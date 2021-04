HUAWEI te inspira a tener una vida más saludable

(7/Abr/2021 – web) Panamá.- Hoy, 7 de abril de 2021, Día Internacional De la Salud, te queremos inspirar a que empieces de una vez por todas a llevar una vida saludable.

Sabemos que hacer ejercicio físico y cambiar hábitos alimenticios no son cosas que suceden de la noche a la mañana, suelen costar mucho y lo más seguro es que ya lo has intentado varias veces y terminas dándote por vencido. Si ya no tienes las mismas ganas, solo recuerda una cosa la vida es una sola, por lo que debemos disfrutarla pero sobre todo debemos cuidarla

En la actualidad existen muchos métodos, rutinas, dietas y hasta apps que te ayudan a empezar ese cambio, lo difícil está en mantenerse y solo eso dependerá de ti.

Hoy HUAWEI te quiere dar unos consejos que seguro ya sabías pero que no están demás que vuelvas a recordar, el poder de la mente lo atrae todo y si lo piensas te llenarás de esa motivación que diariamente necesitarás.

Lleva una vida activa

El sedentarismo sólo trae inconvenientes para nuestro cuerpo. Busca el modo de realizar ejercicios en su casa o hacer deporte fuera de ésta. Si no es posible, salga a caminar por lo menos media hora al día, recuerde que su corazón es un músculo que necesita ejercitarse para mantenerse sano, igual que el resto de músculos de su cuerpo.

Cuidar tu alimentación

No se trata de volverse obsesivo con el tema y ponerse a contar calorías todo el día, pero sí de tener la conciencia para elegir lo mejor de los alimentos y así disfrutar de una salud adecuada. Busca el modo de llevar una dieta balanceada, que no deje de lado ningún alimento necesario para su cuerpo; es decir, que incluya vegetales, frutas, carnes blancas, legumbres, fibra y mucho líquido.

Mantener un peso equilibrado

El exceso de peso es un serio problema de salud para muchas personas, ya que aumenta el riesgo de desarrollar graves enfermedades, incluidas las del corazón, derrames cerebrales, diabetes, cáncer y presión alta. El peso bajo, por otro lado, tiene relación directa con los problemas cardíacos, baja resistencia a las infecciones, fatiga crónica, anemia, depresión y otras enfermedades. Estas patologías son evitables si se lleva una alimentación balanceada, se controla el peso y se mantiene un nivel normal y equilibrado del mismo. Para ello, lo mejor es cambiar los hábitos, incluyendo la comida y la actividad física.

Ten a la mano herramientas tecnológicas

Adquiere accesorios tecnológicos que te ayuden a monitorear el desempeño físico así como la salud. Huawei posee wearables como el Watch Fit que realizan un trabajo estupendo de monitoreo de actividad física y además te ayuda a dar tipos de entrenamientos funcionales que puedes hacer desde casa. Dentro de sus configuraciones hay indicadores específicos que reportan los siguientes funcionamientos del organismo dando una referencia diaria casi exacta de cómo está su estado.

Monitoreo del Ritmo Cardiaco: Te permite calcular la frecuencia cardiaca por día, por lo cual puedes tener un historial de la semana, mes y año, así como también te permite tener alertas sobre la elevación de tu ritmo cardiaco dependiendo de la zona de frecuencia cardiaca en la que te encuentres en el momento.

Monitoreo de Oxígeno en la sangre: Durante la pandemia, el cálculo del porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre se volvió un monitoreo/control importante para las personas detectadas COVID-19 por lo que en la actualidad este smartwatch es una referencia para ese monitoreo.

Monitoreo de Estrés: El Watch Fit monitorea a diario tu nivel de estrés e igualmente te va arrojando un historial semanal y mensual, incluso tiene para hacer prueba de estrés al momento.

Para mantener un peso equilibrado HUAWEI cuenta actualmente en el mercado con la HUAWEI Scale 3, una balanza que puede obtener una comprensión completa de sus condiciones físicas con los 11 indicadores corporales, mencionados a continuación:

Peso, índice de masa corporal, ritmo cardíaco, tasa de grasa corporal, masa libre de grasa, entre otras.

Con la aplicación Huawei Health, se generará un análisis detallado de la composición corporal para su conveniencia. Basada en el análisis científico, la aplicación también le brinda orientación para ayudarlo a obtener mejores resultados.

Los productos tecnológicos desarrollados para estimular el desarrollo de una mejor calidad de vida y generan seguridad en las personas, son accesibles y fáciles de usar. Te recomendamos visitarlos en https://huaweiestore.com/ para mas información.

