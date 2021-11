«Ojos de Mujer» gran estreno Talk Show de E! Entertainment – Jueves 2 de Diciembre

(29/Nov/2021 – web) Latam.- E! Entertainment Latinoamérica presenta el estreno de su nueva producción original ¨Ojos de Mujer¨, un nuevo talk-show liderado por la estrella de las redes sociales Chiky BomBom, la actriz, modelo y empresaria mexicana Elizabeth Gutiérrez (¨Corazón Salvaje¨) y la presentadora y comediante venezolana Érika de la Vega (¨Latin American Idol¨, ¨Toy Story 3¨). Un talk show como nunca has visto antes, conversaciones honestas, y sin censura desde el punto de vista femenino. Un programa moderado por la mexicana Carla Medina.

A partir del 2 de diciembre, y cada jueves a las 10:00PM LATINOAMÉRICA / 9:00PM GUATEMALA/COSTA RICA durante 12 episodios, las panelistas de ¨Ojos de Mujer¨ harán reír y reflexionar a Latinoamérica sobre las imágenes que actualmente impactan la sociedad, redes sociales y medios de comunicación.

En cada episodio de ¨Ojos de Mujer¨, y por 60 minutos, Chiki, Erika y Elizabeth nos abrirán su corazón y nos compartirán sus opiniones sobre temas tan diversos y actuales como ¿Qué define hoy a una mujer?, ¿Roles de género?, ¿Cánones de belleza?, ¿Mandatos sociales?, ¿Puede una sexoservidora exigir derechos?, ¿Puede un ícono pedir que la dejen en paz? Sin censura y con completa honestidad las panelistas compartirán sus palpitantes opiniones.

Esta nueva producción original, ¨Ojos de Mujer¨ se suma a la extensa lista de producciones originales de NBCUniversal International Networks que promueven los pilares de empoderamiento femenino, diversidad, equidad e inclusión en la región. Producciones originales como “Con Carmen”, “Escuela Imparables”, “Voces de E!” “Drag Me As A Queen”, Beleza XL, JuJu Bootcamp, “Born to Fashion” y muchos más apoyan la premisa del canal.

CONOCE LAS PROTAGONISTAS DE ¨OJOS DE MUJER¨

¿QUIÉN ES CHIKY BOMBOM Y POR QUÉ ES TENDENCIA?

Chiky BomBom (@chikybombomreal) se dio a conocer en el año 2015, cuando decidió subir videos en su cuenta de Youtube con mensajes positivos y muy divertidos que invitan a levantar la autoestima que inmediatamente se empezarón a viralizar y ser tendencia. En televisión, Chiky ha sobresalido por su participación en éxitos como “Mira Quien Baila” sin embargo, fue con su video ‘Tengo la personalidad’ y su frase célebre “buenas, buenas” que su popularidad le dio la vuelta al mundo. Actualmente, Chiky es reconocida no solo por sus videos, sino también por sus charlas motivadoras, donde cuenta su historia de lucha y perseverancia junto a un mensaje de superación y de empoderamiento femenino.

Con su incursión en TikTok, donde cuenta con millones de seguidores, Chiky ha logrado llevar su lema de “rica, sabrosa y deliciosa” así como sus mensajes positivos y alegría única a una nueva audiencia que la celebra como ejemplo de superación personal.

Originaría de República Dominicana, Chiky ha cautivado a celebridades como Karol G, Greeicy Rendón, Lina Tejeiro, Talia, Carlos Ponce, entre muchas otras, que han usado su voz para replicar su mensaje positivo en sus redes sociales.

ELIZABETH GUTIERREZ

La aclamada actriz, modelo y empresaria mexicana Elizabeth Gutiérrez (@Gutierrezelizabeth_) ha cautivado a la audiencia no sólo por su talento sino demostrando su gran belleza interior. ¨Milagros de Navidad¨, ¨El Rostro de la Venganza¨, ¨El Fantasma de Elena¨, ¨Corazón Salvaje¨, ¨El Rostro de Analía¨, ¨Amor Comprado¨, ¨Acorralada¨, ¨Olvidarte Jamás¨, ¨Protagonistas de Novela¨ son sólo algunos de los grandes éxitos que ha protagonizado.

En 2011 la revista People en Español la nombró como una de «Los 50 más bellas».

En 2016 hizo su gran debut como empresaria lanzando una línea de productos de belleza para el cuidado de la piel.

Hoy Elizabeth inicia una nueva etapa para compartir su gran trayectoria de éxito, grandes aprendizajes y experiencias con la audiencia de la región a través de ¨Ojos de Mujer¨.

ERIKA DE LA VEGA

La reconocida comediante, presentadora y locutora venezolana Erika de la Vega @Erikadlvoficial (¨Latin American Idol¨, ¨Toy Story 3¨), es un ejemplo de resiliencia, éxito y talento único.

Hoy se considera una indígena de la aldea global ya que, tras una exitosa carrera en Venezuela, le tocó migrar a Miami. Hoy conquistó a toda Latinoamérica logrando empoderar a las mujeres a través del humor, su experiencia y propias vivencias.

A través de sus monólogos de humor recorre los malabares a los que tiene que enfrentarse la mujer ante los mandatos sociales.

En su podcast ¨En Defensa Propia¨ cuestiona como pareciera que no hay forma de escapar de la reinvención, sobre todo si eres mujer y cómo nadie explica cómo se puede lograr esa reinvención. Desde su propia reinvención expone su historia y la de muchas mujeres no solo sus fallas y sus éxitos, sino del tiempo que han dedicado en intentarlo una y otra vez.

Reuniendo millones de seguidores en redes sociales, diariamente motiva a mujeres y hombres a través del humor.

¿Listos para una dosis de humor, debates e inspiración junto al panel ¨Ojos de Mujer?

¡No te pierdas el gran estreno este próximo 2 de diciembre solo por E! Entertainent!

Facebook: Facebook.com/Eonlinelatino

Instagram: @Eonlinelatino

Twitter: @Eonlinelatino

YouTube: youtube.com/eonlinelatinola

https://www.eonline.com

Vía Praestigium