Estudio: 91% de las personas trabajadoras en Panamá, prefieren compartir el lugar de trabajo con su equipo

(29/Ago/2022 – web) Panamá.- Cómo es la convivencia en el trabajo es un estudio regional en el que participaron 5354 personas: 1131 de Panamá, 1527 de Argentina, 1033 de Chile, 202 de Ecuador, y 5254 de Perú. La encuesta se realizó a los usuarios de Konzerta, Bumeran, Laborum y Multitrabajos del 21 de julio al 4 de agosto.

En Panamá, según una prueba sobre el comportamiento en el lugar de trabajo dentro de la encuesta Cómo es la convivencia en el trabajo realizada por el portal de empleos Konzerta a sus usuarios panameños, un 91% de personas prefieren “compartir el lugar de trabajo con su equipo” y un 8% prefiere “trabajar en la soledad de su casa”.

Para un 87% de usuarios encuestados “si les gusta convivir con otras personas en su trabajo”, a un 11% “a veces” y 1% “no les gusta”. Un 64% menciona que lo peor de compartir el espacio laboral con otras personas es “Que no haya un buen ambiente laboral”, para el 27% “La discriminación y el acoso laboral”, para el 4% y “Que es más difícil concentrarse” y para el 3% “Que no te caigan bien las otras personas”.

Por otro lado, tenemos que un 30% considera que lo mejor de compartir el espacio laboral con otras personas es la sinergia del trabajo en equipo, para un 24% poder resolver enseguida los temas que se presentan en persona, para un 23% que se generan más espacios para aprender, para un 15% poder construir vínculos solidos y para un 5% poder tener a alguien con quien hablar y reír mientras trabajan.

¿Cuál de estos hábitos representa a las personas trabajadoras panameñas cuando llegan a la oficina? El 61% “hacen un saludo comunitario a todas las personas presentes”, 34% “se detienen ante cada persona y la saluda como corresponde”, un 3% “llena de abrazo y amor a las personas presentes” y un 0.22% “trata de que nadie se dé cuenta y se sienta en silencio porque, como siempre, llega tarde”.

Mientras trabajan un 88% de los trabajadores participan de alguna conversación, pero tratan de no perder el foco, un 4% se pone los auriculares con música fuerte para tapar el bullicio que lo rodea y un 3% No para de hablar, ama ir a la oficina y sociabilizar o Pone música e invita a las personas que lo rodean a cantar con ellos.

También la encuesta refleja que el 88% de los trabajadores panameños no han sufrido o sufren acoso laboral y 11% sí han sufrido o sufren. Sobre el tema ¿Si Hay alguna política acoso laboral en sus trabajos? El 43% mencionaron que no, el 39% no saben y el 17% dicen que sí cuentan en sus empresas.

“El 11% de personas de Panamá son afectadas por el acoso laboral en la región. Los demás países que participaron en el estudio regional demostraron números más altos: Argentina con el del 25%, el 20% de Chile, el 17% de Ecuador y también un 11% en Perú”, afirmó Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.com

Vía Pr5