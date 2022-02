Rompe las reglas con Galaxy Tab S8: la tableta Galaxy más grande, audaz y versátil jamás vista

Vía The Prism Group

Como parte del compromiso de brindar a los usuarios la mejor experiencia y rendimiento móvil posible, la serie Galaxy Tab S8 contará con el respaldo de hasta cuatro generaciones de actualizaciones del SO Android [24] . Ahora, millones de usuarios de Galaxy pueden aumentar aún más el ciclo de vida de sus dispositivos sin perder lo último en seguridad, productividad y otros recursos nuevos e interesantes, ya que Samsung continúa escalando este esfuerzo en su línea de productos y en su ecosistema Galaxy.

En el mundo actual siempre conectado, la seguridad es más importante que nunca, por lo que los tres modelos Galaxy Tab S8 están equipados con nuevas funciones que brindan la capacidad de rastrear cuando la cámara y el micrófono de tu tableta están en uso y te permiten bloquear instantáneamente todo el acceso a la aplicación para evitar grabaciones no deseadas. La serie Galaxy Tab S8 también está protegida por la plataforma Knox Vault de Samsung, líder en la industria, que cifra los datos personales y mantiene la información y los archivos almacenados aislados del sistema operativo principal del dispositivo para protegerlo de los ataques. Todos los miembros de la línea lucen un escáner de huellas dactilares intuitivo [23] que habilita el desbloqueo de dispositivos con un solo toque.

La serie Galaxy Tab S8 funciona de forma continua con todo el ecosistema Galaxy abierto. Esta apertura significa que te brinda la flexibilidad de definir tu propia experiencia móvil y usar fácilmente los dispositivos Galaxy juntos. Nos hemos asegurado de que la interfaz de usuario de One UI Tab 4 de Samsung te ofrezca una experiencia consistente e intuitiva, conectividad continua e integraciones inteligentes que fluyen desde tu Galaxy Tab S8 a tu smartphone y PC y viceversa.

La serie Galaxy Tab S8 también es la primera tableta de Samsung compatible con Wi-Fi 6E [7] , que brinda hasta el doble del ancho de banda [8] y la velocidad máxima de Wi-Fi 6, y con una calidad de red optimizada, no tienes que preocuparte por las conexiones débiles. Alternativamente, comparte contenido en un instante con Galaxy 5G [9] súper rápido y seguro. Ya sea para participar en la clase de forma remota o vaciar tu bandeja de entrada mientras viajas, la calidad de red optimizada puede aliviar parte del estrés de las conexiones débiles.

Equipada con potentes cámaras frontales duales de 12MP, la Tab S8 Ultra también transforma tu experiencia de videollamadas con una calidad de video 4K profesional. El hardware avanzado se combina con el software con la tecnología de encuadre automático de Samsung, que mantiene el enfoque automáticamente durante una llamada, al mismo tiempo que se acerca o se aleja para incluir nuevos participantes a medida que se unen a tu conexión. También sonará tan claro como se ve, gracias a tres micrófonos de precisión que utilizan tecnología avanzada de reducción de ruido para evitar ruidos de fondo no deseados. Los parlantes cuádruples con Dolby Atmos®, que se encuentran en los tres modelos Galaxy Tab S8, aseguran que todo te suene increíble, con detalles y claridad realistas.

Más que nunca, confiamos en las tabletas para videollamadas y transmisión. Cada Galaxy Tab S8 ofrece una experiencia de videoconferencia perfeccionada con cámaras frontales ultra anchas, una configuración de tres micrófonos y tecnología inteligente de encuadre automático [1] para una experiencia de videollamada verdaderamente profesional. Ofrece capacidades multitarea revolucionarias con Multi-active Windows [2] y Samsung DeX perfeccionados, uso compartido de archivos seguro y fácil con Quick Share [3] protegido con contraseña y una productividad poderosa con el nuevo procesador súper rápido de 4nm y un S Pen más suave que nunca en la caja. Todo esto está empaquetado en la carcasa Armor Aluminium [4] más delgada y resistente para una mayor portabilidad, y para mejorar aún más su experiencia móvil, la serie Galaxy Tab S8 funciona de la mano con su ecosistema completo de dispositivos Galaxy, con funciones como Second Screen y Buds Auto Switch [5] .

