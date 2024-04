Acodeco en Bocas del Toro: Mayoría de las estaciones de combustible cumplen con las normas técnicas

La Acodeco llevó a cabo un operativo para verificar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en Bocas del Toro

(12/Abr/2024 – web) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) llevó a cabo un operativo para verificar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en Bocas del Toro. El operativo se realizó en 11 estaciones ubicadas en los distritos de Chiriquí Grande, Almirante y Changuinola.

La mayoría de las estaciones cumplen con las normas técnicas

La Acodeco informó que la mayoría de las estaciones de combustible revisadas cumplieron con las normas técnicas. Sin embargo, dos estaciones (el 18%) fueron sancionadas por irregularidades.

En la estación Orlyn, S.A. (sucursal No. 33 en Changuinola) se inhabilitó un surtidor de gasolina 91 por no cumplir con la tolerancia mínima permitida. Durante la prueba realizada al surtidor No. 4, se detectó que no despachaba la cantidad correcta de combustible.

En el Servicentro SINCOTAVECOP, también de Changuinola, dos surtidores fueron sancionados por tener la pantalla de precio quemada. En la prueba realizada al surtidor No. 5 de diésel y al surtidor No. 4 de gasolina de 95 octanos, se observó que la pantalla de precio no mostraba el precio por litro de estos productos, lo que infringe el derecho de los consumidores a recibir información clara y veraz.

Durante las verificaciones metrológicas, la Acodeco revisó la cantidad de agua en los tanques de reserva, la coincidencia de los precios del tablero con los de las máquinas surtidoras, el certificado vigente de calibración, la información de precios a la vista de los consumidores y que las estaciones de autoservicio mantengan a la vista de los usuarios las instrucciones sobre el uso del dispensador de combustible.

Acodeco vela por los derechos de los consumidores

La Acodeco recuerda a las estaciones de combustible que deben cumplir con el reglamento técnico “DGNTI-COPANIT 51-2005 Verificación de Surtidores de Combustibles Líquidos” y la Ley 45 de 2007. Estas normas establecen que los surtidores de combustible deben despachar la cantidad correcta de combustible y que los consumidores tienen derecho a recibir información clara y veraz sobre los productos y servicios que ofrecen las estaciones de combustible.

La Acodeco continuará realizando operativos de verificación en todo el país para garantizar que los consumidores reciban la cantidad correcta de combustible y que los precios sean los anunciados. Los consumidores que detecten alguna irregularidad en una estación de combustible pueden presentar una denuncia ante la Acodeco.