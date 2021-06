Como mejorar su internet para lograr una conectividad significativa

(31/May/2021 – web) Panamá.- Este año no toda la atención se la llevó el sector salud. Como se esperaba, luego de unos meses de pandemia, las restricciones de movilidad incrementaron el uso de Internet, el tráfico hacia sitios web y las redes sociales, el trabajo y la educación a distancia, y otras actividades que se trasladaron al mundo digital saturaron la capacidad de routers Wi-Fi en el hogar.

El incremento de consumo de internet en la región de Latinoamérica lleva a la necesidad de poder contar con una red de WIFI confiable, rápida y ágil. En la actualidad las empresas en la región están siendo presionadas para «hacer más con menos» y la virtualización ha resultado ser la mejor opción para desarrollar nuevos servicios más rápidamente.

Los encierros masivos y el distanciamiento social lograron hacer más visible la importancia que tiene para toda persona el acceso a Internet y las conexiones móviles. Según un estudio que Hootsuite y We Are Social han llevado a cabo para el Digital 2021, 6 horas y 54 minutos es el tiempo medio global que pasaron los usuarios al día en Internet en 2020. Peculiarmente resaltan 3 países latinos en donde el consumo de internet sobrepasa a la media mundial: Colombia, con un promedio de 10 horas y 7 minutos; Argentina, con uno de 9 horas y 39 minutos; y México, cuya media es de 9 horas y 1 minuto. No importa si es a través de una computadora, celular u otro dispositivo, cada vez pasamos más tiempo conectados.

Hoy en día la mejor inversión que se puede hacer es en tecnología y sistemas. Una innovadora solución que está dando de qué hablar es el WIFI en malla. Aunque en el mercado hay una variedad de opciones disponibles, Linksys, una de las marcas más reconocidas en conectividad inalámbrica cuenta con VELOP. Se trata de un sistema modular de Wi-Fi en malla, capaz de brindar cobertura inalámbrica en toda el hogar. Se instala en cuestión de minutos y libera una señal ultra rápida, robusta y sin interrupciones. Es posible que los routers tradicionales no sean capaces de proporcionar cobertura inalámbrica en cada rincón de su casa. Sin embargo, los nodos Velop pueden ser instalados en cualquier lugar para proporcionarle una red Wi-Fi de potencia completa.

Una de las particularidades que caracteriza a este producto es su sistema modular, disponible en paquetes de una, dos o tres unidades el cual con solo colocar nodos adicionales, proporciona conectividad inalámbrica en aquellos sitios de difícil acceso, sin importar el tipo, la estructura y el tamaño de su hogar.

Con las redes Wi-Fi ordinarias la señal inalámbrica se va degradando conforme se aleja del router, lo cual aumenta la posibilidad de sufrir cortes en la conexión. Velop proporciona una conectividad Wi-Fi que garantiza el 100% de la velocidad en todas partes debido a que cuenta con tecnología tribanda dinámica que elimina los tiempos de carga, garantiza y proporciona una conectividad Wi-Fi extremadamente veloz y sin interrupciones a todos los dispositivos conectados.

Velop no solo es efectivo sino también estético, pues cuenta con un diseño minimalista con antenas internas colocadas en la parte superior para obtener una mejor cobertura y con respiraderos en tres de los laterales para un enfriamiento óptimo. Su tamaño es un 88% más pequeño que el de los routers tradicionales y todas las conexiones están ocultas para reducir los enredos de cables.

Además Velop se configura a través de la aplicación Linksys, con esta herramienta los usuarios no solo pueden instalar cada nodo en minutos, también les permite administrar su red de forma remota desde el dispositivo móvil, ver qué dispositivos están conectados a la red WiFi de su hogar, asignar jerarquía de conexiones para todos los dispositivos entre otras funciones. Linksys también mantiene su WiFi seguro con actualizaciones automáticas de firmware.

Linksys entiende a la perfección las necesidades de cada familia, ya sean pequeñas o grandes, por eso la variedad de soluciones que ofrecen no solo son efectivas sino fáciles de usar.

La calidad de la conexión ha demostrado ser fundamental para la experiencia de los usuarios y el aprovechamiento del Internet. ¿Alguna vez ha escuchado sobre “meaningful connectivity” o conectividad significativa? Es un indicador de calidad de conexión de internet que la Alliance for Affordable Internet (A4AI) define como una conexión confiable o que tiene suficiente ancho de banda y con una latencia lo suficientemente baja que permite experimentar el potencial del Internet.

¿Cómo medimos el acceso a Internet en la actualidad? Simplemente se dice que tienes o no tienes conexión, pero la coalición global del Alliance for Affordable Internet (A4AI) ha identificado varias maneras de diferenciar los niveles de acceso a Internet. Hay 4 aspectos clave a considerar:

• Uso habitual de Internet (uso diario)

• Contar con un dispositivo apropiado (por lo menos acceso a un teléfono inteligente)

• Suficiente Data (una conexión de banda ancha ilimitada en casa o en un lugar de trabajo o estudio)

• Una conexión rápida (por lo menos móvil 4G)

Aunque la situación mundial con la pandemia está mejorando, como lo recalca la A4AI, es necesario buscar soluciones para poder contar con una conectividad significativa. La virtualización es imprescindible en el entorno actual. Trabajar desde casa si es posible y puede llegar a aumentar su productividad, aunque es importante también seleccionar aquellas soluciones cuya tecnología sea la más actualizada, efectiva, confiable y capaz de asegurar altos estándares de conexión.

Vía Eurekandco