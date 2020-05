El Melanoma: Importancia de la detección temprana y tratamiento oportuno

• El cáncer de melanoma es subestimado en la gama de los cánceres de piel, sin embargo, es uno de los más graves de ellos.

(21/May/2020 – web) Panamá.- En el marco del Día Mundial del Melanoma, fecha que se celebra cada 23 de mayo, es importante resaltar la importancia de la prevención, diagnóstico y tratamiento temprano de esta enfermedad. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2018 se diagnosticaron 287 mil 700 nuevos casos de cáncer de piel tipo melanoma a nivel mundial1 y uno de cada tres cánceres registrados cada año en el mundo es un cáncer de piel 2.

La OMS afirma que la incidencia de los cánceres de piel de tipo no melanoma y melanoma continuará aumentando durante los próximos años 3. En este sentido, el Instituto Oncológico Nacional de Panamá registró 172 nuevos casos de cáncer de piel en el 2017 4.

El melanoma se forma en las células llamadas melanocitos, que producen melanina (el pigmento que da color a la piel). Este tipo de cáncer puede manifestarse en los ojos y rara vez, en los órganos internos, como los intestinos. Los primeros signos y síntomas del melanoma suelen ser el cambio en un lunar existente y la formación de un nuevo bulto pigmentado o de aspecto inusual en la piel 5.

Prevenir para no lamentar

El melanoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Con mayor frecuencia, se localiza en partes que estuvieron expuestas al sol, como la espalda, las piernas, los brazos y el rostro. Los melanomas también pueden producirse en las partes que no tienen mucha exposición solar, como es el caso de las plantas de los pies, las palmas de las manos y los lechos de las uñas. Estos melanomas ocultos son más frecuentes en personas que tienen la piel más oscura 6. Estudios indican que el riesgo de melanoma maligno se relaciona con las características genéticas y personales, así como con el comportamiento de exposición a los rayos UV o solares 7.

Conocer las señales de alerta puede contribuir a asegurar el tratamiento oportuno antes de que el cáncer de piel se haya diseminado. El melanoma se puede tratar con éxito si se detecta a tiempo

La detección de cáncer de piel consiste en identificar signos o señales de presencia de cáncer en la piel y los lunares, incluso si no se tiene ningún otro síntoma. El objetivo de una detección temprana es identificar la enfermedad en sus etapas iniciales, y así mejorar el pronóstico y la supervivencia de los pacientes 8.

El ABCDE para la detección

La detección temprana tiene un impacto significativo sobre la sobrevida del melanoma. En este aspecto muchos médicos recomiendan realizar una auto revisión de la piel, generalmente una vez al mes 9 para buscar señales (lunares o manchas) que puedan estar asociadas al cáncer de piel. La regla del ABCDE está diseñada tomando como base los signos y síntomas especificados por la American Cancer Society que pueden facilitar la identificación de estas señales 10.

• Asimetría: una mitad del lunar no corresponde en tamaño y forma con la otra mitad.

• Bordes irregulares: los bordes del lunar son irregulares, difusos, borrosos o estriados.

• Color: el color del lunar no es el mismo en toda su superficie. Puede haber diferentes sombras de café, negro, rojo, azul o blanco.

• Diámetro: el lunar mide más de 6 milímetros (alrededor de 1⁄4 de pulgada, aproximadamente el tamaño de la goma de un lápiz).

• Evolución: el lunar experimenta cambios en su forma, color o tamaño.

Panamá pionera en la región en el uso de la inmunoterapia para tratar el melanoma

Panamá es uno de los países pioneros en generar acceso público y privado a una de las alternativas innovadoras para el tratamiento de melanoma. Se trata de la inmunoterapia, un tratamiento que estimula al sistema inmunitario natural del cuerpo para luchar contra las células cancerosas, apoyando a las defensas del cuerpo a detener o retardar el crecimiento de las células cancerígenas 11.

Pembrolizumab, inmunoterapia desarrollada por la compañía MSD, basa su acción en la respuesta del sistema inmune del propio paciente. Es un tratamiento que permite combatir el cáncer, así como una prolongación de la vida de los pacientes con melanoma en etapas avanzadas.

“La inmunoterapia representa una estrategia innovadora en el manejo del melanoma, ayudando al sistema inmune a reconocer y atacar las células tumorales. Panamá es uno de los países pioneros en la región en lograr su implementación, por lo que uno de los grandes objetivos es seguir asegurando el acceso para que más pacientes se puedan ver beneficiados” comentó la Dra. Carmela Oranges, Directora Médica de MSD para Centro América.

Las inmunoterapias en el contexto actual

En el marco de la emergencia generada por el COVID-19, recientemente la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó para Pembrolizumab una dosis recomendada adicional de 400 mg cada seis semanas en todas las indicaciones para adultos tanto para las indicaciones en monoterapia como en terapia combinada, lo que reducirá la frecuencia de asistencia de pacientes con melanoma para la aplicación de tratamiento a centros de salud y en consecuencia minimizará su exposición en este contexto.

Esta nueva opción de dosificación está disponible en Panamá para las indicaciones de Pembrolizumab en monoterapia, además de la dosis actual de 200 mg cada tres semanas 12.

«Las importantes medidas de distanciamiento social para prevenir el COVID-19 han generado una serie de desafíos para los pacientes con cáncer, incluido mantener el cumplimiento de sus tratamientos planificados», dijo el Dr. Roy Baynes, vicepresidente senior y jefe de desarrollo clínico global, director médico de Laboratorios de Investigación de MSD. «La aprobación de un programa de dosificación cada seis semanas para Pembrolizumab ofrece a los médicos una opción para reducir la frecuencia con la que los pacientes deben asistir a los hospitales o clínicas para recibir su tratamiento» 13.

Sobre pembrolizumab

Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la interacción entre PD-1 y sus ligandos, PD-L1 y PD-L2. La interacción de PD-1 con PD-L1 o PD-L2 inhibe la respuesta inmune, incluida la respuesta antitumoral. Pembrolizumab al unirse al PD-1, bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2 y de esa manera se mantiene activa la respuesta inmune, permitiendo su actividad antitumoral.

MSD y su enfoque sobre cáncer

Nuestro objetivo es poner la ciencia de vanguardia al servicio de los pacientes con cáncer en todo el mundo. En MSD Oncología apoyamos el acceso a nuestros medicamentos y nos enfocamos en la investigación inmunooncológica, comprometidos cada vez con más pacientes.

