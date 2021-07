G-SHOCK invita a perseverar en el deporte: «La gloria es la suma de los intentos ¡no te rindas!»

• Con este llamado, la marca japonesa busca que deportistas y amateurs no se rindan al hacer entrenamiento físico.

(06/Jul/2021 – web) Panamá.- Todos conocemos la resistencia absoluta de los relojes G-SHOCK. Esta marca especial para amantes de la aventura, de los deportes de acción y extremos, que no tienen límites para experimentar cosas nuevas, quiere incentivar a sus fanáticos y nuevos usuarios a no rendirse y mantenerse en el juego a través de distintas actividades físicas. A más de un año del confinamiento por el Covid-19, el realizar actividad física se ha convertido en un esencial para cuidar el cuerpo y mente. Esta práctica brinda beneficios significativos a la salud, además de ayudarnos a liberar estrés y conseguir mejores noches de sueño.

Este último tiempo, los relojes han tomado un rol fundamental en nuestra vida y especialmente a la hora de realizar ejercicios físicos, ya sea para llevar conteo de avances, pulso, distancia recorrida y así llevar un registro de las actividades que realizamos durante el día.

Con el llamado “La gloria es la suma de los intentos ¡No te rindas!” la marca de relojes resistentes, sabe muy bien que nada es instantáneo, que no se puede lograr algo increíble de la nada. Lo logras todas las veces que entrenaste duro, con frío, con calor, comprometiéndote y no desertando. La gloria no es cuando logras tu mejor marca, la gloria es mantenerte en juego hasta que logras tu objetivo.

Si con este llamado te animas y si ya te sientes un deportista o estás iniciando en esta nueva vida sana, G-SHOCK te entrega estos consejos para que hagas tus actividades en compañía de los relojes más resistentes del mundo:

Lo primero y más importante es marcar objetivos realistas y encontrar actividades que nos gusten. “Probar distintas disciplinas y atreverse a realizar tareas nuevas para saber cuáles son las que realmente te gustan y puedas compaginar con el resto de tus actividades” indica Diana Cortés Marketing Manager de relojes Casio Latinoamérica.

Lo segundo es buscar la asesoría de expertos. Antes de comenzar se debe consultar con un médico para realizarse un chequeo general que permita saber si uno se encuentra apto para hacer actividad física y cuál es el nivel de intensidad y rutina más adecuada. “Recomendamos siempre contactar a un entrenador o profesor de educación física para que diagrame un plan y guíe el progreso de los entrenamientos, colocando siempre algún objetivo que motive seguir adelante y no rendirse” comenta Diana, desde Casio LATAM.

La pandemia nos ha dejado tiempo de sobra para consumir contenido digital y tener a la mano oportunidades para activarnos. A la vez, distintos profesionales han iniciado actividades en sus redes sociales para que los seguidores se animen a realizar deporte. Trata de seguir a personas deportistas para realizar distintas rutinas y ver si calzan con tu perfil.

Si ya has logrado estos pasos o eres un profesional del running, consigue los mejores implementos para alcanzar tus objetivos. Un reloj te ayudará a dar seguimiento a tus entrenamientos. G-SHOCK cuenta con una gran cantidad de modelos especiales para diversos deportes. Además, sus modelos están diseñados para un fácil uso y para personas que requieran desde los datos más simples que nos indican el conteo de pasos y calorías, hasta los más avanzados como el monitor de ritmo cardíaco y GPS integrado para medir con exactitud las distancias y recorridos.

Si estas en busca de tu primer reloj para comenzar a realizar un seguimiento completo de tu entrenamiento, visita las tiendas autorizadas Relojin, Tiempo y Casiolandia, en los principales centros comerciales de la Ciudad de Panamá: Albrook Mall, Altaplaza Mall, Metromall, Multiplaza, Multicentro, Town Center y Westland Mall o en sus páginas web donde podrás encontrar distintos modelos que se acomodan a tu día a día. Además, pronto la marca japonesa realizará un lanzamiento para los amantes del running. Para mayor información visita el sitio de G-SHOCK Latinoamérica en www.gshocklatam.com. Mantente conectado a través de Instagram gshockpanama y Facebook G-Shock-Panama.

Vía Another