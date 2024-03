Domingo de Resurrección: Jesús nos da un mensaje de renovación y renacimiento

Abramos nuestros corazones al mensaje de Jesús y comprometámonos a construir un mundo mejor, más justo y lleno de amor, hoy, Domingo de Resurrección!

(31/Mar/2024 – web) Panamá.- El Domingo de Resurrección, también conocido como Pascua, es la celebración más importante del cristianismo. Conmemora la victoria de Jesucristo sobre la muerte y su resurrección al tercer día, tal como lo anunciaron las escrituras.

Más que un evento histórico, la resurrección de Jesús es un símbolo de la renovación y el renacimiento. Es un mensaje de esperanza para un mundo que necesita desesperadamente paz, justicia e inclusión. Su mensaje de amor nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y a trabajar por un mundo mejor para todos.

La resurrección de Jesús nos recuerda que el amor de Dios es más fuerte que cualquier obstáculo. Nos da la fuerza para superar las dificultades y seguir adelante con fe y esperanza. Es un tiempo para reflexionar sobre la importancia de la fe, la familia y la comunidad.

En este Domingo de Resurrección, invitamos a todos a unirse a la celebración de este acontecimiento tan importante. Abramos nuestros corazones al mensaje de Jesús y comprometámonos a construir un mundo mejor, más justo y lleno de amor.

La Arquidiócesis de Panamá anunció misa televisada a las 8 am, luego a las 9 am, inicia la procesión de Jesús Resucitado y a las 10 am, la Eucaristía de Resurrección en la Catedral Basílica de Santa María la Antigua.

La Resurrección tiene un significado profundo:

• Confirma la divinidad de Jesús: Su regreso de la muerte es un acto de poder divino que lo acredita como el Hijo de Dios.

• Vence al pecado y la muerte: La Resurrección libera a la humanidad del poder del pecado y abre las puertas a la vida eterna.

• Es fuente de esperanza: Nos ofrece la certeza de que la muerte no es el final, sino un paso hacia la vida eterna.

• Transforma la vida de los creyentes: Inspira a vivir con fe, amor y esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús.

En este Domingo de Resurrección, celebramos la victoria de la vida sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas y el amor sobre el odio. Es un tiempo de alegría, renovación y esperanza para todos los cristianos.