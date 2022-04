Antonio Orozco junto a Sebastián Yatra estrenan “Entre Sobras y Sobras Me Faltas”

ESCUCHA LA CANCIÓN AQUÍ

(29/Abr/2022 – web) Latam.- Antonio Orozco nos abre las puertas de su próximo trabajo con una nueva versión de su ultimo éxito “Entre Sobras y Sobras Me Faltas” junto a Sebastián Yatra. El talento de ambos artistas se une ante esta nueva interpretación del desgarrador tema que Antonio Orozco incluía en su último álbum AVIONICA.

Tras varios días de mucha expectación en las redes sociales, generada por el cantante barcelonés, se estrena el magnífico resultado de la unión pura y sólida de Antonio Orozco y Sebastián Yatra.

“En realidad, yo no elegí a Sebastián, fue Sebastián quien eligió a la canción y fue la canción la que eligió a Sebastián. Creo que Sebastián es una persona con unas capacidades extraordinarias de empatía, de emoción y sin ninguna duda es un antes y un después para mí y para la canción”… ANTONIO OROZCO.

“Entre Sobras y Sobras Me Faltas” habla de lo que pudo ser y no fue, del amor que se marchó dejando un enorme vacío, del amor que siempre está presente y no se quiere dejar marchar. Antonio Orozco y Sebastián Yatra, dos locomotoras mediáticas que aúnan talento, brillantez artista y sensibilidad lideran el primer lanzamiento del ambicioso nuevo proyecto de Antonio Orozco, un proyecto global del artista español en el cual recorrerá un viaje a través de sus éxitos de toda la vida acompañado de amigos y artistas que admira de múltiples países. Cual Pangea un continente sin fronteras donde la música viaja, la música unifica, la música cura.

Este lanzamiento viene acompañado de un videoclip grabado en Madrid, dónde los dos artistas se fusionan en un escenario muy sobrio y minimalista. La luz de esta pieza audiovisual la encarnan y la aterrizan las voces tan sensibles y profundas de Sebastián y Antonio.

VER EL VIDEOCLIP AQUÍ

“El videoclip lo grabamos en Madrid y fue una experiencia única. Me impresiona el buen gusto de Antonio, tanto con el vídeo como con la canción, para escoger las tomas, la producción, cómo hacer la mezcla entre nuestras voces… yo me dejé guiar mucho por él”… SEBASTIAN YATRA.

Vía Umusic