Voz Veis, tres veces ganador del Latin Grammy, comparte todos sus éxitos en las plataformas digitales

(21/Abr/2021 – web) EE.UU.- Tras anunciar su esperado regreso a los escenarios con el concierto virtual «Solo por esta vez», el sexteto Voz Veis complace a sus seguidores compartiendo toda su discografía en las plataformas digitales, bajo la distribución de Cae Group.

Esta es una de las mejores noticias de 2021 para sus miles de fanáticos, que desde hace 11 años quedaron con ganas de escuchar más de la música que los llevó a convertirse en los primeros artistas venezolanos en ganar tres Latin Grammy entre 2007 y 2010.

Santiago, Luigi, Carlos, Roberto, Luis y Gustavo compartieron escena durante 15 años, logrando ocupar los primeros lugares de las carteleras musicales, con éxitos memorables como «Aunque sea poco», «El Farolito», «Niña Dura», «¿Qué me has hecho tú?», «Pa’ que no me puedas olvidar», «Un pedacito de tu querer», «Segundo plato», «Tan cerca» o «Cosita rica», que desde ahora podrán encontrar en las tiendas digitales.

El público que les ha seguido desde entonces celebra este lanzamiento de más de 80 canciones con la plataforma de distribución global de Cae Group, calentando así los motores para su reencuentro, luego de su despedida en 2010 con la gira «Hasta pronto Venezuela».

Así lo expresaron los integrantes del sexteto afirmando: «Esta es nuestra manera de agradecer tanto amor, tantos años de apoyo y además poder conectar nuevamente con nuestra gente, estamos muy emocionados porque ahora podrán descargar desde cualquier parte del mundo toda la música de Voz Veis, estaremos de nuevo en sus vidas y nos quedaremos para siempre».

En este sentido, la explosión de comentarios en las redes sociales refleja que toda una generación anhelaba desde hace mucho este regalo, frases como: «el soundtrack de mi vida lo canta Voz Veis» o «esta es la mejor noticia de todos los tiempos», muestran el valor que el sexteto ha dejado en el corazón de sus fans, y ahora también abre un espacio para que nuevas audiencias escuchen todos sus éxitos en Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music y YouTube.

– https://www.facebook.com/vozveis

– @sanluis

– @nautaoficial

Vía MS Agency