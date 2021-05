Profesor de la UAG recibe reconocimiento como Mejor Dermatólogo de México

(8/May/2021 – web) México.- El Dr. Bladimir García Ascencio, es un reconocido médico especialista en dermatología y cirugía de piel que actualmente se desempeña como docente de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) Campus Tabasco, quién recientemente obtuvo el primer lugar como el Dermatólogo Mejor Valorado de México en los Doctoralia Awards 2020.

Para él, ser docente es muy enriquecedor, pues como especialista comenta que es muy necesario seguir preparándose constantemente, manejando información nueva y ayudando a las jóvenes mentes a comprender los conocimientos, motivándolos a ser los mejores, motivación que él entiende muy bien pues comenta que, desde muy joven, la dermatología se convirtió en su pasión.

El primer acercamiento entre los Doctoralia Awards y el Dr. Bladimir se dio hace seis años, cuando se registró para ser parte de esta plataforma que engloba a miles de doctores en todo México. Ha participado durante cuatro ocasiones; en las anteriores ha sido reconocido con el segundo y tercer lugar y en 2020, con más de 1100 opiniones, se convirtió en el ganador unánime del primer lugar en la categoría de Dermatología.

El proceso de selección se realiza con base a la opinión de los pacientes y los mismos doctores. En la categoría de Dermatología en el país participaron más de 500 especialistas, resultando ganador el Dr. Bladimir García quién comenta que es un orgullo para él ser ganador ya que los dermatólogos del sureste en muy pocas ocasiones han llegado al Top 3. “Este reconocimiento me llena de mucha satisfacción, pues los pacientes son el motor con el que uno sigue adelante y si ellos están felices, ésta es la motivación para seguir especializándose, ¿Es un parteaguas? ¡Claro!, pero no me puedo confiar, la preparación es lo más importante”, dijo.

Sobre Los Doctoralia Awards

Los Doctoralia Awards reconocen a los mejores especialistas en México y los ganadores son elegidos por los pacientes y los propios médicos. Se ha posicionado como una de las plataformas más importantes en el mundo para conectar a médicos con pacientes. Desde el 2012 tiene presencia en México y a la fecha tiene registrados a 180 mil médicos. La cifra significa que uno de cada dos especialistas de salud ya se ha sumado a esta herramienta digital que facilita procesos y brinda una experiencia más accesible a los pacientes. Finalmente, se distinguen por ser los únicos premios en reconocer la experiencia del usuario y distinguir a los profesionales de la salud mejor valorados.

Vía UAG