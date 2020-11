OncoDEEP se posiciona como uno de los estudios genómicos más completos para tumores de origen primario desconocido

Desde hace cuatro años, la compañía especializada en medicina de precisión para el tratamiento y diagnóstico del cáncer está operando en Latinoamérica con la colaboración de la compañía American Bio Services (Ambios).

(12/Nov/2020 – web) Madrid, España.- OncoDNA, compañía especializada en medicina de precisión para el tratamiento y diagnóstico del cáncer, ha hecho público un nuevo caso de éxito de su análisis genómico OncoDEEP, relacionado con un tumor de origen primario desconocido. En esta ocasión, la paciente, Cecilia Guerra, padecía un cáncer de pulmón de difícil localización que le fue diagnosticado hace ocho años. “Empecé a tener unos dolores muy intensos en el pecho que ningún especialista sabía de dónde venían. Después de muchas pruebas, y tras una biopsia, se me diagnosticó una lesión maligna de tipo cancerígeno”, relata.

La paciente, residente en Panamá, fue derivada al Instituto Oncológico Nacional (ION) de este país, donde ha sido tratada por el Dr. Omar Castillo, oncólogo jefe en esta institución. “Empezamos a tratarla con quimio y radioterapia, sin mucho éxito. Por la ubicación del tumor era inviable la cirugía, no había mucha esperanza, sólo podíamos darle fármacos para mitigar los grandes dolores que estaba sufriendo”, recuerda el especialista.

En mitad de esta travesía, el Dr. Castillo conoció el estudio genómico OncoDEEP de OncoDNA gracias a la intermediación de la compañía American Bio Services (Ambios), colaboradora en el mercado latinoamericano donde OncoDNA lleva operando varios años. “Sus perfiles son mucho más completos que otros que ya habíamos usado. A la correlación genómica se le suma las pruebas adicionales por inmunohistoquímica muy valiosas para nosotros. Además, fueron muy diligentes, una vez les dimos la muestra se encargaron de todos los trámites, y en apenas 15 días teníamos los resultados”, explica el especialista del ION.

El tratamiento posterior

Mediante el estudio OncoDEEP se descubrió que el origen del tumor estaba en el pulmón y que tenía ciertas alteraciones en el gen EGFR. “En la mayoría de las pruebas que me habían hecho el pulmón se veía sano, y sin embargo ahí se encontraba el problema”, recuerda la paciente. En ese momento, se implementó una terapia dirigida con osimertinib, muy eficaz en casos como el de Cecilia Guerra, también doctora y coordinadora de las Clínicas de Curación de Heridas y Pie Diabético, dependientes del sistema sanitario panameño.

“A partir de ahí cambió la historia, mejoró muchísimo y el dolor desapareció hasta el punto de no necesitar ningún medicamento para paliarlo”, comenta Omar Castillo, que recomienda a todos los oncólogos que apuesten por estas tecnologías personalizadas. “Es la mejor forma de individualizar el tratamiento, ya no sólo tenemos que basarnos en indicadores clínicos. Estas pruebas nos dan mucha más información, facilitando nuestro trabajo y beneficiando al paciente”, añade.

“La medicina debe ir encaminada hacia esa variante de precisión, por lo menos en lo que a cáncer se refiere. Gracias a ella, yo he podido recuperar mi vida: con la medicación que me tomo diariamente, he dejado de tener dolores y de sentirme enferma. He podido volver al trabajo y he conseguido que mi situación familiar mejore. Está claro que todas las terapias sirven y tienen su función, pero lo ideal sería que cada paciente pudiese encontrar su tratamiento a la primera”, razona Cecilia Guerra.

De acuerdo con Gustavo Ruiz, Gerente General de AMBIOS de Panamá, “es una gran satisfacción haber apoyado a la Dra. Guerra en la recuperación de su salud y al mismo tiempo agradecer la confianza del Dr. Omar Castillo en la selección de nuestro estudio OncoDEEP“.

El caso de vida lo puede ver aquí explicado por sus protagonistas

Vía Alive Comunicación