(10/Feb/2022 – web) Seúl, Corea.- Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy su nueva serie Galaxy Tab S8, las Galaxy Tab S8 y S8+, y la primera tableta Tab S8 Ultra de esta serie con la pantalla más grande y audaz y el rendimiento más poderoso que la Galaxy Tab S jamás haya ofrecido. El hardware sofisticado, las funciones de productividad premium y el ecosistema continuo con el que cuentan los usuarios de Galaxy se combinan en un único centro de productividad portátil, diseñado para ser un compañero perfecto en un mundo siempre activo donde se prioriza el video. La serie Galaxy Tab S8 le ofrece la libertad y la flexibilidad que merece para trabajar y jugar en cualquier lugar como nunca antes.

[1] Actualmente disponible en Samsung Camera, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, New Knox Meeting, Microsoft Teams, Cisco Weber, Meet, Zoom. Auto-framing solo está disponible en la cámara frontal ultra ancha. Auto-framing solo reconoce a las personas y es posible que no admita ciertas resoluciones y proporciones. Ciertas funciones pueden no estar disponibles cuando el Auto-framing está activado.

[2] No todas las aplicaciones pueden ser compatibles con esta función.

[3] Quick Share disponible en smartphones y tabletas Galaxy con SO Android versión 10.0(Q) y One UI 2.1 o superior. Se requiere Bluetooth Low Energy y conexión WI-Fi para el uso de Quick Share. Es posible que no todas las aplicaciones sean compatibles con esta función.

[4] Armor Aluminium está revestido en todos los componentes metálicos, excepto la pantalla, las teclas laterales y la bandeja SIM.

[5] Función Auto Switch disponible en smartphones y tabletas Galaxy con One UI 3.1 o superior. Ciertos dispositivos y aplicaciones pueden no ser compatibles con Auto Switch. Los dispositivos Galaxy deben iniciar sesión en la cuenta de Samsung para habilitar el Auto Switch.

[6] La tarjeta MicroSD se vende por separado. La disponibilidad de funciones detalladas (como la memoria y el procesador) puede variar según el mercado y la operadora.

[7] La disponibilidad de la red Wi-Fi 6E puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 6E.

[8] Velocidad doble para Wi-Fi 6E medida para dispositivos utilizando Quick Share. En comparación con la velocidad en Galaxy Tab S7 (Wi-Fi 6). El ancho de banda y la velocidad reales pueden variar según el mercado, la operadora y el entorno del usuario. Disponible en dispositivos que ejecutan One UI 2.1 o superior, incluidos Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, S22, S21 Ultra y Z Fold3.

[9] Requiere una conexión 5G óptima. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario.

[10] 15 horas de reproducción de video para Tab S8, 13 horas para Tab S8+ y 14 horas para Tab S8 Ultra. 82 minutos para cargar completamente la Tab S8 Ultra y la Tab S8+. Basado en resultados de pruebas de laboratorio internas para el tiempo de reproducción de video local realizadas por Samsung. Los resultados son valores estimados de la muestra de batería de una versión preliminar probada con la configuración predeterminada (volumen de audio y niveles de brillo) sin conexión a Wi-Fi o red móvil. La duración de la batería varía significativamente según la configuración, el uso y otros factores.

[11] 80 minutos para cargar completamente la Tab S8 y la Tab S8+. 90 minutos para cargar completamente la Galaxy Tab S8 Ultra. La velocidad de carga real también puede variar según el uso real, las condiciones de carga y otros factores. Los cargadores se venden por separado.

[12] Se admite una carga rápida de 15W cuando la pantalla de Tab S8 Ultra está apagada y conectada a ciertos smartphones Galaxy, incluidos Galaxy S22, Galaxy A53 y Galaxy A33, mediante un cable USB tipo C. Los cables pueden venderse por separado según el mercado. No es compatible con la carga inalámbrica. La velocidad de carga puede variar según las condiciones de carga y otros factores.

[13] En comparación con la Galaxy Tab S7. Velocidad de latencia de 2.8ms medida para los modelos Tab S8 Ultra (14.6’’) y Tab S8+ (12.4’’) al usar Samsung Notes.

[14] Prueba gratuita de 6 meses para el Clip Studio Paint EX para usuarios nuevos en dispositivos Galaxy. Las versiones PRO y EX de Clip Studio Paint están disponibles. Precarga admitida en mercados seleccionados. Clip Studio Paint para Galaxy puede descargarse desde Galaxy Store. Idiomas admitidos para la configuración del software: inglés, francés, alemán, japonés, coreano, español y chino tradicional. Para la entrada de texto en idiomas árabe, hebreo y urdu aún no son compatibles. Función de control remoto “Companion Mode” compatible con tabletas y smartphones Galaxy con Android 9 o superior. Para el “Companion Mode”, tanto el dispositivo host como el controlador remoto deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. La conectividad puede variar dependiendo de Wi-Fi. Los términos del servicio pueden variar según el mercado.

