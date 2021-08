Redes privadas inalámbricas ofrecen beneficios y opciones para empresas

Nuevo white paper de 5G Americas identifica diversos modelos, arquitecturas y herramientas para redes privadas inalámbricas

(19/Ago/2021 – web) Washington, EE.UU.- Al tiempo que las empresas modernas se vuelven cada vez más distribuidas y autónomas, las redes inalámbricas asumen un rol central proveyéndoles mayor ancho de banda, espectro y confiabilidad. 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE en las Américas, anunció hoy la publicación del trabajo “Private and Enterprise Networks” (Redes privadas y empresariales), que detalla diversos modelos operativos, arquitecturas de red, herramientas, oportunidades y desafíos que enfrentan los operadores y empresas al desplegar redes privadas.

La transformación digital abarca industrias completas, lo que hace que empresas y verticales exijan comunicaciones cada vez más confiables y previsibles entre centros de operaciones potencialmente muy distribuidos. Las aplicaciones empresariales están aumentando su rigurosidad y precisión en términos de los requisitos de espectro, ancho de banda, y control detallado de aplicaciones y contenedores, independientemente de las tecnologías de acceso o modelos operativos.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “La planificación de redes privadas y empresariales toma en cuenta muchos factores, como la gestión de identidad, la autenticación, la integración, la autorización y la definición de políticas, además de integrarse de manera eficiente a una red de TI empresarial existente”.

Según 5G Americas, las redes privadas empresariales del futuro bien podrían ser una red híbrida que combine tanto los accesos y modelos operativos de tipo Third Generation Partnership Project (3GPP) como los que no son 3GPP. Las tecnologías 3GPP sumarán espectro nuevo y acceso radioeléctrico determinista, pero las empresas probablemente incorporarán tanto elementos 3GPP como no 3GPP en redes administradas ya sea por la empresa, por el operador de red móvil, o como redes independientes que funcionan en paralelo.

“Private and Enterprise Networks” fue desarrollado y redactado por un grupo de trabajo técnico de 5G Americas liderado por expertos en ingeniería de redes de Cisco e Intel. Incluye los siguientes temas:

• Identifica diversos modelos operativos y arquitecturas de red

• Aborda las opciones de modelos operativos que existen para los operadores privados o empresariales

• Explora las herramientas disponibles para acelerar el despliegue de redes privadas que satisfagan las necesidades empresariales particulares

Por su parte, Michael Recchione, Ingeniero Principal – CTO de Movilidad de Cisco y líder conjunto de proyecto en la elaboración del white paper, aseguró: “Definitivamente, no existe una solución única cuando se trata de satisfacer las necesidades muy específicas de una empresa u operador de red privado en particular. Hay muchas alternativas de modelos, herramientas y arquitecturas que pueden combinarse para una colaboración dinámica exitosa.”

Rajesh Kalathil, Gerente de Producto y Planificador Estratégico en Intel Data Platforms Group y co-líder del proyecto, añadió: “Estas redes privadas son importantes para reunir los requisitos de negocios crecientes y diversos de una variedad de industrias. Afortunadamente, los avances de la comunidad de código abierto junto con nuestros diseños de referencia resuelven complejidades y dan soporte a las empresas en el logro de plazos de lanzamiento al mercado más veloces.”

Para descargar el white paper gratuito, visite: https://www.5gamericas.org/private-and-enterprise-networks/

Vía 5G Americas