Nuevo estudio de Microsoft: La civilidad en línea mejoró el año pasado y ha sido la más alta desde el 2016

(8/Feb/2022 – web) Panamá.- Como parte del Día Internacional del Internet Seguro y bajo el lema “Juntos para un mejor Internet”, Microsoft dio a conocer los resultados más recientes de su sexto estudio anual Civility, Safety and Interaction Online – 2022, (Civilidad, seguridad e interacción en línea), así como una nueva puntuación del Digital Civility Index (DCI) (Índice de civilidad digital).

La encuesta, conducida en 22 países, entrevistó a adolescentes de 13 a 17 años y adultos de 18 a 74 años sobre su exposición a 21 riesgos en línea en cuatro categorías (reputacional, conductual, sexual y personal/intrusivo[i]), sus experiencias de vida en el Internet (incluyendo durante la pandemia) y cómo las interacciones en esas áreas afectaron su percepción de la civilidad en línea. Las respuestas de la encuesta generan una puntuación de DCI, que funciona de manera parecida a una puntuación de golf: entre menor es el índice (en una escala de cero a 100), menor es el riesgo de exposición de los entrevistados y mayor es el nivel percibido de civilidad en línea entre las personas de ese país.

Notablemente, la puntuación global de CDI este año fue de 65%, la mejor desde que la encuesta inició en el 2016. Esto también es una mejora del 2% desde el 2020, pese a las percepciones de que la civilidad en línea se ha deteriorado a un año de la pandemia global. Para encontrar el DCI de sus países y otras estadísticas relevantes, consulten nuestros resúmenes de datos por país.

A continuación, aparecen otros datos clave de los resultados de este año, así como las áreas en las que se espera progresar para avanzar hacia un Internet más seguro y civilizado a través de alianzas públicas y privadas y campañas educativas para consumidores.

Las percepciones sobre la seguridad en línea varían por género: las mujeres tienen más interacciones negativas

La mejora de DCI este año se debió a los adolescentes y los hombres entrevistados, quienes respondieron estar menos expuestos a los riesgos en línea que las mujeres entrevistadas. Por ejemplo, los adolescentes hombres observaron una disminución del 5% en trolling y mensajes de sexo no deseados y una reducción del 3% en discursos de odio comparado con los resultados del año pasado.

Las adolescentes y mujeres entrevistadas, en contraste, reportaron haber estado más expuestas a riesgos en línea y, como resultado, tenido consecuencias más severas. Las mujeres experimentaron casi el 60% de todos riesgos reportados en el 2021, la cifra más alta hasta ahora, y también fueron más propensas a haber experimentado consecuencias, preocupación o dolor por ser tratadas sin respeto.

Los aprendizajes de este año también destacan la importancia de los datos: la calidad, disponibilidad y uso de los datos separados por género para entender mejor las tendencias, promover un diálogo sobre políticas más informado y registrar el progreso logrado hacia una mejor atención de la experiencia que viven las niñas y mujeres. Mientras que los datos desempeñan un papel cada vez más importante en nuestra vida, en ocasiones es difícil obtener acceso a datos de género de buena calidad. Entonces, por primera vez desde que Microsoft lanzó su proyecto de civilidad digital, la empresa decidió hacer públicos los datos que respaldan este estudio como parte del liderazgo de Microsoft en el Foro Generación Igualdad de la ONU.

En relación al trabajo en conjunto con otras organizaciones, Liz Thomas, Directora de Políticas Públicas, Seguridad Digital en Microsoft comentó que “esta alianza es un ejemplo de la colaboración que hemos establecido con múltiples grupos de interés en torno a la seguridad digital. Microsoft colabora con promotores, socios de la industria y gobiernos de todo el mundo para desarrollar soluciones que promuevan políticas públicas eficaces y capaces de ayudar a proteger a las personas en línea”. La ejecutiva agregó que espera que “el acceso a los datos dé lugar a proyectos y estudios nuevos. Mientras que varios gobiernos del mundo buscan tomar medidas regulativas para mejorar la seguridad del Internet, nosotros continuamos abogando por estrategias sociales integrales que reconozcan que la seguridad digital es una responsabilidad compartida”.

