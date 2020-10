IPHE inicia periodo de inscripción y matrícula 2021, y estos son los requisitos

(20/Oct/2020 – web) Panamá.- La Dirección Nacional de Servicios y Apoyos Para la Habilitación del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), comunica a todos los directivos de Escuelas, Programas, Extensiones y a los padres de familia de los estudiantes que el periodo para el proceso de inscripción (matrícula) para el año lectivo 2021, están abiertas desde el 5 de octubre hasta el 13 de noviembre del año en curso.

Las fechas de inscripción escolar para el periodo lectivo 2021, para los estudiantes que reciben los servicios, recursos y apoyos en el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), se ha programado de la siguiente manera: del 5 al 9 de octubre de 2020, parvulario (1,2,3), del 12 al 16 de octubre de 2020; primer ingreso (primero, séptimo y décimo grado); Primer grado, 6 años cumplidos al inicio del año escolar. Del 19 al 23 de octubre de 2020, estudiantes de los otros grados. Del 9 al 13 de noviembre estudiantes de escuelas particulares y extranjeros. Para la inscripción en lo concerniente al IPHE pueden ingresar a www.iphe.gob.pa en el link de inscripción 2021.

Para efectos de las inscripciones en los Centros Educativo Inclusivos, los padres de familia de los estudiantes que cursan el 7° y 10° grado, deben hacerlo a través del link que está en la página web del Ministerio de Educación (MEDUCA): www.meduca.gob.pa, para adjuntar los documentos, deben darle clic al banner que dice “Inscripción de Matrícula 2021” dentro de la página web. El padre de familia o acudiente debe ingresar a la página web del MEDUCA con el correo electrónico de su hijo (cuenta Microsoft Office 365) y la cédula juvenil, en ella adjunta los documentos que le solicitan (Copia de la cédula juvenil del estudiante y copia de la cédula del acudiente del estudiante).

Entre los otros requisitos para matricular a su acudido, los padres de familia y acudientes deben solicitar a las escuelas particulares el listado de estudiante que se trasladan a los centros oficiales, con nombre del estudiante, cédula, nombre del acudiente, dirección residencial, número de teléfono del acudiente; Es importante destacar que para la inscripción prevalece el criterio de cercanía de la residencia al Centro Escolar; Los estudiantes que cursan sexto grado y asisten a un Centro Educativo de Básica General completa, quedan inscritos en séptimo grado automáticamente para el año escolar 2021.

Los padres de familias y acudientes que si el estudiante por algún motivo no va a permanecer en el Centro Educativo, debe presentar la justificación por escrito al docente de las razones por las cuales el estudiante no permanecerá en el centro; La inscripción es oficial cuando el acudiente haga entrega de los documentos al portal del MEDUCA; Aquellos estudiantes que no cuenten con las herramientas para subir sus documentos al portal, el centro escolar le apoyará con esa tarea; El cupo se entrega con la jornada definida (a.m. o p.m.).

Por otro lado, las Direcciones Regionales habilitarán una línea telefónica y correo electrónico para la comunicación con los padres de familia y acudientes que necesiten información;

De igual forma, los estudiantes de escuelas particulares y extranjeros que no tengan cupo, serán atendidos durante la semana el 9 al 13 de noviembre de 2020; Cada Centro Educativo colocará carteles con información sobre este proceso en lugares visibles.

Del 26 al 30 de octubre, inicia la inscripción de los estudiantes que están inscritos en el SIACE 2020 al SIACE 2021 (estudiante de pre kínder, kínder, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 8° y 11°). La Dirección General de Educación enviará a la Dirección Nacional de Informática nota indicando los parámetros para hacer la inscripción en el SIACE 2020-2021).

Fuente/Foto: IPHE