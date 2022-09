FILA anuncia colaboración con el diseñador francés Haider Ackerman

Como la marca deportiva original que audazmente abrió las vistas de la ropa deportiva mucho más allá del campo deportivo, FILA sigue empujando los límites, fomentando colaboraciones inesperadas y emparejamientos sorprendentes que amplian aún más su campo de acción.

(28/Sep/2022 – web) Panamá.- Como un nuevo capítulo en esta serie continua de cruces progresivos, FILA anuncia la colaboración con Haider Ackerman. El diseñador francés, conocido por la riqueza multicultural y el sentido único de color, es el proveedor de una versión emocional de la elegancia.

Viniendo de extremos opuestos del espectro de la moda, pero guiados por una búsqueda idéntica de la autenticidad y el estilo como materia, Haider Ackermann y FILA crean una experiencia decididamente inesperada, y excitante.

“Me sorprendió mucho cuando FILA me contactó con la idea de colaborar. Las cosas desconocidas hacen que mi corazón lata más rápido, porque creo en el poder de lo inesperado, así que acepté el desafío de buena onda. Al visitar los extensos archivos de la FILA me llamó la atención cómo deportistas elegantes estaban en el campo de juego en el pasado. Mi objetivo es profundizar en eso, manteniendo la sensación de sorpresa que es tan importante para mí”, dice Haider Ackermann. “Siempre he admirado la creatividad de Haider Ackermann. Dándole la posibilidad de sumergirse en nuestros archivos en Biella abrieron un panorama creativo sin precedentes para la marca. El ADN de la moda de Haider Ackermann fusionado con la herencia FILA en los deportes es un estilo hiper-contemporáneo combinación que representa la última evolución de FILA para estar a la vanguardia en deportes, estilo y moda”, dice Gene Yoon, presidente global de Fila.

Haider Ackermann diseñará una colección de moda masculina, femenina y accesorios para FILA, que se dará a conocer con un desfile de moda en Manchester el jueves 17 de noviembre.

Vía THernández