La educación es fundamental para hacer del Internet un lugar más seguro

Este año también la empresa sondeó las percepciones de las personas sobre lo que se necesita para crear un ambiente en línea más seguro para todos. Casi 9 de cada 10 participantes, de todos los géneros y grupos de edad, afirmaron que es necesario educar mejor a las personas acerca de cómo optimizar la seguridad del mundo digital.

En cuanto al apoyo, Thomas comentó que “proporcionar acceso a recursos y herramientas de seguridad en línea ha sido una parte esencial de la estrategia de seguridad digital de Microsoft. Queremos ayudar a nuestros usuarios y sus familias a tomar decisiones seguras. Para lograrlo, Microsoft continúa ofreciendo nuevas pautas a los consumidores para que se mantengan protegidos en línea, las cuales están basadas en nuestros estudios y las contribuciones de los grupos de interés”. Por ejemplo, en junio de 2021, Microsoft publicó medidas esenciales de seguridad digital con el fin de apoyar a los profesores y los estudiantes y promover las conversaciones sobre la importancia de la seguridad en línea en las aulas.

Para celebrar el Día Internacional del Internet Seguro 2022, Minecraft lanzó una nueva aventura que ayuda a los estudiantes a reconocer las amenazas comunes en Internet y desarrollar estrategias para protegerse ellos mismos y su información. La aventura, llamada, CyberSafe: Home Sweet Hmm, está disponible sin costo en Minecraft: Education Edition. La experiencia de aprendizaje basada en el videojuego es una manera divertida y creativa para que los estudiantes de 7 a 12 años aprendan sobre la seguridad en línea mientras juegan en su universo de bloques predilecto. Para más información, visiten Xbox Wire.

Microsoft también afirma que se ha beneficiado de escuchar a los jóvenes contar sus experiencias de seguridad digital. El pasado agosto organizó una cumbre virtual para su Consejo para el Bien Digital 2021, que está integrado por un grupo de adolescentes de 13 a 17 años que residen en Estados Unidos. Durante cuatro días, hablaron acerca de sus opiniones sobre la situación de la civilidad en línea, así como de temas relacionados con la seguridad digital, tales como acoso cibernético, terrorismo, privacidad y discurso de odio. Los temas y las observaciones de la cumbre destacaron la importancia de la autenticidad, positivismo, diversidad y equilibrio, así como de asumir la responsabilidad de nuestras palabras y acciones tanto en línea como en la vida cotidiana.

Un llamado a la acción

Para ayudar a construir juntos un Internet más seguro, Liz Thomas destacó que la Microsoft “continúa animando a las personas a aceptar el Desafío de Civilidad Digital”, el cuál está cimentado en cuatro principios para ayudar a promover la compasión, la empatía y la amabilidad en el Internet:

• Vive la regla de oro comportándote con empatía, compasión y amabilidad en cada interacción y trata con dignidad y respeto a todos los que se conectan en línea

• Respeta las diferencias reconociendo las diferentes opiniones y, cuando no estés de acuerdo, evita usar palabras ofensivas y ataques personales

• Pausa antes de contestar cuando surjan temas con los que no estés de acuerdo, no publiques ni envíes algo que pueda lastimar, dañar la reputación o amenazar la seguridad de alguna persona

• Defiéndete a ti mismo y a los demás apoyando a las personas que sean blanco de abuso o crueldad en línea, reporta cualquier amenaza que observes y conserva pruebas de conductas inapropiadas o peligrosas

Para obtener consejos y guías adicionales sobre temas de seguridad en línea, está la página de recursos de Microsoft .

Vía Star5

Referencia:

[i] Reputacional: publicación de información personal privada y daño a la reputación personal o profesional. Conductual: sufrir maltrato; experimentar trolling, acoso en línea o intimidación; encontrarse con discursos de odio y microagresiones. Sexual: enviar o recibir mensajes de sexo no deseados y realizar solicitudes sexuales; recibir atención sexual no deseada y ser víctima de sextorsión o pornografía sin consentimiento (también conocida como “pornografía de venganza”). Personal/Intrusivo: ser objeto de contacto no deseado, experimentar discriminación, ataques, misoginia, exposición a reclutamiento/contenido extremista o ser víctima de engaños, estafas o fraude.