[15] Selfie Video dentro de Screen Recorder admite grabación y reproducción de video Full HD.

[16] LumaFusion para Android estará disponible para su descarga desde Galaxy Store en la primera mitad de 2022. El tiempo exacto puede variar según la disponibilidad de LumaTouch y según el mercado. Se requiere Android OS versión 11 o superior. Idiomas admitidos para la configuración del software: chino simplificado, holandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, ruso, español, turco e inglés estadounidense.

[17] Las aplicaciones que pueden compartirse actualmente durante las videollamadas de Google Duo son Google Arts & Culture, Google Maps, Jamboard, Samsung Notes, Samsung Gallery y YouTube.

[18] Google Duo es una marca comercial de Google LLC. El host del intercambio en vivo está disponible para los usuarios de las series Galaxy S22 y Galaxy Tab S8 en el momento del lanzamiento y se proporcionará a otros usuarios de dispositivos Galaxy con SO Android S en una fecha posterior. Es posible que los usuarios deban actualizar a la última aplicación de Google Duo para poder usar intercambio en vivo. La disponibilidad de esta aplicación puede variar según el mercado. Requiere una conexión de red óptima.

[19] Jamboard debe descargarse por separado. Las funciones adicionales pueden requerir la compra.

[20] En comparación con la velocidad en Galaxy Tab S7 (Wi-Fi 6). La doble velocidad requiere que ambos dispositivos tengan Quick Share y Wi-Fi 6E y que estén conectados a un enrutador Wi-Fi 6E. Quick Share disponible en smartphones y tabletas Galaxy con SO Android versión 10.0(Q) y One UI 2.1 o superior. Quick Share requiere Bluetooth Low Energy y conexión WI-Fi. Es posible que no todas las aplicaciones sean compatibles con esta función.

[21] Función Second Screen compatible con Galaxy Book Windows PC y Galaxy Tab S7/7+ o modelos posteriores. (Se requiere actualización de enero de 2021 para Galaxy Tab S7/S7+). Se requieren modelos de PC con Windows 10 con pantalla inalámbrica compatible y Windows 10 v.2004 o una versión posterior. (Actualización de Windows: septiembre de 2020 o posterior).

[22] Samsung DeX compatible con ciertos smartphones y tabletas Galaxy. Funciones adicionales disponibles solo en dispositivos compatibles, incluidos Galaxy S22, Galaxy Tab S8 y dispositivos que ejecutan One UI 4.1 o superior. Las aplicaciones compatibles pueden variar y es posible que no se pueda cambiar el tamaño de todas las aplicaciones en Samsung DeX. Los accesorios para conexión de pantalla externa se venden por separado.

[23] Galaxy Tab S8+ y Tab S8 Ultra tienen escáneres de huellas dactilares en pantalla. Galaxy Tab S8 tiene un escáner de huellas dactilares montado en el lateral.

[24] La disponibilidad y el momento de las actualizaciones y recursos del SO Android pueden variar según el modelo de dispositivo y el mercado. Los dispositivos elegibles para cuatro generaciones de actualizaciones del SO Android actualmente incluyen las series Galaxy S22 (S22/S22+/S22 Ultra), S21 (S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE), Z Fold3, Z Flip3 y Tab S8 (Tab S8/Tab S8+/Tab S8 Ultra).

[25] La disponibilidad de funciones detalladas (como memoria, color y procesador) puede variar según el mercado y la operadora.

[26] El Book Cover Keyboard se vende por separado. El diseño del producto Book Cover Keyboard puede variar según el modelo. La disponibilidad puede variar según el mercado y el operador.

[27] El Wireless Keyboard Sharing está disponible en Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra y ciertos smartphones Galaxy con One UI 4 o superior. El smartphone debe admitir perfil HID Bluetooth. Ambos dispositivos deben iniciar sesión en la misma cuenta de Samsung. El rendimiento puede variar según el entorno de red del usuario.

[28] La disponibilidad de cubiertas y accesorios puede variar según el modelo de dispositivo y el mercado. Se venden por separado.