Huawei revela crecimiento de la demanda del servicio en la nube en América Latina y el Caribe

(1/Jun/2023 – web) Panamá.- La demanda del servicio en la nube de Huawei ha estado creciendo rápidamente en América Latina y el Caribe, lo que la convierte en uno de los cuatro principales proveedores de servicios en la nube de la región, dijeron este jueves los altos ejecutivos de la empresa.

En declaraciones hechas a periodistas de América Latina y el Caribe en una conferencia de prensa online, los ejecutivos dijeron que el negocio Huawei Cloud creció más del 50 por ciento en 2022, gracias a su concepto de seguir innovando y ofrecer todo como un servicio.

«En América Latina, Huawei Cloud tiene tres regiones principales y la mayor cantidad de AZs (zonas de disponibilidad). En la segunda mitad de este año, lanzaremos nuevas AZs en Brasil, México y Chile. Para entonces, Huawei Cloud tendrá 11 AZs en América Latina”, expresó Fernando Liu, presidente de Huawei Cloud Latin America.

La conferencia de prensa ocurrió durante COMPASS, un evento organizado por Huawei Cloud Latin America en China para que los invitados de la región puedan tener mejores interacciones con personas de la industria de tecnologías de la información en China.

Huawei Cloud ahora tiene unos 1400 socios locales y 5000 clientes en la región. Los altos ejecutivos de la empresa dijeron que el valor único de Huawei Cloud es que es «accesible, innovador, confiable y globalizado». KooVerse, su infraestructura global unificada, permite a los clientes globales acceder a los servicios en Huawei Cloud en solo 50 ms.

Huawei Cloud ha lanzado soluciones adaptadas a la industria para comercio electrónico, FinTech, medios y entretenimiento, y educación en línea. Se espera que estas soluciones traigan nueva experiencia, eficiencia y modelos para los clientes de la región, dice Liu.

William Dong, jefe de marketing de Huawei Cloud, dice que Huawei Cloud también tiene una fortaleza en sus capacidades nativas de la nube. Como defensor y pionero de las tecnologías nativas de la nube, Huawei Cloud realizó un evento especial para la sucursal de América Latina de Cloud Native Elite Club (CNEC) durante la cumbre COMPASS.

«Cloud native será el nuevo petróleo para impulsar la economía digital local. Cada vez más empresas crearán y ampliarán sus servicios en la nube. A través de Cloud Native Elite Club (CNEC), Huawei Cloud se asociará con organizaciones de la industria como CNCF para presentar empresas latinoamericanas las últimas tecnologías, mejores prácticas y tendencias de la industria, con el objetivo de habilitar más nuevas empresas nativas de la nube», expressó Dong.

Keith Chan, director regional de CNCF, compartió sus conocimientos sobre la industria nativa de la nube, y los profesionales técnicos de China y América Latina tuvieron intercambios profundos sobre sus propias prácticas. Como comunidad técnica global para nativos de la nube, se espera que CNEC traiga un nuevo impulso para avanzar en los nativos de la nube en América Latina.

La cumbre COMPASS también reúne a más de 200 partes interesadas en mesas redondas y talleres de la industria con el tema «Consumer and IT Services All on Cloud» y «Huawei Cloud SRE», con la mirada puesta en cómo las empresas de la región pueden usar las tecnologías de la nube para acelerar el desarrollo digital y innovación.