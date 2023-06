Miviot reactivará 5 casos en diferentes partes del país, para ayuda habitacional a personas afectadas con dietilenglicol

(9/Jun/2023 – web) Panamá.- Atendiendo los compromisos adquiridos, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) retomará próximamente unos cinco casos para ayuda habitacional a personas afectadas por el jarabe envenenado con dietilenglicol en diferentes partes del país.

La entidad mantiene un informe pormenorizado de evaluaciones sociales, seguimiento y respuesta brindada a estas personas, para cumplir con la realización de la mejora de la vivienda o la entrega de una solución completa permanente.

La viceministra de Vivienda, Daniela Martínez López, junto a su equipo social y técnico que revisa estas atenciones prioritarias, se reunió con miembros del Comité de Víctimas y Familiares Afectados por el Dietilenglicol, para seguir revisando los casos urgentes considerados para evaluación social y anunció que avanzarán con cinco casos que “están completos y proceden”.

“Hemos reactivado el tema de las ayudas a los pacientes afectados con dietilenglicol, cosa que no se había avanzado desde la administración pasada. Tenemos responsabilidad de iniciar aproximadamente con cinco casos, para poder dar respuesta. Son personas que pasan el informe social y se les puede dar una respuesta de mejoramiento habitacional o de casas completas”, dijo.

El informe elaborado por el personal la Dirección de Desarrollo Social mantiene diferentes clasificaciones de atenciones, como a personas que no procede la ayuda, debido a que no tienen un terreno necesario para construir o solicitaba ampliación de cuartos para alquiler, lo cual es inviable; o ayuda rechazada, cuando se rechaza lo propuesto por la institución.

Martínez López contó que hay casos de personas que no fue posible localizarlas para la realización de la evaluación o hay demora en agilizar los trámites, porque no se actualizan los expedientes, por la no presentación de documentos por parte del beneficiario.

También reposan detalles de casos que no proceden, debido a que la solicitud era un tanque de agua comunitario, un aire acondicionado, vivienda en buen estado al momento de la inspección, tienen casas hipotecadas o ejecutaron ya las mejoras con fondos propios.

A la fecha, el Miviot ha dado respuesta puntual a 17 casos de los presentados, entregando mejoras habitacionales, unidades básicas de vivienda e incluso apartamentos como son los casos de afectados que fueron reubicados en los proyectos Ciudad Esperanza en Arraiján y Altos de Los Lagos en Colón.

Solo por mencionar, se entregaron en Colón dos apartamentos en Altos de Los Lagos, dos soluciones en Panamá Oeste (una unidad básica y un apartamento en Ciudad Esperanza), siete beneficios en Los Santos (cinco mejoras y dos unidades básicas) y una mejora tanto en Herrera, Panamá (San Miguelito) como en Coclé.

En la reunión estuvo Ricaurter Bowen, director de Mejoramiento Habitacional, oficina que se encarga de hacer las reparaciones o construcciones de las residencias, por autogestión.

En esta administración, el ministro Rogelio Paredes entabló la mesa de trabajo con el coordinador del movimiento de afectados por el dietilenglicol, Gabriel Pascual.

Fuente/Foto: Miviot