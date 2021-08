Finaliza exitosamente el Torneo Fútbol Contigo

Tigo continúa impulsando el fútbol y los valores en la niñez panameña



.- La iniciativa que reunió a 288 niños entre los 5 y 17 años tuvo como objetivo desarrollar valores y habilidades de la vida en niños, niñas y jóvenes de Herrera, Los Santos y Panamá.

.- La participación de las niñas fue una parte importante del torneo, representan un 40% de los participantes.

(3/Ago/2021 – web) Panamá.- Tigo Panamá reconoce que el compromiso con el desarrollo tecnológico y la recuperación socioeconómica del país debe incluir un firme apoyo a la cultura y el deporte con el propósito de resaltar el valor humano. Desde su gestión y estrategia de sostenibilidad, la empresa refuerza este compromiso con el talento y fútbol panameño realizando una valiosa alianza con Fútbol con Corazón, ONG internacional, donde nace el torneo Fútbol Contigo.

El torneo Fútbol Contigo realizado bajo una dinámica inclusiva y educativa que incluye principios como un acuerdo de convivencia, equipos mixtos, sin árbitros, participación igualitaria entre otros, desde el sábado 29 de mayo al sábado 7 de agosto, llevó alegría y sana convivencia en medio de tiempos difíciles a diversas comunidades y sectores vulnerables impulsando la educación, el bienestar y el sano desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Con representación de 288 niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 17 años de las provincias de Panamá, Herrera y Los Santos y un cuerpo de 104 voluntarios provenientes de FCC y Tigo Panamá. La iniciativa permitió que todos sus participantes aprendieron y desarrollaron valores y habilidades para la vida que les permita tomar buenas decisiones ante los desafíos de su entorno a través de la metodología de esta importante ONG.

“En Tigo Panamá, trabajamos para construir y resaltar los valores humanos de forma inclusiva, creando alianzas e iniciativas con programas que nos permitan impulsar la transformación de las personas y comunidades de la mano de nuestra fuerza azul de voluntarios Acción Tigo. Sabemos que el fútbol es más que un deporte para todos los panameños, por ello trabajamos en llevar esta valiosa experiencia a comunidades Torneo Fútbol Contigo por estos dos meses” manifestó Vanya Paola Carrera, Directora de Responsabilidad Social Corporativa de Tigo.

“El fútbol puede convertirse en el mejor instrumento para enseñar o reafirmar los valores. Elimina barreras raciales, se olvida de los nacionalismos y las diferencias, es por lo que desde Fútbol Con Corazón apostamos a torneos con pedagogía, que puedan generar un impacto positivo. Nos complace mucho encontrar empresas como Tigo que le apuestan al fútbol como herramienta de transformación social”, agregó María Jimena Jaramillo, Directora ejecutiva de Fútbol Con Corazón.

La gran final de Fútbol Contigo estuvo de igual forma llena de dinamismo y resiliencia. En la Ciudad de Panamá los equipos realizaron las actividades de forma presencial en cancha sintética bajo techo donde convivieron la categoría Creadores con Nueva Esperanza vs Santa Isabel de Pacora y la categoría Exploradores con Nueva Esperanza vs Tocumen FC mientras que para los equipos de Los Santos, debido a las recientes condiciones de seguridad sanitaria, se implementó un torneo virtual bajo el liderazgo de voluntarios de Fútbol con Corazón y Tigo de forma segura desde la Sucursal de Tigo en Las Tablas. Para los equipos de Herrera, la final se dará el 7 de agosto con la categoría Constructores con los equipos Atlético Nacional Chitré vs Kalu Moguir Yala y la categoría Promotores con los equipos San Pablo vs Kalu Moguir Yala.

Durante el espacio físico en la Ciudad de Panamá, se contó con la presencia de Román Torres, ex jugador y leyenda de la Selección Nacional quien ha mantenido una estrecha relación con Tigo durante los últimos años y estuvo apoyando a los niños, niñas y jóvenes participantes de la final con una charla sobre Valores deportivos con el propósito de motivarlos.

Tigo Panamá seguirá compartiendo iniciativas que permitan desarrollar el valor y el talento humano y el deporte con el fin de impactar positivamente a las personas y sus comunidades, concluyó Carrera.

Vía Stratego