Hoteles le apuestan a San Valentín con atractivas ofertas

(5/Feb/2021 – web) Panamá.- Con atractivas ofertas, los hoteles se preparan para cautivar a los panameños con alternativas variadas para complacer a todos los gustos en San Valentín, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias. Esta fecha es la excusa perfecta para vivir una experiencia placentera y reconectarse con la magia de la Ciudad de Panamá.

W Panama

¿Getaway o spa time? Para salir de la rutina y celebrar San Valentín W Panama lanzó el paquete Do Not Disturb, donde las parejas podrán relajarse y disfrutar una estadía romántica. El paquete incluye: hospedaje, cena romántica privada –puede ser bajo las estrellas–, botella de espumante, wifi, 20% de descuento en AWAY Spa y desayuno para dos personas. Más detalles y reservas aquí. Si lo que buscas es un en el AWAY Spa, puede aprovechar Share & Recharge, una promoción de 2 masajes relajantes de 1 hora por $150+impuestos.

Residence Inn Panamá

Para los enamorados, este hotel ofrece un paquete que incluye: estadía, desayuno y crédito consumible en alimentos y bebidas. Tarifa por pareja por noche $114+10% imp.

Marriott Executive Apartments Panama City, Finisterre

Estadía, cena romántica en habitación, detalle de bienvenida, desayuno y 15% de descuento en alimentos y bebidas, así como early check in y late check out según disponibilidad, es lo que incluye el paquete del Marriott Executive Aparments para los enamorados para festejar San Valentín. Tarifa $139 i.i.

Fuente/Foto: Marriott