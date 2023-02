Consejos de Global Bank para aprovechar positivamente las ventajas del mundo digital

DÍA DE INTERNET SEGURO

(6/Feb/2023 – web) Panamá.- Navegar por Internet es una actividad muy común; ya sea a través de teléfonos celulares, computadoras, tabletas u otros dispositivos, las personas están cada vez más conectadas a la red.

En el caso del ámbito financiero, se ha dado la popularización de las operaciones y transacciones a través de la banca móvil y la banca en línea, por lo que el sector tiene entre sus retos crear conciencia en el uso de estas herramientas ante posibles amenazas cibernéticas como “phishing” que consiste en el robo de información personal o bancaria, “smishing” o mensajes de texto engañosos, “skimming” o clonación, entre otras.

En ese sentido y, en el marco del Día Internacional de Internet Seguro el banco panameño Global Bank a través de sus expertos en Ciberseguridad, brindan recomendaciones de seguridad con el objetivo de promover que los usuarios del sistema financiero nacional puedan estar alertas a posibles intentos de fraude y así tener una experiencia positiva siempre que utilicen la red.

1. Evite navegar por páginas que no contengan https al inicio en el nombre del dominio. El protocolo https sirve para brindar mayor seguridad en la página web, mejorando así la privacidad de los datos utilizando sistemas de encriptado. Se recomienda ingresar a la página web escribiendo la URL y verificando que el dominio sea el correcto, ejemplo: https://www.globalbank.com.pa

2. No realice clic en anuncios de los buscadores para acceder a Banca en Línea. Acceda exclusivamente desde el sitio web oficial correspondiente.

3. Utilice doble factor de autenticación en el correo electrónico que usa con el Banco. Con esto se añade una capa extra de seguridad a las claves de acceso para demostrar, de esta manera, que son los propietarios de dicha cuenta.

4. Mantenga actualizado el Sistema Operativo de su equipo (PC o celular) así como el antivirus y proteja su acceso de preferencia con biometría.

5. Un paso importante es mantener una correcta protección de las claves. En este sentido se recomienda crear una contraseña de 6 a 9 caracteres, incluyendo al menos un número, una letra y/o caracteres especiales; por supuesto, esta contraseña no se debe compartir con nadie en ningún caso. También es importante tener claro que jamás un representante de un banco llamará a un cliente a solicitará información confidencial como contraseñas o PIN de ningún tipo.

6. No publique información personal o confidencial en redes sociales. Los ciberdelincuentes pueden usarlas para cometer fraudes.

7. Tenga presente que los correos electrónicos que contienen enlaces y que piden actualizar datos de cuentas, tarjetas o información personal son falsos. Si una persona los recibe, debe eliminarlos de inmediato, marcarlos como ‘spam’ y avisar a su banco.

8. Asegúrese de no conectarse a redes “wifi” públicas, y si lo hace, no realice transacciones bancarias o suministre información personal ya que este tipo de redes abiertas son inseguras. Recuerde no compartir a través de estas redes datos como: números de tarjetas de crédito o débito, dirección, cuenta de correo electrónico, de teléfono, etc., ya que podría ser víctima de cibercriminales.

9. Tome precauciones ante las compras online y no almacene la información de su tarjeta de crédito en páginas web. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por marcas y piden algunos pagos en línea a través de promociones u ofertas, por eso se recomienda remitirse directamente a la página oficial de la tienda. Tome en cuenta que estos sitios jamás solicitan el envío de fotos o datos de su tarjeta de crédito.

10. Revise periódicamente los movimientos de sus cuentas. En caso de encontrar alguna transacción no reconocida, reporte de manera inmediata a su banco.

Ser conscientes de los beneficios y también de los desafíos existentes en herramientas como la banca en línea o banca móvil, es clave para tomar acciones que permitan estar protegidos y navegar de manera segura en estos sitios, por lo que estos consejos prácticos que brinda Global Bank promueven que los usuarios se informen y con un uso responsable puedan sacarle mayor provecho a las enormes facilidades que otorga el mundo digital.