ser la primera gran empresa en lograrlo, hoy.

Operando con energía libre de carbono 24/7 para 2030

Desde 2017 han igualado todo su consumo eléctrico anual con energía 100% renovable. Ahora van aún más lejos: para el 2030, Google tiene como objetivo hacer funcionar su negocio con energía libre de carbono en todas partes y en todo momento.

Este es el mayor proyecto de sostenibilidad hasta el momento, con una enorme complejidad técnica y práctica. Son la primera gran empresa que se propone hacer esto y su objetivo es ser la primera en lograrlo.

Comenzarán trabajando para lograr tener energía libre de carbono las 24 horas, los 7 días de la semana en todos sus centros de datos y campus en todo el mundo. Los centros de datos impulsan los productos y servicios en los que confías todos los días. Esto significa que cada correo electrónico que envíes a través de Gmail, cada pregunta que hagas a través de la Búsqueda de Google, cada video de YouTube que veas y cada ruta que tomes con Google Maps, se alimentará con energía limpia cada hora de todos los días.

No hace mucho tiempo, era difícil imaginar un suministro de electricidad libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana: en términos simples, el viento no siempre sopla y el sol no brilla por la noche. Pero gracias a las tendencias en tecnología y con las políticas gubernamentales adecuadas, la promesa de energía limpia 24 horas al día, 7 días a la semana pronto estará a nuestro alcance. Para lograrlo, Google invertirá en enfoques que les permite obtener energía confiable sin carbono en todas las ubicaciones, en todo momento del día. Harán cosas como igualar las fuentes de energía eólica y solar, y aumentar su uso del almacenamiento de energía en baterías. Y están trabajando en formas de aplicar la IA para optimizar su demanda de electricidad y sus pronósticos de uso. Estos esfuerzos ayudarán a crear 12.000 empleos para 2025. Es importante destacar que creen que su trabajo puede acelerar la disponibilidad de energía limpia en las comunidades de todo el mundo y ayudar a resolver los desafíos que han frenado su capacidad para convertirse en una fuente de energía las 24 horas del día.

Ayudando a habilitar 5 GW en inversiones en energía libre de carbono

Habilitarán 5 GW de nueva energía libre de carbono en sus regiones de producción clave para 2030 a través de la inversión. Esperan que esto estimule más de 5 mil millones de dólares en inversiones en energía limpia, evite la cantidad de emisiones equivalente a sacar más de 1 millón de autos de las calles cada año y genere más de 8.000 empleos relacionados a la energía limpia.

Ayudando a 500 ciudades a reducir una gigatonelada de emisiones de carbono para 2030

Las ciudades generan el 70 por ciento de las emisiones mundiales. El Environmental Insights Explorer de Google ayuda a más de 100 ciudades a rastrear y reducir sus emisiones de carbono y maximizar su uso de energía renovable, por ejemplo, informándoles sobre su potencial solar y las emisiones por transporte. Hoy, están expandiendo esta herramienta a 3.000 ciudades en todo el mundo.

También están comprometidos a ayudar a más de 500 ciudades y gobiernos locales a reducir globalmente un total de una gigatonelada de emisiones de carbono anual para 2030, que es el equivalente a las emisiones de carbono anuales de un país del tamaño de Japón. Lee más sobre los esfuerzos de Google para ayudar a ciudades como Hamburgo y Houston a acelerar su acción climática.

Ayudando a sus socios a reducir las emisiones de carbono

Están presentando una serie de iniciativas para ayudar a sus socios y organizaciones a reducir su uso de carbono y eliminar el carbono de la atmósfera.

Más del 10 por ciento del uso de energía en los EE.UU. proviene de la calefacción y la refrigeración de edificios comerciales. El aprendizaje automático ha reducido la energía utilizada para enfriar los centros de datos de Google en un 30 por ciento, y ahora DeepMind y Google Cloud están haciendo que esta solución de tecnología en la nube esté disponible a nivel mundial para su uso en aeropuertos, centros comerciales, hospitales, centros de datos y otros edificios comerciales e instalaciones industriales. Puedes leer más detalles sobre esto en el blog de Cloud.

Las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades también desempeñan un papel fundamental. Google está trabajando con una red de organizaciones ambientales, como Crowther Lab, en un enfoque basado en la ciencia para la reforestación y la restauración. También lanzaron un Desafío de Impacto de Google.org de 10 millones de euros en Europa para financiar ideas y proyectos prometedores para apoyar la sostenibilidad, seleccionados por expertos independientes.

Ayudando a mil millones de personas a través de nuestros productos

Finalmente, los productos de Google ya están ayudando a las personas a tomar decisiones más sostenibles en su vida diaria, ya sea usando Google Maps para encontrar bicicletas compartidas y estaciones de carga de vehículos eléctricos, o en muchos países europeos, usando Google Flights para clasificar los vuelos para encontrar la opción menos intensiva en carbono.

Existen más herramientas e información que pueden proporcionar, y su objetivo es encontrar nuevas formas en que sus productos puedan ayudar a mil millones de personas a tomar decisiones más sostenibles para 2022.

La próxima década de acción climática

En Google son optimistas y creen que al aprovechar las nuevas tecnologías, invertir en la infraestructura y las herramientas adecuadas y empoderar a los socios, las organizaciones sin fines de lucro y a las personas, esta puede ser la década más decisiva para la acción climática hasta ahora. Están orgullosos de hacer su parte y de ayudar a acercar al mundo a un futuro libre de carbono para todos.

