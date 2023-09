Red Nacional de Rincones Clubhouse cumple dos años empoderando a la juventud panameña a través de la Tecnología

(18/Sep/2023 – web) Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) conmemoró el segundo aniversario de la Red Nacional de Rincones Clubhouse. The Clubhouse Network es una comunidad internacional de aprendizaje, fundada en 1993 en Estados Unidos, que busca proporcionar un entorno de aprendizaje extraescolar creativo a jóvenes, para que desarrollen habilidades y confianza en sí mismos a través de la tecnología.

En 2004, Panamá se unió a la iniciativa Clubhouse, con dos centros de estudio: el Parroquia de Fátima (Chorrillo), y el Fe y Alegría (El Ingenio). Hoy, gracias a la creación de la Red Nacional de Rincones Clubhouse, se cuenta con ocho Rincones en todo el país, que benefician principalmente a jóvenes que residen en regiones vulnerables socialmente.

La Red Nacional de Rincones Clubhouse es una iniciativa de la Senacyt que nace a partir de la necesidad de expandir de manera sostenible este modelo de aprendizaje. Este programa ha beneficiado a más de 300 jóvenes a nivel nacional.

En el evento de aniversario, se contó con la visita de Lisa Cook, directora ejecutiva de la Red Internacional The Clubhouse Network, quien compartió cifras importantes de la organización, e invitados especiales de empresas y organizaciones aliadas.

El Dr. Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la Senacyt, manifestó: “No solo celebramos los dos años de aniversario de la red, sino que también miramos hacia el futuro con entusiasmo y optimismo. Estoy convencido de que la Red Nacional de Rincones Clubhouse seguirá siendo un faro referente de aprendizaje, creatividad y empoderamiento juvenil en el campo de la ciencia y la tecnología”.

En el acto, la Lic. Nicole Lasso, coordinadora de la Red Nacional de Rincones Clubhouse, realizó una presentación sobre el impacto de esta iniciativa en la juventud panameña. En el marco del evento, se llevó se reconoció el liderazgo de Sara Peña, coordinadora del Rincón Clubhouse Fundader; y Vianca Cuevas, coordinadora del Rincón Clubhouse Chorrera, en el proyecto de Activismo Juvenil. En su intervención, Lasso presentó algunos casos de miembros de los Rincones Clubhouse que se han destacado en iniciativas tecnológicas internacionales, como Technovation Girls, World Robotic Olympiad, Engineer for the wekk program, Programa She is astronaut, entre otros.

Los Rincones Clubhouse cuentan con tecnología de alta gama como: computadoras, cámaras digitales y 360°, plotter de corte, impresora 3D, robots, gafas de realidad virtual, producción de sonido, y más, brindándole a la juventud panameña tecnología de calidad para el cambio social. Todo este equipo disponible de manera gratuita.

En el futuro, la Red Nacional de Rincones Clubhouse propone seguir ofreciendo espacios de aprendizaje de calidad para los jóvenes en otras locaciones del país.

Para más información acerca de la Red Nacional de Rincones Clubhouse vista: https://rinconesclubhouse.org/

SENACYT

Fuente/Foto: Senacyt/En la Foto: El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, junto a miembros del Rincón Clubhouse Jäkwe Ni Nuäre (comarca Ngäbe Buglé)