Evoluciona al uso del brillo sin ensuciar con Glitter Dots

(23/Nov/2020 – web) Panamá.- Crayola, la marca inventora del crayón y líder mundial en su producción, lanza este invierno en Panamá Glitter Dots para las niñas y niños que aman el brillo. La línea de juguetes forma parte de las iniciativas que la marca ha impulsado en diferentes países para continuar con su misión de inspirar una infancia plena que explote los talentos de los más pequeños.

En respuesta a la curiosidad e interés que tienen los niños por usar brillos en sus obras de arte y juegos, pero manteniéndose sensible a la necesidad que tienen los padres de contar con juguetes que faciliten la organización, nace Glitter Dots para evolucionar el uso del brillo sin ensuciar, convirtiéndolo en la solución perfecta tanto para las familias como para los infantes.

La línea, recomendada para niños mayores de 5 años, se encuentra disponible en paquetes individuales y kits de varias actividades que permiten a los niños crear libremente y con diseños prediseñados que, en conjunto con sus rodillos texturizados ayudan a los pequeños a conseguir elaboradas y coloridas creaciones.

“La virtud de este material para los padres y madres es que son bolas fáciles de manipular, pero que no ensucian debido a que sus brillos no se caen de la esfera de pegamento, por lo que no causan ningún tipo de desorden y, al contrario, estimulan de manera visual y táctil la imaginación de sus hijos”, comenta Adrián Romero, director de Mercadotecnia de Crayola Latinoamérica.

Con este lanzamiento la marca desea impulsar un mensaje de juego creativo que estimule el máximo el desarrollo de quienes se involucren con este juego, ya que, en palabras del director, están convencidos que, a través de la recreación, la imaginación y el color, los niños identifican sus talentos y habilidades, aprenden a resolver sus problemas creativamente y a fluir acorde a su entorno.

En estos últimos días de noviembre, estará disponible esta línea conformada por Sparkle Fills, Stencil Stickers, Classic Colors, Sparkle Signs, Sparkle Station y Sparkle Charms y esperan que tenga gran aceptación por las familias y los niños panameños, ya que contemplan convertirse en una gran herramienta para tener un juego creativo ilimitado.

Vía Sernapr