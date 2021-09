En casa, oficina y on -the- go, JBL te acompaña a cualquier lugar

(02/Sep/2021 – web) Panamá.- El verano está por terminar y los estudiantes han regresado a clases, así como muchas personas han vuelto a sus oficinas o trabajo desde casa. Sin embargo esto no significa que todo se vuelva aburrido, por el contrario, aunque las vacaciones hayan terminado es necesario buscar siempre la manera de disfrutar nuestras actividades al máximo y por supuesto, para esto la música es indispensable. Con la nueva generación de bocinas JBL, puedes llevar tu música favorita a todos lados y disfrutar del playlist que más te guste.

JBL Go 3 en todos lados

Gracias a su diseño compacto, la Go 3 es perfecta para que la lleves a cualquier lugar, puedes disfrutar de su sonido mientras comes el almuerzo con tus amigos, por supuesto siempre con las medidas de seguridad adecuadas. También si has decidido hacer un poco de ejercicio en el parque o al aire libre, siempre te sentirás motivado con tus canciones favoritas. La puedes guardar en tu mochila, bolsa, cangurera o incluso bolsillo para llevarla contigo a todos lados. Escoge tu color favorito para que disfrutes siempre de tu Go 3.

Engancha tu JBL Clip 4

Que las vacaciones hayan terminado no significa que las aventuras también, hay muchos lugares cerca de la ciudad para darte una buena escapada y disfrutar de un poco de aire fresco, solo necesitas preparar una buena chamarra, tomar tu mochila y enganchar tu Clip 4 para que nunca te falte la música, ya que la batería te puede durar para una buena caminata dentro del bosque, pasear por un pueblo mágico o una visita a la cascada más cercana. Su potente sonido te acompañará para hacer tu escapada de fin de semana mucho más agradable.

Ve al extremo con JBL Charge 5

A pesar de que es necesario seguir tomando muchas medidas de seguridad por la pandemia, hay deportes y actividades que podemos hacer al aire libre en compañía de nuestros amigos para divertirnos y no es necesario estar en contacto cercano, este es el caso del patinaje o ciclismo. Prepara tu equipo de protección, tus patines, patineta o bicicleta al igual que tu Charge 5 para ver a tus amigos en la pista más cercana y que cada uno muestre sus mejores trucos mientras escuchan la música proveniente de la Charge 5 que alcanzará toda la pista gracias a sus 30W de potencia. Además si alguno de ustedes se queda sin batería en el celular, pueden cargarlo desde la Charge 5 para que no se queden incomunicados. No importa si están en una pista de arena o cae un poco de lluvia, porque a esta poderosa bocina no le pasará nada.

¡No hay pretexto para que tus días sean aburridos! con estas nuevas bocinas JBL lleva a todos lados la música y el ambiente para alegrar el momento.

