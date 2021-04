Panameños consumen 1.6 litros de Helado al año por persona

● El 12 de abril se conmemora el Día Internacional del Helado

● Los helados a base de leche aportan proteínas, calcio, minerales y vitaminas¹

(12/Abr/2021 – web) Panamá.- Sin importar la edad, género o lugar de residencia, el helado es por excelencia uno de los alimentos que más se consume a nivel mundial y el postre preferido por muchos, ya que además de ser un antojo que eleva nuestro estado de ánimo, aporta grandes beneficios al organismo gracias a sus ingredientes.

En el marco del Día Internacional del Helado, que se conmemora el 12 de abril, se ha descubierto que éste cuenta con características, que, en consumo moderado, contribuyen a nuestro bienestar. Solo los helados que tienen una base láctea suministran una importante cantidad de proteínas, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y vitaminas.

“Para contar con un producto lácteo de calidad, con un sabor y valor nutricional excepcional, en MSD Salud Animal en CENCA EC comprometidos con nuestra misión ‘La Ciencia de los Animales más Sanos’, nos preocupamos por el bienestar de los animales, brindando un soporte a la industria ganadera para que se tome en cuenta la aplicación de medidas adecuadas de higiene y salud integral de los bovinos productores de leche”, agregó María Alexandra Torres, Directora de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en CENCA EC.

Una ración de helado a base de leche o yogurt aporta hasta el 15% de las necesidades de calcio diarias, además es rico en vitaminas A, B2, B6, C, D y E, así mismo contiene hidratos de carbono que te darán la energía que necesitas a lo largo del día²,³.

Panamá tiene un consumo per cápita de 1.6 litros de helado al año por persona. Durante épocas de calor, consumir helado ayuda a mantener la hidratación que el cuerpo requiere⁴.

Para celebrar este día del Helado, MSD Salud Animal en CENCA EC te comparte una deliciosa receta para hacer un tradicional helado de vainilla:

Ingredientes:

● 750 ml de leche entera

●5 cucharadas soperas de leche condensada

● 2 cucharadas soperas de azúcar

● 1 huevo

● Esencia de vainilla al gusto

Preparación:

Colocar en una cacerola a fuego medio la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y la leche condensada, remover hasta que comience a hervir.

Mantener la mezcla a fuego bajo y añadir el huevo batido, continuar moviendo hasta que los ingredientes se incorporen.

Una vez que la mezcla sea homogénea, retirar del fuego y dejar reposar por 30 minutos.

Pasar la mezcla por un colador a un recipiente rectangular, tapar y meter al congelador por seis horas, es necesario batir cada hora para que no se cristalice.

Servir y agregar tu topping preferido. ¡A disfrutar!

Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals®, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página www.msd-animal-health.com o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Twitter

